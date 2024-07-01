https://anlatilaninotesi.com.tr/20240701/resmi-gazetede-yayinlandi-bazi-mesleklerin-calisma-saatleri-yenidenduzenlendi-1085395118.html
Resmi Gazete'de yayınlandı: Bazı mesleklerin çalışma saatleri yeniden düzenlendi
Resmi Gazete'de yayınlandı: Bazı mesleklerin çalışma saatleri yeniden düzenlendi
Sputnik Türkiye
Türkiye'de bazı mesleklerin çalışma saatleri ve kapanış günleri yeniden düzenlendi. Petrol araştırma, arama ve sondaj faaliyetlerindeki işçilerin çalışma... 01.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-01T09:37+0300
2024-07-01T09:37+0300
2024-07-01T09:43+0300
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan "Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu değişiklikle, petrol araştırma, arama ve sondaj faaliyetlerinde çalışan işçiler için yeni düzenlemeler getirildi. İşçilerin yazılı onayı alınmak şartıyla, gece çalışmaları 7.5 saatin üzerine çıkarılabilecek.24 saatte 2 i̇şçi postasıYeni düzenlemeye göre, petrol araştırma, arama ve sondaj faaliyetleri kapsamında yürütülen işlerde ve bu işlerin yapıldığı iş yerlerinde 24 saatlik dilimde iki işçi postası şeklinde çalışma düzeni uygulanabilecek. Bu düzenleme, turizm, özel güvenlik ve sağlık hizmetleri dışında artık petrol sektörünü de kapsayacak.Berber, kuaför ve güzellik salonları haftada bir gün kapalı olacakTicaret Bakanlığı, resmi sosyal medya hesabı üzerinden tüm berber, kuaför ve güzellik salonları için önemli bir kararı duyurdu. 1 Temmuz itibarıyla, bu işletmeler haftanın bir günü kapalı olacak. Bu günler, valilikler tarafından belirlenerek uygulanacak.Gece çalışmalarında yeni düzenlemePetrol araştırma, arama ve sondaj faaliyetlerinde, işçilerin yazılı onayı ile 7.5 saatin üzerinde gece çalışması yaptırılabilecek. Bu düzenleme, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu kapsamında yürütülen işleri kapsıyor.Kapanış günleri sektörel yapıya göre belirlenecekTicaret Bakanlığı'nın açıklamasında, berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın bir günü kapalı olması kararı 18 Ağustos 2022 tarihinde alındığı hatırlatıldı. Kapalı olunacak günün, her ilin sektörel yapısı ve işletme profili ile tüketici tercihleri göz önünde bulundurularak valilikler tarafından belirleneceği belirtildi.Yeni düzenlemeye uymayana ceza 1 Temmuz itibarıyla yürürlüğe girecek olan bu uygulamaya uymayan işletmeler hakkında Bakanlık tarafından idari yaptırımlar uygulanacağı vurgulandı.
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Resmi Gazete'de yayınlandı: Bazı mesleklerin çalışma saatleri yeniden düzenlendi
09:37 01.07.2024 (güncellendi: 09:43 01.07.2024)
Türkiye'de bazı mesleklerin çalışma saatleri ve kapanış günleri yeniden düzenlendi. Petrol araştırma, arama ve sondaj faaliyetlerindeki işçilerin çalışma saatleri ile berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftalık kapanış günleri hakkında alınan yeni kararlar dikkat çekti.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan "Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu değişiklikle, petrol araştırma, arama ve sondaj faaliyetlerinde çalışan işçiler için yeni düzenlemeler getirildi. İşçilerin yazılı onayı alınmak şartıyla, gece çalışmaları 7.5 saatin üzerine çıkarılabilecek.
24 saatte 2 i̇şçi postası
Yeni düzenlemeye göre, petrol araştırma, arama ve sondaj faaliyetleri kapsamında yürütülen işlerde ve bu işlerin yapıldığı iş yerlerinde 24 saatlik dilimde iki işçi postası şeklinde çalışma düzeni uygulanabilecek. Bu düzenleme, turizm, özel güvenlik ve sağlık hizmetleri dışında artık petrol sektörünü de kapsayacak.
Berber, kuaför ve güzellik salonları haftada bir gün kapalı olacak
Ticaret Bakanlığı, resmi sosyal medya hesabı üzerinden tüm berber, kuaför ve güzellik salonları için önemli bir kararı duyurdu. 1 Temmuz itibarıyla, bu işletmeler haftanın bir günü kapalı olacak. Bu günler, valilikler tarafından belirlenerek uygulanacak.
Gece çalışmalarında yeni düzenleme
Petrol araştırma, arama ve sondaj faaliyetlerinde, işçilerin yazılı onayı ile 7.5 saatin üzerinde gece çalışması yaptırılabilecek. Bu düzenleme, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu kapsamında yürütülen işleri kapsıyor.
Kapanış günleri sektörel yapıya göre belirlenecek
Ticaret Bakanlığı'nın açıklamasında, berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın bir günü kapalı olması kararı 18 Ağustos 2022 tarihinde alındığı hatırlatıldı. Kapalı olunacak günün, her ilin sektörel yapısı ve işletme profili ile tüketici tercihleri göz önünde bulundurularak valilikler tarafından belirleneceği belirtildi.
Yeni düzenlemeye uymayana ceza
1 Temmuz itibarıyla yürürlüğe girecek olan bu uygulamaya uymayan işletmeler hakkında Bakanlık tarafından idari yaptırımlar uygulanacağı vurgulandı.