https://anlatilaninotesi.com.tr/20240910/narin-guran-cinayetinde-amca-salim-guranin-avukati-davadan-cekildi-1087882813.html
Narin Güran cinayetinde tutuklanan amca Salim Güran'ın avukatı davadan çekildi
Narin Güran cinayetinde tutuklanan amca Salim Güran'ın avukatı davadan çekildi
Sputnik Türkiye
Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan amca Salim Güran'ın avukatı Seda Toğrul müdafilik... 10.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-10T23:50+0300
2024-09-10T23:50+0300
2024-09-10T23:56+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/08/1087802723_0:151:1600:1051_1920x0_80_0_0_03a1b28ac4bc81341aaf0526d61f414c.jpg
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/08/1087802723_0:0:1600:1200_1920x0_80_0_0_ff2aea9f72ea055a025b1ec5bedcbbca.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
narin güran, salim güran, son dakika
narin güran, salim güran, son dakika
Narin Güran cinayetinde tutuklanan amca Salim Güran'ın avukatı davadan çekildi
23:50 10.09.2024 (güncellendi: 23:56 10.09.2024)
Ayrıntılar geliyor
Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan amca Salim Güran'ın avukatı Seda Toğrul müdafilik görevinden çekildiğini açıkladı.