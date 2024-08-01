https://anlatilaninotesi.com.tr/20240801/aymden-can-atalay-karari-vekilliginin-dusurulmesi-yok-hukmundedir-1086391598.html
AYM'den Can Atalay kararı: 'Vekilliğinin düşürülmesi yok hükmündedir'
AYM'den Can Atalay kararı: 'Vekilliğinin düşürülmesi yok hükmündedir'
Sputnik Türkiye
Anayasa Mahkemesi (AYM), TİP'ten Hatay Milletvekili seçilen Can Atalay hakkında verdiği gerekçeli kararıyla milletvekilliğinin düşmesinin yok hükmünde olduğunu... 01.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-01T00:32+0300
2024-08-01T00:32+0300
2024-08-01T00:38+0300
can atalay
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şerafettin can atalay
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anayasa
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Anayasa Mahkemesi, Türkiye İşçi Partisi'nden milletvekili seçilen ve TBMM'de milletvekilliği düşürülen Can Atalay hakkındaki kararını verdi.Yüksek Mahkeme, TBMM'de tezkerenin okunarak Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin kararın yok hükmünde olduğuna karar verdi. Karar 1 Ağustos tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. AYM'nin CHP'nin başvurusunu karara bağlaması üzerine açıklama yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Can Atalay tahliye edilmeli, hızla milletvekili yemini etmesi sağlanmalı ve tüm hakları iade edilmelidir" dedi.Atalay'ın vekilliği ocak ayında düşürülmüştü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240223/adalet-bakani-yilmaz-tunctan-aymnin-can-atalay-kararina-iliskin-aciklama-1081032852.html
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AYM'den Can Atalay kararı: 'Vekilliğinin düşürülmesi yok hükmündedir'
00:32 01.08.2024 (güncellendi: 00:38 01.08.2024)
Anayasa Mahkemesi (AYM), TİP'ten Hatay Milletvekili seçilen Can Atalay hakkında verdiği gerekçeli kararıyla milletvekilliğinin düşmesinin yok hükmünde olduğunu tespit etti.
Anayasa Mahkemesi, Türkiye İşçi Partisi'nden milletvekili seçilen ve TBMM'de milletvekilliği düşürülen Can Atalay hakkındaki kararını verdi.
Yüksek Mahkeme, TBMM'de tezkerenin okunarak Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin kararın yok hükmünde olduğuna karar verdi. Karar 1 Ağustos tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.
AYM'nin CHP'nin başvurusunu karara bağlaması üzerine açıklama yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Can Atalay tahliye edilmeli, hızla milletvekili yemini etmesi sağlanmalı ve tüm hakları iade edilmelidir" dedi.
Atalay'ın vekilliği ocak ayında düşürülmüştü.