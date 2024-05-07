İYİ Parti’den istifa eden Bahadır Erdem CHP'ye katıldı: Rozetini Özgür Özel taktı

Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kararlarına uyulmamasının sayısız örneğini yaşadık. Bunlardan bir tanesi de geçen hafta 1 Mayıs’ta oldu. Arabuluculuk teklif ettik ama tüm önerilerimiz reddedildi. Elimiz, emekçinin eli havada bırakıldı. AYM’nin açık kararına rağmen Taksim, 1 Mayıs’ta emekçilere kapatıldı. AYM kararına rağmen örülen utanç duvarını gördük. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en kıymetli tarihi hazinelerinden bir tanesi olan sarnıçın önüne TOMA’ları dizerek orayı bir utanç duvarı haline getirdiler. Bu utanç duvarı malesef tarihe geçti.