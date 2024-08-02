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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240802/resmi-gazetede-yayimlandi-en-dusuk-emekli-maasi-artti-1086430777.html
Resmi Gazete'de yayımlandı: En düşük emekli maaşı arttı
Resmi Gazete'de yayımlandı: En düşük emekli maaşı arttı
Sputnik Türkiye
En düşük emekli maaşını 12 bin 500 liraya çıkaran vergi paketi düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı. 02.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-02T09:41+0300
2024-08-02T09:41+0300
ekonomi
emekli maaşı
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yurt dışı çıkışı
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10 bin lira olan en düşük emekli maaşı yeni düzenlemeyle birlikte 12 bin 500 lira olarak uygulanacak. Düzenleme 1 Temmuz’dan itibaren geçerli.Temmuz ayında aylıklarını alan emeklilere önümüzdeki günlerde 2 bin 500 liralık fark yatırılacak.Yeni vergi paketinin yürürlüğe girmesiyle birlikte usulsüz yapanlara ise; artırımlı cezalar uygulanacak. Gelir beyanı ile hasılatı arasında yüzde 20 fark olan mükellefler izaha davet edilecek.Yeni düzenlemeyle işverenlere emekli çalışan için ödenen 5 puanlık destek primi de kaldırıldı. Kamu özel işbirliği şirketlerinden alınacak vergi yüzde 30'a çıkarıldı.Yurt dışı harcı ne kadar?Düzenlemeyle, 150 lira olan yurt dışına çıkış harcı da 500 lira oldu. Bu miktar her yıl değerleme oranına göre artacak.Toplu sözleşmesi ikramiyesi ne kadar?Kanunla tüm sendikalı memurlar da toplu sözleşme ikramiyesi olarak 641 lira ikramiye alacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240801/istanbulun-enflasyonu-belli-oldu-1086403335.html
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emekli maaşı,en düşük emekli maaşı, yurt dışı çıkış harcı, yurt dışı çıkış harcı ne kadar
emekli maaşı,en düşük emekli maaşı, yurt dışı çıkış harcı, yurt dışı çıkış harcı ne kadar

Resmi Gazete'de yayımlandı: En düşük emekli maaşı arttı

09:41 02.08.2024
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Ek zam emekli maaşı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2024
© AA
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En düşük emekli maaşını 12 bin 500 liraya çıkaran vergi paketi düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı.
10 bin lira olan en düşük emekli maaşı yeni düzenlemeyle birlikte 12 bin 500 lira olarak uygulanacak. Düzenleme 1 Temmuz’dan itibaren geçerli.
Temmuz ayında aylıklarını alan emeklilere önümüzdeki günlerde 2 bin 500 liralık fark yatırılacak.
Yeni vergi paketinin yürürlüğe girmesiyle birlikte usulsüz yapanlara ise; artırımlı cezalar uygulanacak. Gelir beyanı ile hasılatı arasında yüzde 20 fark olan mükellefler izaha davet edilecek.
Yeni düzenlemeyle işverenlere emekli çalışan için ödenen 5 puanlık destek primi de kaldırıldı. Kamu özel işbirliği şirketlerinden alınacak vergi yüzde 30'a çıkarıldı.

Yurt dışı harcı ne kadar?

Düzenlemeyle, 150 lira olan yurt dışına çıkış harcı da 500 lira oldu. Bu miktar her yıl değerleme oranına göre artacak.

Toplu sözleşmesi ikramiyesi ne kadar?

Kanunla tüm sendikalı memurlar da toplu sözleşme ikramiyesi olarak 641 lira ikramiye alacak.
Fransa - market - enflasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2024
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İstanbul'un enflasyonu belli oldu: Yıllık bazda yüzde 72.80
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