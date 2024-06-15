https://anlatilaninotesi.com.tr/20240615/buyukadada-minibus-eylemi-10-kisi-gozaltinda-1084894545.html

Büyükada'da minibüs eylemi: 10 kişi gözaltında

Büyükada'da minibüs eylemi: 10 kişi gözaltında

Sputnik Türkiye

İETT'nin Büyükada'ya getirdiği minibüsleri protesto eden grupta yer alan 10 kişi, araçların önüne geçip bunların çalışmasına engel olduğu gerekçesiyle... 15.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-15T20:46+0300

2024-06-15T20:46+0300

2024-06-15T20:46+0300

türkiye

iett

istanbul elektrik tramvay ve tünel işletmeleri (iett)

ibb

minibüs

protesto

protesto gösterisi

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İETT'nin Adalar'a minibüsler getirmesine tepki gösteren 10 kişi gözaltına alındı.Adalar sakinlerinin de aralarında bulunduğu grup, bugün hizmete girmesi planlanan 10 minibüse tepki göstermek ve İBB'yi protesto için Büyükada Çankaya Meydanı'nda toplandı.Ellerinde "Yürünebilir Adalar için Adalar'da minibüs istemiyoruz" yazılı pankart taşıyan grup, sloganlar attı.Heybeliada Mahalle Meclisi Girişimi’nden yapılan açıklamada ise “İETT, adalıların tüm haklı, yasal itirazlarına ve yetkililerin verdiği sözlere rağmen Büyükada'ya minibüs getirdi. Hiçe sayılıyoruz. Trafiğe kapalı adalarda her gün trafik kazası oluyor. Adalar’da minibüs istemiyoruz. Ormanı mafyadan, yaya yolunu trafikten koruyacağız” denildi. Bu sırada minibüslerin önüne geçerek çalışmasına engel olma girişiminde bulunan bazı grup üyelerine polis ekipleri müdahale etti.Müdahalede 10 kişi gözaltına alınırken minibüsler protestonun ardından adada seferlere başladı.

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Sputnik Türkiye

iett, istanbul elektrik tramvay ve tünel işletmeleri (iett), ibb, minibüs, protesto, protesto gösterisi