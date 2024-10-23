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SON DAKİKA | TUSAŞ'ta silah ve patlama sesleri duyuldu
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İçişleri Bakanı doğruladı: TUSAŞ'ta terör saldırısı düzenlendi: Bombalı saldırıda ölen ve yaralananlar var
İçişleri Bakanı doğruladı: TUSAŞ'ta terör saldırısı düzenlendi: Bombalı saldırıda ölen ve yaralananlar var
Sputnik Türkiye
TUSAŞ Havacılık ve Uzay Sanayii önünde çatışma çıktığı ve canlı bomba olduğu yönünde iddialar üzerine bölgeye ekip sevk edildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya... 23.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-23T15:58+0300
2024-10-23T16:23+0300
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Ankara’daki Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ) önünde terör saldırısı gerçekleşti. Bölgeden gelen ilk bilgilerde binaya yakın bölgede silah seslerinin yükseldiği ve canlı bomba olduğu iddia edilmişti. Bölgeye ekipler sevk edildi. Bölgeye Jandarma Özel Harekat (JÖH) sevk edildi ve TUSAŞ çalışanları sığınaklara indirilmiş durumda. İçişleri Bakanlığı ise yaşananların "terör saldırısı" olduğunu doğruladı. İçişleri 'terör saldırısı' dedi, hayatını kaybeden ve yaralananlar var İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısı gerçekleştirilmiştir. Saldırı sonrası maalesef şehit ve yaralılarımız bulunmaktadır. Şehitlerimize Allah’tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir. Resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate alınız" dedi. Türk medyası, çatışma sesleri duyulan görüntülere yer verdiBölgeden gelen ilk bilgilere göre, Türk medyası çatışma seslerinin duyulduğu görüntülere yer vermişti. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi: Asılsız iddialara itibar etmeyinizKonuya ilişkin açıklama yapan Dezenformasyonla Mücadele Merkezi 'asılsız iddialara itibar etmeyiniz' dedi.TUSAŞ, Ankara'nın neresinde bulunuyor?TUSAŞ, Ankara'nın şehir merkezinden uzak bir bölgede, Kahramankazan'da üretim merkezlerinin olduğu bir bölgede yer alıyor. TUSAŞ nedir? Faaliyetleri neler? 1973 yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı çatısında kurulan TUSAŞ, TSK'nın F-16 uçaklarının kullanılması kararıyla 1984'te TUSAŞ Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TAİ), Türk-ABD ortak yatırım şirketi olarak 25 yıllığına kuruldu. 25 yıllık süreç tamamlanmadan, 2005 yılında TAI'nin yabancı hisseleri Türk hissedarlar tarafından satın alınarak şirket yeniden yapılandırıldı.
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İçişleri Bakanı doğruladı: TUSAŞ'ta terör saldırısı düzenlendi: Bombalı saldırıda ölen ve yaralananlar var

15:58 23.10.2024 (güncellendi: 16:23 23.10.2024)
© İHA / -AW314471TUSAŞ patlama
TUSAŞ patlama - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2024
© İHA / -AW314471
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TUSAŞ Havacılık ve Uzay Sanayii önünde çatışma çıktığı ve canlı bomba olduğu yönünde iddialar üzerine bölgeye ekip sevk edildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olayın terör saldırısı olduğunu doğruladı. Olayda ölne ve yaralananlar olduğu doğrulandı. Sayı henüz açıklanmadı.
Ankara’daki Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ) önünde terör saldırısı gerçekleşti. Bölgeden gelen ilk bilgilerde binaya yakın bölgede silah seslerinin yükseldiği ve canlı bomba olduğu iddia edilmişti. Bölgeye ekipler sevk edildi. Bölgeye Jandarma Özel Harekat (JÖH) sevk edildi ve TUSAŞ çalışanları sığınaklara indirilmiş durumda. İçişleri Bakanlığı ise yaşananların "terör saldırısı" olduğunu doğruladı.

İçişleri 'terör saldırısı' dedi, hayatını kaybeden ve yaralananlar var

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısı gerçekleştirilmiştir. Saldırı sonrası maalesef şehit ve yaralılarımız bulunmaktadır. Şehitlerimize Allah’tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir. Resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate alınız" dedi.

Türk medyası, çatışma sesleri duyulan görüntülere yer verdi

Bölgeden gelen ilk bilgilere göre, Türk medyası çatışma seslerinin duyulduğu görüntülere yer vermişti.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi: Asılsız iddialara itibar etmeyiniz

Konuya ilişkin açıklama yapan Dezenformasyonla Mücadele Merkezi 'asılsız iddialara itibar etmeyiniz' dedi.
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerinde yaşananlar ile ilgili resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate alınız. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz.

TUSAŞ, Ankara'nın neresinde bulunuyor?

TUSAŞ, Ankara'nın şehir merkezinden uzak bir bölgede, Kahramankazan'da üretim merkezlerinin olduğu bir bölgede yer alıyor.

TUSAŞ nedir? Faaliyetleri neler?

1973 yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı çatısında kurulan TUSAŞ, TSK'nın F-16 uçaklarının kullanılması kararıyla 1984'te TUSAŞ Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TAİ), Türk-ABD ortak yatırım şirketi olarak 25 yıllığına kuruldu. 25 yıllık süreç tamamlanmadan, 2005 yılında TAI'nin yabancı hisseleri Türk hissedarlar tarafından satın alınarak şirket yeniden yapılandırıldı.
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