https://anlatilaninotesi.com.tr/20240608/a-milli-erkek-voleybol-takimi-milletler-ligi-tarihindeki-ilk-galibiyetini-aldi-1084631631.html

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Milletler Ligi tarihindeki ilk galibiyetini aldı

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Milletler Ligi tarihindeki ilk galibiyetini aldı

Sputnik Türkiye

A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin Japonya etabındaki üçüncü maçında İran'ı 3-1 mağlup etti. Milliler, Lig'teki ilk galibiyetini aldı. 08.06.2024, Sputnik Türkiye

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spor

türkiye a milli erkek voleybol takımı

fivb voleybol milletler ligi

iran

milli

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FIVB Milletler Ligi'nde A Milli Erkek Voleybol Takımı, İran'la karşı karşıya geldi.Japonya etabının üçüncü maçında İran'ı 3-1 mağlup eden Milli Takım, Milletler Ligi'ndeki ilk galibiyetini aldı.Milli Takım, yarın TSİ 09.30'da oynayacağı Almanya maçıyla Japonya etabını bitirecek.Milliler daha sonra Slovenya etabında Bulgaristan, Arjantin, Sırbistan ve İtalya ile karşılaşacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240607/turkiye-ampute-milli-futbol-takimi-finalde-1084624708.html

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türkiye a milli erkek voleybol takımı, fivb voleybol milletler ligi, iran, milli