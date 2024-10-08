Cem Garipoğlu'nun DNA testi sonuçlandı: Mezardaki ceset Garipoğlu'na mı ait?
11:31 08.10.2024 (güncellendi: 11:51 08.10.2024)
© AACem Garipğlu DNA
© AA
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Münevver Karabulut'u öldüren ve tutuklandıktan sonra kaldığı hücrede ölü bulunan Cem Garipoğlu'nun mezarı geçtiğimiz günlerde açıldı. Cem Garipoğlu'nun tutuklu olduğu cezaevinde gerçekten intihar edip etmediği sorusu yıllardır kamuoyunun gündemindeydi. Cem Garipoğlu'nun DNA testi sonuçlandı ve mezardan alınan örnekler ailenin DNA'sıyla uyuştu.
Münevver Karabulut’u 15 yıl önce canice öldüren Cem Garipoğlu’nun mezarı açılması gündemin ilk sıralarına yerleşmiş, kamuoyu "Cem Garipoğlu yaşıyor mu, öldü mü" sorusunun yanıtı için DNA testi sonucunu merakla bekliyordu. Münnevver Karabulut'u katleden Cem Garipoğlu 10 Ekim 2014 tarihinde kaldığı hücrede ölü bulunmuştu. Ölen kişinin Cem Garipoğlu olup olmadığı yönündeki iddialar ise yıllardır konuşuluyordu. Garipoğlu'nun mezarının açılmasıyla fethi kabir tutanağındaki bir adet düğüm içeren 30x30 santimetre boyutunda şeffaf naylon poşet bulunması ve cesedin üzerinde kefen bulunmaması bir başka tartışmayı başlatmıştı.
Cem Garipoğlu’nun Adli Tıp raporu açıklandı
Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun açılan mezarından alınan kemik örnekleri üzerindeki Adli Tıp incelemesi tamamlandı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamayla , mezardaki kemiklerden alınan DNA'nın Cem Garipoğlu'nun anne ve babasıyla doğrudan uyumlu olduğu duyuruldu.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada şunlar yer aldı:
Cezaevinde intihar ettiği tespit edilerek defnedilen Cem Garipoğlu'nun, ölmediği ve defnedilen kişinin farklı biri olduğuna yönelik iddialar üzerine Karabulut ailesinin talebi ve Silivri Cumhuriyet Başsavcılığının kararıyla 3 Ekim 2024 tarihinde feth-i kabir işlemi yapılmıştır. İstanbul Adli Tıp Kurumu uzmanları tarafından yapılan inceleme sonrasında Biyoloji İhtisas Dairesi'nde kemik, diş ve diğer tüm örnekler üzerinde DNA incelemeleri büyük bir titizlikle gerçekleştirilmiştir. Yapılan işlemlerin sonucunda mezardan çıkarılan örneklerin, Baba Mehmet Nida ve Anne Tülay Makbule'nin müşterek çocuğu Cem Garipoğlu'na ait olup yine bu kişinin 2014 yılında otopsi işlemi yapılarak intihar ettiği belirlenen şahısla birebir aynı DNA profiline sahip olduğu tespit edilmiştir.
Ne olmuştu?
Bahçeşehir'de bir villada öldürülen Münevver Karabulut'un parçalanmış cesedi, 3 Mart 2009'da Etiler'de bir çöp konteynerinde bulunmuştu.
Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi, 18 Kasım 2011'de Münevver Karabulut'u öldürdüğü gerekçesiyle Cem Garipoğlu'nu 24 yıl hapis cezasına çarptırmıştı. Garipoğlu, 10 Ekim 2014'te kaldığı Silivri 5 No'lu Cezaevi'nde intihar etmişti.
Yapılan otopsinin ardından Garipoğlu toprağa verilirken, aileden alınan DNA örnekleri de bu kişiyle uyuşmuştu.
Daha sonra Karabulut'un babası Süreyya Karabulut, Garipoğlu'nun mezarının açılması için Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'na talepte bulunmuştu.
Talebi kabul eden savcılık, "fethi kabir" işlemlerinin yapılması için Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına talimat yazısı göndermişti. 3 Ekim'de ise "fethi kabir" işlemleri tamamlanmıştı.