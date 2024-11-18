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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241118/bakan-yerlikaya-tarihi-duyurdu-eski-tip-surucu-belgelerinin-yenilenme-suresi-uzatildi-1090507746.html
Bakan Yerlikaya tarihi duyurdu: Eski tip ehliyet yenileme süresi uzatıldı
Bakan Yerlikaya tarihi duyurdu: Eski tip ehliyet yenileme süresi uzatıldı
Sputnik Türkiye
Eski tip ehliyetlerin değiştirilmesi için tanınan sürenin dolmasına kısa bir zaman kala yeni bir karar alındı. Eski tip sürücü belgelerinin değiştirilmesinde... 18.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-18T11:13+0300
2024-11-18T12:14+0300
türkiye
ehliyet
sürücü belgesi
ali yerlikaya
içişleri bakanlığı
randevu
yenileme
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Eski tip sürücü belgeleri geçersiz sayılmasına az bir zaman kala tarih değişti. Sürücü belgelerinin yenilenmesi için başvuru tarihi 31 Aralık'tı ancak eski tip ehliyet yenileme süresi uzatıldı. Bakan Yerlikaya, eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için belirlenen sürenin 31 Temmuz 2025'e kadar uzatıldığını açıkladı. Ehliyetlerini yenilemeyen sürücüler, bulundukları il ve ilçelerin nüfus müdürlükleri üzerinden randevu almakta zorlanmaya başlamış ve nüfus müdürlüklerinde doluluk oranı yüzde 100'lere ulaşmıştı.Eski tip ehliyet yenileme süresi uzatıldı mı, son tarih ne zaman?İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, eski tip sürücü belgelerinin yenilenme süresinin 31 Temmuz 2025'e kadar uzatıldığını duyurdu. Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin Geçici 10. maddesi uyarınca, eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için belirlenen süre, mevcut şartlar ve vatandaşlarımızın ihtiyaçları göz önüne alınarak 31 Temmuz 2025 tarihine kadar uzatıldı" ifadelerini kullandı. Eski tip sürücü belgesi olanlar dikkat: Bakan Yerlikaya uyardıBakan Yerlikaya açıklamasının devamında şunları kaydetti:Sürücü belgesi yenileme ücreti ne kadar? 15 TL'lik ücret 7 bin lirayı bulacakEski tip sürücü belgeleri, 31 Aralık 2024'e kadar 13 lira değerli kağıt bedeli ve 2 lira vakıf payı ile indirimli olarak toplam 15 lira karşılığında yenisiyle değiştirilecek.1 Ocak 2025'ten sonra eski tip sürücü belgelerini yenilemek isteyenlerin ise sürücü belgesi harç ücreti, değerli kağıt bedeli ile vakıf payı bedelini tam yatırmaları gerekecek.B sınıfı sürücü belgesi için bu tutar 2024'te toplam 5 bin 165 lira olarak belirlenmişti. 2025 yılı için yatırılması gereken tutar ise TÜİK tarafından açıklanan Yurt İçi ÜFE verileri sonrasında belli oldu.2025 yeniden değerleme oranlarının açıklanmasıyla birlikte, yeni yılda ehliyet harcı, değerli kağıt bedeli ve vakıf payına yüzde 44.93 zam gelecek.Dolayısıyla, yıl sonuna kadar başvuruda bulunmayan sürücüler, ehliyetlerini yenilemek için fazladan 7 bin liranın üzerinde ek ödeme yapmak zorunda kalacak.Ehliyet yenileme başvurusu nereden ve nasıl yapılır?Ehliyetini yenilemek isteyenlerin eski sürücü belgesini ibraz etmeleri, 15 liralık başvuru ücretini ödemeleri, yetkili sağlık kuruluşlarından alınmış sürücü sağlık raporunu sunmaları, son 6 ay içinde çekilmiş bir biyometrik fotoğraf ve Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi'nde (MERNİS) kayıtlı açık adreslerini bildirmeleri gerekiyor.Vatandaşlar, ehliyet yenileme işlemi için Alo 199, e-Devlet veya https://randevu.nvi.gov.tr/ üzerinden randevu alarak ve gerekli evrakları teslim ederek başvurularını tamamlayabilecek.
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Bakan Yerlikaya tarihi duyurdu: Eski tip ehliyet yenileme süresi uzatıldı

