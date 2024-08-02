https://anlatilaninotesi.com.tr/20240802/resmi-gazetede-yayimlandi-en-dusuk-emekli-maasi-artti-1086430777.html

Resmi Gazete'de yayımlandı: En düşük emekli maaşı arttı

Resmi Gazete'de yayımlandı: En düşük emekli maaşı arttı

Sputnik Türkiye

En düşük emekli maaşını 12 bin 500 liraya çıkaran vergi paketi düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı. 02.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-02T09:41+0300

2024-08-02T09:41+0300

2024-08-02T09:41+0300

ekonomi

emekli maaşı

resmi gazete

yurt dışı çıkışı

yurt dışı

yurt dışı çıkış harcı

ekonomi

emekli

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10 bin lira olan en düşük emekli maaşı yeni düzenlemeyle birlikte 12 bin 500 lira olarak uygulanacak. Düzenleme 1 Temmuz’dan itibaren geçerli.Temmuz ayında aylıklarını alan emeklilere önümüzdeki günlerde 2 bin 500 liralık fark yatırılacak.Yeni vergi paketinin yürürlüğe girmesiyle birlikte usulsüz yapanlara ise; artırımlı cezalar uygulanacak. Gelir beyanı ile hasılatı arasında yüzde 20 fark olan mükellefler izaha davet edilecek.Yeni düzenlemeyle işverenlere emekli çalışan için ödenen 5 puanlık destek primi de kaldırıldı. Kamu özel işbirliği şirketlerinden alınacak vergi yüzde 30'a çıkarıldı.Yurt dışı harcı ne kadar?Düzenlemeyle, 150 lira olan yurt dışına çıkış harcı da 500 lira oldu. Bu miktar her yıl değerleme oranına göre artacak.Toplu sözleşmesi ikramiyesi ne kadar?Kanunla tüm sendikalı memurlar da toplu sözleşme ikramiyesi olarak 641 lira ikramiye alacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240801/istanbulun-enflasyonu-belli-oldu-1086403335.html

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