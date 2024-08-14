https://anlatilaninotesi.com.tr/20240814/meb-duyurdu-ilkokullarda-sinav-saati-kaldirildi-1086839987.html
MEB duyurdu: İlkokullarda sınav saati kaldırıldı
MEB duyurdu: İlkokullarda sınav saati kaldırıldı
Sputnik Türkiye
Milli Eğitim Bakanlığı yeni eğitim öğretim yılına yönelik hazırlık genelgesini yayımladı. Genelgeye göre, ilkokullarda sınav saati uygulaması kaldırıldı. Dış... 14.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-14T15:08+0300
2024-08-14T15:08+0300
2024-08-14T16:03+0300
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milli eğitim bakanlığı (meb)
meb
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MEB'den yapılan açıklamaya göre, ilkokullarda sınav saati uygulaması kalktı.Sınav yerine süreç odaklı yöntem benimsenecekİlkokul seviyesinde ölçme ve değerlendirme sürecinde sınav yerine süreç odaklı yöntemler benimsenecek. Bu yaklaşım, öğrencilerin öğrenme süreçlerini daha kapsamlı ve sürekli bir şekilde değerlendirmeyi amaçlıyor. Öğrencilere özel alınan kitaplar yerine sadece bakanlık tarafından dağıtılan kaynakların kullanılması teşvik edilecek ve dış kaynak alımları konusunda gerekli tedbirlerin alınacağı belirtildi. Yapılan değişikliklerin, ilkokul eğitiminde daha adil ve etkin bir değerlendirme sistemi getirmesi hedefleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240628/resmi-gazetede-yayimlandi-yeni-acilacak-tum-egitim-kurumlarinin-adlarini-meb-verecek-1085334128.html
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ilkokul sınav saati, sınav saati kaldırıldı mı, ilkokul kitapları, kitap fiyatları, özel okul fiyatları, meb duyurusu, milli eğitim bakanlığı, müfredat,
ilkokul sınav saati, sınav saati kaldırıldı mı, ilkokul kitapları, kitap fiyatları, özel okul fiyatları, meb duyurusu, milli eğitim bakanlığı, müfredat,
MEB duyurdu: İlkokullarda sınav saati kaldırıldı
15:08 14.08.2024 (güncellendi: 16:03 14.08.2024)
Milli Eğitim Bakanlığı yeni eğitim öğretim yılına yönelik hazırlık genelgesini yayımladı. Genelgeye göre, ilkokullarda sınav saati uygulaması kaldırıldı. Dış kaynak kitap alımı uygulaması yerine bakanlık kitaplarının kullanılması istendi.
MEB'den yapılan açıklamaya göre, ilkokullarda sınav saati uygulaması kalktı.
Sınav yerine süreç odaklı yöntem benimsenecek
İlkokul seviyesinde ölçme ve değerlendirme sürecinde sınav yerine süreç odaklı yöntemler benimsenecek. Bu yaklaşım, öğrencilerin öğrenme süreçlerini daha kapsamlı ve sürekli bir şekilde değerlendirmeyi amaçlıyor.
Öğrencilere özel alınan kitaplar yerine sadece bakanlık tarafından dağıtılan kaynakların kullanılması teşvik edilecek ve dış kaynak alımları konusunda gerekli tedbirlerin alınacağı belirtildi.
Yapılan değişikliklerin, ilkokul eğitiminde daha adil ve etkin bir değerlendirme sistemi getirmesi hedefleniyor.