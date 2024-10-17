https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/memurun-fazla-mesai-ucreti-belli-oldu-saatlik-mesai-ucreti-ne-kadar-1089361216.html

Memurun fazla mesai ücreti belli oldu: Saatlik mesai ücreti ne kadar?

Memurun fazla mesai ücreti belli oldu: Saatlik mesai ücreti ne kadar?

Sputnik Türkiye

2025 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile birlikte devlet memurlarının 1 Ocak'tan itibaren alacağı fazla mesai ücreti açıklandı. Devlet memurlarının... 17.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-17T23:13+0300

2024-10-17T23:13+0300

2024-10-17T23:13+0300

ekonomi

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maaş

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1 Ocak 2025 tarihinden itibaren devlet memurlarının alacağı fazla mesai ücreti belli oldu.2025 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin kabul edilmesi ile memurların saat başı fazla çalışma ücreti, yeni yılda yüzde 26.7 artacak. Devlet memurlarının 2024 yılında 10 lira 10 kuruş olan saatlik fazla mesai ücreti 1 Ocak 2025'ten itibaren 12 lira 80 kuruşa yükselecek. Kurumlarda çalışan memurların fazla mesai ücretleri:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/caycuma-cumhuriyet-bassavcisi-hakkinda-inceleme-baslatildi-1089353831.html

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