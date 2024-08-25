https://anlatilaninotesi.com.tr/20240825/turkiyenin-nufusu-2023-2030-yillarinda-59-ilde-artacak-5-ilde-ise-azalacak-1087244529.html
Türkiye’nin nüfusu 2023-2030 yıllarında 59 ilde artacak: 5 ilde ise azalacak
Türkiye’nin nüfusu 2023-2030 yıllarında 59 ilde artacak: 5 ilde ise azalacak
Sputnik Türkiye
Nüfusu artması ve düşmesi beklenen iller, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) araştırmaları sonrasında belirlendi. Türkiye'nin nüfusunun 2023-2030 yılları... 25.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-25T21:46+0300
2024-08-25T21:46+0300
2024-08-25T21:46+0300
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Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Türkiye'nin nüfusu geçen yıl 85 milyon 372 bin 377 kişiye ulaştı. TÜİK'in nüfus projeksiyonlarına göre, 2030 yılında Türkiye nüfusunun 88 milyon 188 bin 221 kişiye çıkması bekleniyor. Bu dönemde, ülkenin nüfusu 2 milyon 815 bin 844 kişi artacak. Ancak, bu artışa rağmen 22 ilin nüfusunda düşüş yaşanacağı tahmin ediliyor. 59 il ise nüfus artışına katkı sağlayacak.En çok artış Antalya'daArtışa en büyük katkı İstanbul'dan gelecek. Mega kenti, nüfusu artması beklenen Antalya izleyecek.Bu dönemde Ankara'nın nüfusunun da artması bekleniyor. Ankara'yı, Bursa ve Kocaeli takip edecek.İşte il il artması beklenen nüfus sayıları;İstanbul (+473 BİN 533)Antalya (+269 BİN 804)Ankara (+258 BİN 523)Bursa (+214 bin 887)Kocaeli (+214 bin 364)Nüfus hangi illerde azalacak?Nüfusu en çok azalacak ilin ise Ağrı olması bekleniyor. Bu ilde nüfusun gerileyeceği tahmin ediliyor.Ağrı'yı sırasıyla nüfus düşüş hızında takip edecek olan illerin ise, Erzurum, Çorum, Gümüşhane, Muş olması bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240811/turkiye-icin-kritik-iki-tarih-2050-ve-2100-genc-nufus-verileri-alarm-veriyor-1086731109.html
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türkiye, nüfus, yaşlı nüfus, nüfus sayımı, nüfus planlaması, genç nüfus, tüik
türkiye, nüfus, yaşlı nüfus, nüfus sayımı, nüfus planlaması, genç nüfus, tüik
Türkiye’nin nüfusu 2023-2030 yıllarında 59 ilde artacak: 5 ilde ise azalacak
Nüfusu artması ve düşmesi beklenen iller, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) araştırmaları sonrasında belirlendi. Türkiye'nin nüfusunun 2023-2030 yılları arasında 2.8 milyon artması bekleniyor. Yapılan araştırmalara göre, 59 ilde nüfus artışı beklenirken, 5 ilin nüfusunda ise düşüş öngörülüyor.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Türkiye'nin nüfusu geçen yıl 85 milyon 372 bin 377 kişiye ulaştı. TÜİK'in nüfus projeksiyonlarına göre, 2030 yılında Türkiye nüfusunun 88 milyon 188 bin 221 kişiye çıkması bekleniyor.
Bu dönemde, ülkenin nüfusu 2 milyon 815 bin 844 kişi artacak. Ancak, bu artışa rağmen 22 ilin nüfusunda düşüş yaşanacağı tahmin ediliyor. 59 il ise nüfus artışına katkı sağlayacak.
Artışa en büyük katkı İstanbul'dan gelecek. Mega kenti, nüfusu artması beklenen Antalya izleyecek.
Bu dönemde Ankara'nın nüfusunun da artması bekleniyor. Ankara'yı, Bursa ve Kocaeli takip edecek.
İşte il il artması beklenen nüfus sayıları;
Nüfus hangi illerde azalacak?
Nüfusu en çok azalacak ilin ise Ağrı olması bekleniyor. Bu ilde nüfusun gerileyeceği tahmin ediliyor.
Ağrı'yı sırasıyla nüfus düşüş hızında takip edecek olan illerin ise, Erzurum, Çorum, Gümüşhane, Muş olması bekleniyor.