https://anlatilaninotesi.com.tr/20240404/ataturke-derdini-anlatan-ciftcinin-torunu-tokatta-belediye-baskani-oldu-1082466920.html

Atatürk'e derdini anlatan çiftçinin torunu Tokat'ta belediye başkanı oldu

Atatürk'e derdini anlatan çiftçinin torunu Tokat'ta belediye başkanı oldu

Sputnik Türkiye

31 Mart’ta yapılan yerel seçimlerde Turhal Belediye Başkanı seçilen Cumhuriyet Halk Partisi adayı Mehmet Erdem Ural, Turhal Belediyesi önünde düzenlenen tören... 04.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-04T15:40+0300

2024-04-04T15:40+0300

2024-04-04T15:40+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

tokat

turhal

belediye başkanı

atatürk

mehmet erdem ural

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31 Mart’ta yapılan yerel seçimlerde Turhal Belediye Başkanı seçilen Cumhuriyet Halk Partisi adayı Mehmet Erdem Ural, Turhal Belediyesi önünde düzenlenen tören ile belediye başkanlığı görevini teslim aldı.Başkan Mehmet Erdem Ural var güçleri ile çalışacaklarını ifade ederek, “Üzerimize aldığımız sorumluluğun farkındayız. Hemşehrilerimizden aldığımız bu kıymetli emanetin vermiş olduğu sorumlulukla şehrimiz için durmaksızın çalışmaya daha güzel bir şehir haline getirmeye gayret göstereceğiz. Görevi devraldığım kıymetli başkanım İlker Bey’e şehrimiz için yapmış olduğu kıymetli eserler için çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.Özgür Özel açıklamıştıCHP Genel Başkanı Özgür Özel, Halk TV'de katıldığı 'Yeni Bir Sabah' programında gazeteci İsmail Küçükkaya'nın konuğu oldu. Özel, Atatürk'ün fotoğrafını göstererek o fotoğrafın hikayesini anlattı; "Atatürk'e derdini anlatan vatandaşın torunu Mehmet Erdem Ural, vatandaşın derdini dinleyip sorunlarını çözmek için Turhal'ın belediye başkanı oldu" demişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240404/tuzlada-mazbata-chpli-bingole-verilecek-1082466154.html

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tokat, turhal, belediye başkanı, atatürk, mehmet erdem ural