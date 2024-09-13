https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/jahrein-kullanici-adi-ile-bilinen-ahmet-sonuc-tutuklandi-1088000956.html
Jahrein kullanıcı adı ile bilinen Ahmet Sonuç tutuklandı
Jahrein kullanıcı adı ile bilinen Ahmet Sonuç tutuklandı
Sputnik Türkiye
Jahrein kullanıcı adı ile tanınan Ahmet Sonuç'un tutuklandığı açıklandı. 13.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-13T19:05+0300
2024-09-13T19:05+0300
2024-09-13T19:13+0300
türkiye
ahmet sonuç
jahrein
tutuklama
cumhurbaşkanlığı iletişim daire başkanlığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/05/19/1044583464_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ab52bbd7840a941eab8d0b280fbe777b.jpg
İletişim Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Aslan Değirmenci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ahmet Sonuç'un tutuklandığını açıkladı.Değirmenci söz konusu bu paylaşımında şu cümlelere yer verdi:Neden gözaltına alınmıştı?'Bazı basın/yayın organları ile sosyal medya hesaplarında internet aracılığı ile müstehcen içerikli konuşmalar ve yayınlar yapıldığı haberlerinin yer alması üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur' başlığıyla yapılan açıklamada, Jahrein hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 226. maddesine göre 'müstehcenlik' suçundan işlem başlatıldığı ifade edilmişti.Jahrein'in toplumun genel ahlakına ve genel değer yargılarına uygun olmayan konuşmalar nedeniyle 12 Eylül'de Siber Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından gözaltına alındığı vurgulanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240912/antalya-emniyet-mudurlugu-duyurdu-jahrein-gozaltina-alindi-1087959150.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/05/19/1044583464_187:0:1147:720_1920x0_80_0_0_c3002dc3b96bdf1e7494189c214e75b3.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
jahrein, jahrein son dakika, jahrein, jahrein tutuklanma, jahrein tutuklama, ahmet sonuç tutuklandımı, ahmet sonuç tutuklama, ahmet sonuç tutuklama
jahrein, jahrein son dakika, jahrein, jahrein tutuklanma, jahrein tutuklama, ahmet sonuç tutuklandımı, ahmet sonuç tutuklama, ahmet sonuç tutuklama
Jahrein kullanıcı adı ile bilinen Ahmet Sonuç tutuklandı
19:05 13.09.2024 (güncellendi: 19:13 13.09.2024)
Jahrein kullanıcı adı ile tanınan Ahmet Sonuç'un tutuklandığı açıklandı.
İletişim Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Aslan Değirmenci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ahmet Sonuç'un tutuklandığını açıkladı.
Değirmenci söz konusu bu paylaşımında şu cümlelere yer verdi:
X sohbet odalarında kız çocuklarına yönelik ahlaksız ifadeler kullanan Rockerpuck_Evil kullanıcı isimli Pungent 666 rumuzlu (Ertürk Kösen) ve Jahrein rumuzlu kullanıcı ( Ahmet Sonuç) CMK'nın 100. ve devamı maddeleri gereği çıkarıldığı mahkemece tutuklanmasına karar verildiği bildirildi.
Neden gözaltına alınmıştı?
'Bazı basın/yayın organları ile sosyal medya hesaplarında internet aracılığı ile müstehcen içerikli konuşmalar ve yayınlar yapıldığı haberlerinin yer alması üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur' başlığıyla yapılan açıklamada, Jahrein hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 226. maddesine göre 'müstehcenlik' suçundan işlem başlatıldığı ifade edilmişti.
Jahrein'in toplumun genel ahlakına ve genel değer yargılarına uygun olmayan konuşmalar nedeniyle 12 Eylül'de Siber Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından gözaltına alındığı vurgulanmıştı.