https://anlatilaninotesi.com.tr/20240814/meb-duyurdu-ilkokullarda-sinav-saati-kaldirildi-1086839987.html

MEB duyurdu: İlkokullarda sınav saati kaldırıldı

MEB duyurdu: İlkokullarda sınav saati kaldırıldı

Sputnik Türkiye

Milli Eğitim Bakanlığı yeni eğitim öğretim yılına yönelik hazırlık genelgesini yayımladı. Genelgeye göre, ilkokullarda sınav saati uygulaması kaldırıldı. Dış... 14.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-14T15:08+0300

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milli eğitim bakanlığı (meb)

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MEB'den yapılan açıklamaya göre, ilkokullarda sınav saati uygulaması kalktı.Sınav yerine süreç odaklı yöntem benimsenecekİlkokul seviyesinde ölçme ve değerlendirme sürecinde sınav yerine süreç odaklı yöntemler benimsenecek. Bu yaklaşım, öğrencilerin öğrenme süreçlerini daha kapsamlı ve sürekli bir şekilde değerlendirmeyi amaçlıyor. Öğrencilere özel alınan kitaplar yerine sadece bakanlık tarafından dağıtılan kaynakların kullanılması teşvik edilecek ve dış kaynak alımları konusunda gerekli tedbirlerin alınacağı belirtildi. Yapılan değişikliklerin, ilkokul eğitiminde daha adil ve etkin bir değerlendirme sistemi getirmesi hedefleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240628/resmi-gazetede-yayimlandi-yeni-acilacak-tum-egitim-kurumlarinin-adlarini-meb-verecek-1085334128.html

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