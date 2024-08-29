RTÜK Başkanı duyurdu: Narin Güran haberlerine yayın yasağı getirildi
20:55 29.08.2024 (güncellendi: 20:58 29.08.2024)
© İHA / -AW273911Narin Güran
© İHA / -AW273911
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Radyo Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, 8 yaşında Diyarbakır'da kaybolan Narin Güran ile ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Başkan Şahin 'Kayıp Narin' haberlerine yayın yasağı getirildiğini açıkladı.
Diyarbakır'da kaybolan ve aramaları çalışmalarında 9.gününe girilen 8 yaşındaki Narin Güran'ın haberlerine yayın yasağı getirildi.
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran ile ilgili açıklama yaptı.
8 yaşındaki Narin'in haberlerinde medyanın teyit edilmemiş bilgileri paylaşması, çeşitli her iddiayı haberleştirmesinin olayın hassasiyetini zedelediğini belirten RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin; 'Ailenin korunması, araştırmaların etkin bir şekilde yürütülmesi açısından getirilen yayın yasağına tüm yayıncılarımızın riayet etmesini önemle rica ediyoruz.' ifadesinde bulundu.
Şahin, X hesabından yaptığı paylaşımda:
"Minik Narin kızımızı arama çalışmaları güvenlik güçlerimizin titiz takibiyle devam ediyor. Bu süreçte soruşturmanın sağlıklı ilerlemesi ve gerekli müdahalelerin etkili bir biçimde yapılabilmesi için itidal şart. Medyanın teyit edilmemiş bilgileri paylaşması, çeşitli her iddiayı haberleştirmesi konusu çocuk olan bir olayın hassasiyetini zedelemektedir. Söz konusu ailenin korunması, araştırmaların etkin bir şekilde yürütülmesi açısından getirilen yayın yasağına tüm yayıncılarımızın riayet etmesini önemle rica ediyoruz"
ÇOK ÖNEMLİ UYARI!— Ebubekir Şahin (@ebekirsahin) August 29, 2024
Minik Narin kızımızı arama çalışmaları güvenlik güçlerimizin titiz takibiyle devam ediyor. Bu süreçte soruşturmanın sağlıklı ilerlemesi ve gerekli müdahalelerin etkili bir biçimde yapılabilmesi için itidal şart. Medyanın teyit edilmemiş bilgileri paylaşması,… pic.twitter.com/ARmZrIo84S