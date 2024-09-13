https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/jahrein-kullanici-adi-ile-bilinen-ahmet-sonuc-tutuklandi-1088000956.html

Jahrein kullanıcı adı ile bilinen Ahmet Sonuç tutuklandı

Jahrein kullanıcı adı ile bilinen Ahmet Sonuç tutuklandı

Sputnik Türkiye

Jahrein kullanıcı adı ile tanınan Ahmet Sonuç'un tutuklandığı açıklandı. 13.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-13T19:05+0300

2024-09-13T19:05+0300

2024-09-13T19:13+0300

türkiye

ahmet sonuç

jahrein

tutuklama

cumhurbaşkanlığı iletişim daire başkanlığı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/05/19/1044583464_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ab52bbd7840a941eab8d0b280fbe777b.jpg

İletişim Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Aslan Değirmenci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ahmet Sonuç'un tutuklandığını açıkladı.Değirmenci söz konusu bu paylaşımında şu cümlelere yer verdi:Neden gözaltına alınmıştı?'Bazı basın/yayın organları ile sosyal medya hesaplarında internet aracılığı ile müstehcen içerikli konuşmalar ve yayınlar yapıldığı haberlerinin yer alması üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur' başlığıyla yapılan açıklamada, Jahrein hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 226. maddesine göre 'müstehcenlik' suçundan işlem başlatıldığı ifade edilmişti.Jahrein'in toplumun genel ahlakına ve genel değer yargılarına uygun olmayan konuşmalar nedeniyle 12 Eylül'de Siber Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından gözaltına alındığı vurgulanmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240912/antalya-emniyet-mudurlugu-duyurdu-jahrein-gozaltina-alindi-1087959150.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

jahrein, jahrein son dakika, jahrein, jahrein tutuklanma, jahrein tutuklama, ahmet sonuç tutuklandımı, ahmet sonuç tutuklama, ahmet sonuç tutuklama