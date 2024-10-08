https://anlatilaninotesi.com.tr/20241008/cem-garipoglunun-dna-testi-sonuclandi-mezardaki-ceset-garipogluna-mi-ait-1088958804.html

Cem Garipoğlu'nun DNA testi sonuçlandı: Mezardaki ceset Garipoğlu'na mı ait?

Cem Garipoğlu'nun DNA testi sonuçlandı: Mezardaki ceset Garipoğlu'na mı ait?

Sputnik Türkiye

Münevver Karabulut'u öldüren ve tutuklandıktan sonra kaldığı hücrede ölü bulunan Cem Garipoğlu'nun mezarı geçtiğimiz günlerde açıldı. Cem Garipoğlu'nun tutuklu... 08.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-08T11:31+0300

2024-10-08T11:31+0300

2024-10-08T11:51+0300

türkiye

cem garipoğlu

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Münevver Karabulut’u 15 yıl önce canice öldüren Cem Garipoğlu’nun mezarı açılması gündemin ilk sıralarına yerleşmiş, kamuoyu "Cem Garipoğlu yaşıyor mu, öldü mü" sorusunun yanıtı için DNA testi sonucunu merakla bekliyordu. Münnevver Karabulut'u katleden Cem Garipoğlu 10 Ekim 2014 tarihinde kaldığı hücrede ölü bulunmuştu. Ölen kişinin Cem Garipoğlu olup olmadığı yönündeki iddialar ise yıllardır konuşuluyordu. Garipoğlu'nun mezarının açılmasıyla fethi kabir tutanağındaki bir adet düğüm içeren 30x30 santimetre boyutunda şeffaf naylon poşet bulunması ve cesedin üzerinde kefen bulunmaması bir başka tartışmayı başlatmıştı. Cem Garipoğlu’nun Adli Tıp raporu açıklandıMünevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun açılan mezarından alınan kemik örnekleri üzerindeki Adli Tıp incelemesi tamamlandı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamayla , mezardaki kemiklerden alınan DNA'nın Cem Garipoğlu'nun anne ve babasıyla doğrudan uyumlu olduğu duyuruldu.Başsavcılıktan yapılan açıklamada şunlar yer aldı:Ne olmuştu?Bahçeşehir'de bir villada öldürülen Münevver Karabulut'un parçalanmış cesedi, 3 Mart 2009'da Etiler'de bir çöp konteynerinde bulunmuştu.Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi, 18 Kasım 2011'de Münevver Karabulut'u öldürdüğü gerekçesiyle Cem Garipoğlu'nu 24 yıl hapis cezasına çarptırmıştı. Garipoğlu, 10 Ekim 2014'te kaldığı Silivri 5 No'lu Cezaevi'nde intihar etmişti.Yapılan otopsinin ardından Garipoğlu toprağa verilirken, aileden alınan DNA örnekleri de bu kişiyle uyuşmuştu.Daha sonra Karabulut'un babası Süreyya Karabulut, Garipoğlu'nun mezarının açılması için Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'na talepte bulunmuştu.Talebi kabul eden savcılık, "fethi kabir" işlemlerinin yapılması için Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına talimat yazısı göndermişti. 3 Ekim'de ise "fethi kabir" işlemleri tamamlanmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/garipoglunun-intihari-ardindan-otopsiye-giren-doktor-konustu-poseti-neden-cikarmadi-1088819553.html

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