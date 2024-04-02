https://anlatilaninotesi.com.tr/20240402/sislide-13-katli-binada-yangin-2-kisi-hayatini-kaybetti-1082387239.html

İstanbul'da 13 katlı binada yangın: 12 kişi hayatını kaybetti

İstanbul'da 13 katlı binada yangın: 12 kişi hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

İstanbul Valiliği, Beşiktaş'ta bir eğlence merkezinde çıkan yangında ölenlerin sayısının 12'ye yükseldiğini, 7'si ağır 11 yaralının tedavisinin devam ettiğini... 02.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-02T14:22+0300

2024-04-02T14:22+0300

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Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi Gündoğdu Sokak'ta bulunan binadan henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede önlem aldı.Yangın eksi 1 ve eksi 2. kattaBinanın kulüp olarak kullanılan eksi 1 ve eksi 2. katındaki yangına itfaiye ekipleri 31 araç ve 86 personelle müdahale etti.Soruşturma başlatıldıİçişleri Bakanı Yerlikaya yangına dair soruşturma başlatıldığını duyurdu:Valilik'ten açıklamaİstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 12.47’de Gayrettepe Mahallesi Gündoğdu Sokak'ta bulunan 16 katlı binanın eksi 1 ve eksi 2. katında faaliyet gösteren eğlence merkezinde yangın çıktığı belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240402/erdogan-istanbulda-12-kisinin-hayatini-kaybettigi-yanginla-ilgili-icisleri-bakanini-aradi-1082391552.html

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240329/kucukcekmecede-fabrikada-yangin-cok-sayida-ekip-bolgeye-sevk-edildi-1082181731.html

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