https://anlatilaninotesi.com.tr/20240810/instagram-erisime-acildi-1086714838.html

Instagram erişime açıldı

Instagram erişime açıldı

Sputnik Türkiye

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Instagram'a erişim engelinin kaldırıldığını duyurdu. 10.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-10T21:51+0300

2024-08-10T21:51+0300

2024-08-10T22:13+0300

türkiye

instagram

sosyal medya

abdulkadir uraloğlu

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Instagram'a erişim engelinin kaldırıldığını ifade etti.Bakan Uraloğlu, konuya ilişkin sosyal medya hesabı X'ten paylaşım yaptı."Instagram'a erişim engeli kaldırılmıştır" değerlendirmesinde bulunan Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun konuya ilişkin "site bilgileri sorgu sayfasını" da paylaştı.Ne olmuştu?Sosyal medya platformu Instagram'a, katalog suçları çerçevesinde uyguladığı politikalar nedeniyle 2 Ağustos'ta erişim engeli getirilmişti.Bu süreçte platform yetkilileriyle görüşmeler gerçekleştirilmişti.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bir süre önce sosyal medya hesabı X'ten Instagramın erişime açılacağına ilişkin paylaşım yaparak, şunları kaydetmişti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240810/bakan-uraloglu-onemli-bir-gelisme-hakkinda-aciklamada-bulunacagim-1086712489.html

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instagram açıldı mı, instagram ne oldu, instagramda niye açıldı