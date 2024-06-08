https://anlatilaninotesi.com.tr/20240608/a-milli-erkek-voleybol-takimi-milletler-ligi-tarihindeki-ilk-galibiyetini-aldi-1084631631.html
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Milletler Ligi tarihindeki ilk galibiyetini aldı
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Milletler Ligi tarihindeki ilk galibiyetini aldı
Sputnik Türkiye
A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin Japonya etabındaki üçüncü maçında İran'ı 3-1 mağlup etti. Milliler, Lig'teki ilk galibiyetini aldı. 08.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-08T09:53+0300
2024-06-08T09:53+0300
2024-06-08T09:53+0300
spor
türkiye a milli erkek voleybol takımı
fivb voleybol milletler ligi
iran
milli
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FIVB Milletler Ligi'nde A Milli Erkek Voleybol Takımı, İran'la karşı karşıya geldi.Japonya etabının üçüncü maçında İran'ı 3-1 mağlup eden Milli Takım, Milletler Ligi'ndeki ilk galibiyetini aldı.Milli Takım, yarın TSİ 09.30'da oynayacağı Almanya maçıyla Japonya etabını bitirecek.Milliler daha sonra Slovenya etabında Bulgaristan, Arjantin, Sırbistan ve İtalya ile karşılaşacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240607/turkiye-ampute-milli-futbol-takimi-finalde-1084624708.html
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türkiye a milli erkek voleybol takımı, fivb voleybol milletler ligi, iran, milli
türkiye a milli erkek voleybol takımı, fivb voleybol milletler ligi, iran, milli
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Milletler Ligi tarihindeki ilk galibiyetini aldı
A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin Japonya etabındaki üçüncü maçında İran'ı 3-1 mağlup etti. Milliler, Lig'teki ilk galibiyetini aldı.
FIVB Milletler Ligi'nde A Milli Erkek Voleybol Takımı, İran'la karşı karşıya geldi.
Japonya etabının üçüncü maçında İran'ı 3-1 mağlup eden Milli Takım, Milletler Ligi'ndeki ilk galibiyetini aldı.
Milli Takım, yarın TSİ 09.30'da oynayacağı Almanya maçıyla Japonya etabını bitirecek.
Milliler daha sonra Slovenya etabında Bulgaristan, Arjantin, Sırbistan ve İtalya ile karşılaşacak.