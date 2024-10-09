https://anlatilaninotesi.com.tr/20241009/discorda-erisim-engeli-discord-neden-kapandi-discorda-neden-eriselemiyor-discord-acilacak-mi-pes-1089003208.html

Discord'a erişim engeli: Discord neden kapandı, Discord'a neden erişilemiyor? Discord açılacak mı? Peş peşe açıklamalar

Discord'a erişim engeli: Discord neden kapandı, Discord'a neden erişilemiyor? Discord açılacak mı? Peş peşe açıklamalar

Sputnik Türkiye

Discord isimli sosyal medya platformuna son günlerde erişim engeli gündemdeydi. Çocuklara yönelik şantaj, istismar gibi iddialarla gündeme gelen Discord'a... 09.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-09T11:11+0300

2024-10-09T11:11+0300

2024-10-09T11:13+0300

türkiye

discord

erişim yasağı

yılmaz tunç

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Mesajlaşma ve sosyal medya uygulaması Discord, özellikle son dönemde çocuklara yönelik şantaj, istismar gibi iddialarla sıkça gündeme geldi. Discord'a erişim gece saatleri itibarıyla kapatıldı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliğince mesajlaşma ve sosyal medya uygulaması Discord'a erişim engellenmesi kararı verildiğini bildirdi. Peki, Discord'a erişim engeli kalıcı mı? Discord kapatıldı mı? Discord açılacak mı?Discord kapatıldı mı? Discord neden kapandı?Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Discord isimli sosyal medya platformunda 5651 Sayılı "İnternet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi" hakkında kanunun 8/1 maddesinde yer alan "çocukların cinsel istismarı ve müstehcenlik" suçlarının işlendiğine dair yeterli şüphenin bulunduğunu belirtti.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine de harekete geçildiğini aktaran Tunç, Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliğince söz konusu sosyal medya uygulamasının tüm yayınlarının içerikten çıkartılarak belirtilen URL adreslerine Türkiye'den erişimin engellenmesi kararı verildiğini kaydetti.Geleceğin teminatı gençleri ve çocukları sosyal medyanın ve internetin suç teşkil eden zararlı yayınlarından korumakta kararlı olduklarını vurgulayan Tunç, "Toplumsal yapımızın temelini sarsmaya yönelik girişimlere asla müsaade etmeyeceğiz" ifadesini kullandı.Bakan Yerlikaya'dan açıklamaİçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Telegram ve Discord uygulamalarında uygunsuz paylaşım yapan 2 çocuğun ifadelerinin psikolog eşliğinde cumhuriyet savcısı tarafından alınacağını bildirdi.Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Discord sosyal medya platformunda suç unsuru içerikli videoları düzenlediği tespit edilen B.T. adlı çocuk ile Telegram'da bulunan "Hz Ebu Cehil" isimli grupta "çocuk müstehcenliği, polise ve şehitlere hakaret, dini değerleri aşağılayıcı" paylaşımlar yapan A.D.C. adlı çocuğun İzmir Siber Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince muhafaza altına alındığını belirtti.B.T. ve A.D.C'nin ifadelerinin psikolog eşliğinde cumhuriyet savcısı tarafından alınacağını ifade eden Yerlikaya, şunları kaydetti:"Milli ve manevi değerlerimizi aşağılayan, halkı kin ve düşmanlığa tahrik eden, cinsel istismara neden olan siber zorbalıklar yapanlara göz açtırmayacağız. Çocuklarımızı kötülüklerine ve sapkın düşüncelerine alet edenler, hangi deliğe saklanırlarsa saklansınlar, onları bir bir yakalayıp adalete teslim edeceğiz."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241009/bakan-yerlikayadan-discord-ve-2-gozalti-aciklamasi-hangi-delige-saklanirlarsa-saklansinlar-1088994956.html

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