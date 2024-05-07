İYİ Parti’den istifa eden Bahadır Erdem CHP'ye katıldı: Rozetini Özgür Özel taktı
14:02 07.05.2024 (güncellendi: 14:09 07.05.2024)
© Fotoğraf : Twitter İYİ Parti’den istifa eden Bahadır Erdem CHP'ye katıldı: Rozetini Özgür Özel taktı
© Fotoğraf : Twitter
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İYİ Parti’den istifa eden Bahadır Erdem, CHP’ye katıldı. Erdem'in parti rozetini CHP Grup Toplantısı'nda Genel Başkan Özgür Özel taktı.
CHP lideri Özgür Özel, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor.
İYİ Parti’den istifa eden Bahadır Erdem, CHP’ye katıldı. Erdem'in parti rozetini CHP Grup Toplantısı'nda Genel Başkan Özgür Özel taktı.
Özel'in grup kürsüsündeki konuşmasından satırbaşları şöyle:
Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kararlarına uyulmamasının sayısız örneğini yaşadık. Bunlardan bir tanesi de geçen hafta 1 Mayıs’ta oldu. Arabuluculuk teklif ettik ama tüm önerilerimiz reddedildi. Elimiz, emekçinin eli havada bırakıldı. AYM’nin açık kararına rağmen Taksim, 1 Mayıs’ta emekçilere kapatıldı. AYM kararına rağmen örülen utanç duvarını gördük. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en kıymetli tarihi hazinelerinden bir tanesi olan sarnıçın önüne TOMA’ları dizerek orayı bir utanç duvarı haline getirdiler. Bu utanç duvarı malesef tarihe geçti.
O gün birileri Anayasa’ya uymadılar. Anayasa’ya uymadıkları için emekçileri içeriye almadılar. Orada bulunanlar, itiraz edenler karşısında kendileri de birer emekçi olan polisimizle karşı karşıya getirildi. Her iki tarafı da uyarmıştık. Gösterilen anlayış kıymetliydi ama ardından 49 yurttaşımız, evladımız 1 Mayıs günü orada yaşananlar üzerine önce gözaltına alındılar ve tutuklandılar. Bir tarafta AYM kararına direnen kanunsuz emri verenler, karşılarında gösteri ve toplantı yürüyüşü kanununa uymadı diye gençleri tutukluyorlar.
Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı Anayasal bir haktır. Orantısız tutuklama kararının kaldırılmasını, gençlerin serbest bırakılmasını, milletten kanuna uyulmasını isteyenlerin önce Anayasa’ya uyması gerektiğini hatırlatıyorum."