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İzmir Tüpraş Rafinerisi'nde patlama meydana geldi
İzmir Tüpraş Rafinerisi'nde patlama meydana geldi
Sputnik Türkiye
İzmir'in Aliağa ilçesinde bulunan Tüpraş Rafinerisi'nde patlama meydana geldi. Çıkan yangına müdahale sürüyor. 25.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-25T21:14+0300
2024-11-25T21:14+0300
2024-11-25T21:56+0300
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izmir rafinerisi
tüpraş
tüpraş
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yangın
aliağa
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İzmir'in Aliağa ilçesinde bulunan Türkiye Petrol Rafinerileri (TÜPRAŞ) rafinerisi'nde bir patlama meydana geldi.Evrensel gazetesinin haberine göre meydana gelen patlamanın ham petrol fırınında gerçekleştiği bilgisi verilirken, ilk bilgilere göre ölen ya da yaralanan bilgisi olmadığı kaydedildi.TÜPRAŞ'tan açıklama: Yangın söndürüldüTüpraş, meydana gelen patlama hakkında açıklama yaptı. Yapılan açıklamaya göre, patlama sonucu çıkan yangın söndürülürken, ölen ya da yaralanan olmadığı aktarıldı. Açıklamada yangının çıkış sebebi belirtilmedi.Tüpraş'tan yapılan açıklama şu şekilde:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241125/beylikduzunde-cumartesi-gunu-cikan-fabrika-yangini-hala-suruyor-siyah-dumanlar-bolgeyi-kapladi-1090809217.html
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İzmir Tüpraş Rafinerisi'nde patlama meydana geldi
21:14 25.11.2024 (güncellendi: 21:56 25.11.2024)
İzmir'in Aliağa ilçesinde bulunan Tüpraş Rafinerisi'nde patlama meydana geldi. Çıkan yangına müdahale sürüyor.
İzmir'in Aliağa ilçesinde bulunan Türkiye Petrol Rafinerileri (TÜPRAŞ) rafinerisi'nde bir patlama meydana geldi.
Evrensel gazetesinin haberine göre meydana gelen patlamanın ham petrol fırınında gerçekleştiği bilgisi verilirken, ilk bilgilere göre ölen ya da yaralanan bilgisi olmadığı kaydedildi.
TÜPRAŞ'tan açıklama: Yangın söndürüldü
Tüpraş, meydana gelen patlama hakkında açıklama yaptı. Yapılan açıklamaya göre, patlama sonucu çıkan yangın söndürülürken, ölen ya da yaralanan olmadığı aktarıldı. Açıklamada yangının çıkış sebebi belirtilmedi.
Tüpraş'tan yapılan açıklama şu şekilde:
"İzmir Rafinerimizde bu akşam saat 20.00 sularında Hampetrol Ünitelerimizden bir tanesinde yangın meydana gelmiştir. Ünite duruşa geçirilmiş, rafineri teknik ekiplerimiz tarafından ilgili resmi birimlerle iş birliği ve koordinasyon içinde olaya müdahale edilmiş, yangın kontrol altına alınmış ve söndürülmüştür. Olaydan etkilenen çalışma arkadaşımız bulunmamaktadır. Diğer ünitelerimizde faaliyetlerimiz devam etmektedir."