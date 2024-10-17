Memurun fazla mesai ücreti belli oldu: Saatlik mesai ücreti ne kadar?
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2025 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile birlikte devlet memurlarının 1 Ocak'tan itibaren alacağı fazla mesai ücreti açıklandı. Devlet memurlarının saat başına fazla mesai ücretleri yüzde 26.7 zamlanarak 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren 10 lira 10 kuruştan 12 lira 80 kuruşa çıkacak.
1 Ocak 2025 tarihinden itibaren devlet memurlarının alacağı fazla mesai ücreti belli oldu.
2025 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin kabul edilmesi ile memurların saat başı fazla çalışma ücreti, yeni yılda yüzde 26.7 artacak. Devlet memurlarının 2024 yılında 10 lira 10 kuruş olan saatlik fazla mesai ücreti 1 Ocak 2025'ten itibaren 12 lira 80 kuruşa yükselecek.
Kurumlarda çalışan memurların fazla mesai ücretleri:
Bakanlıkların özel kalem müdürlüklerinde çalışan makam şoförleri ve tüm personel:
Aylık en fazla 90 saat fazla mesai alabilecek.
Saat başına 13 lira 60 kuruş kazanacak.
Aylık en fazla 90 saat fazla mesai alabilecek.
Saat başına 13 lira 60 kuruş kazanacak.
Genel müdürlüklerin merkez teşkilatlarında görevli şoförler: Aylık en fazla 60 saat fazla mesai yapabilir.
Saat başına 13 lira 60 kuruş alacak.
Saat başına 13 lira 60 kuruş alacak.
Kurul başkanı (bakanlıklar), genel müdür, strateji geliştirme başkanı, vali, general ve amiral rütbesindeki yöneticilerle birlikte çalışan personel (Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı):
Aylık en fazla 90 saat mesai alabilir.
Her makam için mesai toplam 450 saati geçmeyecek.
Saat başına 13 lira 60 kuruş ödenecek.
Aylık en fazla 90 saat mesai alabilir.
Her makam için mesai toplam 450 saati geçmeyecek.
Saat başına 13 lira 60 kuruş ödenecek.
Rektör, büyükşehir ve il belediye başkanlarıyla birlikte çalışan personel:
Aylık en fazla 90 saat mesai alabilir.
Saat başına 13 lira 60 kuruş verilecek.
Aylık en fazla 90 saat mesai alabilir.
Saat başına 13 lira 60 kuruş verilecek.
Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü ve üniversitelere bağlı yurtlarda görev yapan personel:
Aylık en fazla 90 saat mesaide kalabilir.
Saat başına 12 lira 80 kuruş kazanacak.
Aylık en fazla 90 saat mesaide kalabilir.
Saat başına 12 lira 80 kuruş kazanacak.
Mesleki ve teknik eğitim bölgesindeki meslek yüksekokulları ve mesleki teknik orta öğretim kurumlarında görev yapan Milli Eğitim Bakanlığı idari personeli:
Aylık en fazla 100 saat mesaide kalabilir.
Saat başına 21 lira 80 kuruş ödeme yapılacak.
Aylık en fazla 100 saat mesaide kalabilir.
Saat başına 21 lira 80 kuruş ödeme yapılacak.