AYM'den Can Atalay kararı: 'Vekilliğinin düşürülmesi yok hükmündedir'

Anayasa Mahkemesi (AYM), TİP'ten Hatay Milletvekili seçilen Can Atalay hakkında verdiği gerekçeli kararıyla milletvekilliğinin düşmesinin yok hükmünde olduğunu... 01.08.2024

Anayasa Mahkemesi, Türkiye İşçi Partisi'nden milletvekili seçilen ve TBMM'de milletvekilliği düşürülen Can Atalay hakkındaki kararını verdi.Yüksek Mahkeme, TBMM'de tezkerenin okunarak Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin kararın yok hükmünde olduğuna karar verdi. Karar 1 Ağustos tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. AYM'nin CHP'nin başvurusunu karara bağlaması üzerine açıklama yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Can Atalay tahliye edilmeli, hızla milletvekili yemini etmesi sağlanmalı ve tüm hakları iade edilmelidir" dedi.Atalay'ın vekilliği ocak ayında düşürülmüştü.

