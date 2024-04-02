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İstanbul'da 13 katlı binada yangın: 12 kişi hayatını kaybetti
İstanbul'da 13 katlı binada yangın: 12 kişi hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
İstanbul Valiliği, Beşiktaş'ta bir eğlence merkezinde çıkan yangında ölenlerin sayısının 12'ye yükseldiğini, 7'si ağır 11 yaralının tedavisinin devam ettiğini... 02.04.2024, Sputnik Türkiye
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Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi Gündoğdu Sokak'ta bulunan binadan henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede önlem aldı.Yangın eksi 1 ve eksi 2. kattaBinanın kulüp olarak kullanılan eksi 1 ve eksi 2. katındaki yangına itfaiye ekipleri 31 araç ve 86 personelle müdahale etti.Soruşturma başlatıldıİçişleri Bakanı Yerlikaya yangına dair soruşturma başlatıldığını duyurdu:Valilik'ten açıklamaİstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 12.47’de Gayrettepe Mahallesi Gündoğdu Sokak'ta bulunan 16 katlı binanın eksi 1 ve eksi 2. katında faaliyet gösteren eğlence merkezinde yangın çıktığı belirtildi.
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istanbul yangın,istanbul yangın ölü,gayrettepe yangın,beşiktaş yangın

İstanbul'da 13 katlı binada yangın: 12 kişi hayatını kaybetti

14:22 02.04.2024 (güncellendi: 15:38 02.04.2024)
© AA / İBByangın
yangın - Sputnik Türkiye, 1920, 02.04.2024
© AA / İBB
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Ayrıntılar geliyor
İstanbul Valiliği, Beşiktaş'ta bir eğlence merkezinde çıkan yangında ölenlerin sayısının 12'ye yükseldiğini, 7'si ağır 11 yaralının tedavisinin devam ettiğini bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Gayrettepe'de 12 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili İçişleri Bakanı Yerlikaya'yı telefonla arayarak bilgi aldı.
Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi Gündoğdu Sokak'ta bulunan binadan henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede önlem aldı.

Yangın eksi 1 ve eksi 2. katta

Binanın kulüp olarak kullanılan eksi 1 ve eksi 2. katındaki yangına itfaiye ekipleri 31 araç ve 86 personelle müdahale etti.
Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 02.04.2024
TÜRKİYE
Erdoğan, İstanbul'da 12 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili İçişleri Bakanı'nı aradı
15:34

Soruşturma başlatıldı

İçişleri Bakanı Yerlikaya yangına dair soruşturma başlatıldığını duyurdu:
"İstanbul Beşiktaş Gayrettepe’de meydana gelen yangınla ilgili soruşturma başlatılmıştır.Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Konuyla ilgili gelişmeleri kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz."

Valilik'ten açıklama

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 12.47’de Gayrettepe Mahallesi Gündoğdu Sokak'ta bulunan 16 katlı binanın eksi 1 ve eksi 2. katında faaliyet gösteren eğlence merkezinde yangın çıktığı belirtildi.
İtfaiye - Sputnik Türkiye, 1920, 29.03.2024
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