11:13 18.11.2024 (güncellendi: 12:14 18.11.2024)
© AAehliyet
ehliyet - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2024
© AA
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Eski tip ehliyetlerin değiştirilmesi için tanınan sürenin dolmasına kısa bir zaman kala yeni bir karar alındı. Eski tip sürücü belgelerinin değiştirilmesinde randevu sorunu yaşanıyordu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, eski tip sürücü belgelerinin yenilenme süresinin uzatıldığını açıkladı. Peki, ehliyet yenilemede son tarih ne zaman?
Eski tip sürücü belgeleri geçersiz sayılmasına az bir zaman kala tarih değişti. Sürücü belgelerinin yenilenmesi için başvuru tarihi 31 Aralık'tı ancak eski tip ehliyet yenileme süresi uzatıldı. Bakan Yerlikaya, eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için belirlenen sürenin 31 Temmuz 2025'e kadar uzatıldığını açıkladı. Ehliyetlerini yenilemeyen sürücüler, bulundukları il ve ilçelerin nüfus müdürlükleri üzerinden randevu almakta zorlanmaya başlamış ve nüfus müdürlüklerinde doluluk oranı yüzde 100'lere ulaşmıştı.

Eski tip ehliyet yenileme süresi uzatıldı mı, son tarih ne zaman?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, eski tip sürücü belgelerinin yenilenme süresinin 31 Temmuz 2025'e kadar uzatıldığını duyurdu. Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin Geçici 10. maddesi uyarınca, eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için belirlenen süre, mevcut şartlar ve vatandaşlarımızın ihtiyaçları göz önüne alınarak 31 Temmuz 2025 tarihine kadar uzatıldı" ifadelerini kullandı.

Eski tip sürücü belgesi olanlar dikkat: Bakan Yerlikaya uyardı

Bakan Yerlikaya açıklamasının devamında şunları kaydetti:
"Halihazırda, 5 milyon 413 bin 148 adet eski tip sürücü belgesi bulunmakta. Nüfus müdürlükleri ile sağlık raporlarının düzenlendiği sağlık kuruluşlarında oluşabilecek yoğunlukların önüne geçmek ve vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamadan işlemlerini tamamlayabilmeleri amacıyla uzatılan sürenin sonuna kadar lütfen eski sürücü belgelerimizi yenileyelim."

Sürücü belgesi yenileme ücreti ne kadar? 15 TL'lik ücret 7 bin lirayı bulacak

Eski tip sürücü belgeleri, 31 Aralık 2024'e kadar 13 lira değerli kağıt bedeli ve 2 lira vakıf payı ile indirimli olarak toplam 15 lira karşılığında yenisiyle değiştirilecek.

1 Ocak 2025'ten sonra eski tip sürücü belgelerini yenilemek isteyenlerin ise sürücü belgesi harç ücreti, değerli kağıt bedeli ile vakıf payı bedelini tam yatırmaları gerekecek.
B sınıfı sürücü belgesi için bu tutar 2024'te toplam 5 bin 165 lira olarak belirlenmişti. 2025 yılı için yatırılması gereken tutar ise TÜİK tarafından açıklanan Yurt İçi ÜFE verileri sonrasında belli oldu.
2025 yeniden değerleme oranlarının açıklanmasıyla birlikte, yeni yılda ehliyet harcı, değerli kağıt bedeli ve vakıf payına yüzde 44.93 zam gelecek.

Dolayısıyla, yıl sonuna kadar başvuruda bulunmayan sürücüler, ehliyetlerini yenilemek için fazladan 7 bin liranın üzerinde ek ödeme yapmak zorunda kalacak.

Ehliyet yenileme başvurusu nereden ve nasıl yapılır?

Ehliyetini yenilemek isteyenlerin eski sürücü belgesini ibraz etmeleri, 15 liralık başvuru ücretini ödemeleri, yetkili sağlık kuruluşlarından alınmış sürücü sağlık raporunu sunmaları, son 6 ay içinde çekilmiş bir biyometrik fotoğraf ve Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi'nde (MERNİS) kayıtlı açık adreslerini bildirmeleri gerekiyor.
Vatandaşlar, ehliyet yenileme işlemi için Alo 199, e-Devlet veya https://randevu.nvi.gov.tr/ üzerinden randevu alarak ve gerekli evrakları teslim ederek başvurularını tamamlayabilecek.
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