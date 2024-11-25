https://anlatilaninotesi.com.tr/20241125/izmir-tupras-rafinerisinde-patlama-meydana-geldi-1090812528.html

İzmir Tüpraş Rafinerisi'nde patlama meydana geldi

İzmir Tüpraş Rafinerisi'nde patlama meydana geldi

Sputnik Türkiye

İzmir'in Aliağa ilçesinde bulunan Tüpraş Rafinerisi'nde patlama meydana geldi. Çıkan yangına müdahale sürüyor. 25.11.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

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İzmir'in Aliağa ilçesinde bulunan Türkiye Petrol Rafinerileri (TÜPRAŞ) rafinerisi'nde bir patlama meydana geldi.Evrensel gazetesinin haberine göre meydana gelen patlamanın ham petrol fırınında gerçekleştiği bilgisi verilirken, ilk bilgilere göre ölen ya da yaralanan bilgisi olmadığı kaydedildi.TÜPRAŞ'tan açıklama: Yangın söndürüldüTüpraş, meydana gelen patlama hakkında açıklama yaptı. Yapılan açıklamaya göre, patlama sonucu çıkan yangın söndürülürken, ölen ya da yaralanan olmadığı aktarıldı. Açıklamada yangının çıkış sebebi belirtilmedi.Tüpraş'tan yapılan açıklama şu şekilde:

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