EFT ve FAST işlemlerinde önemli değişiklik: Ek ücret uygulaması kaldırıldı

"Şu anda bankalarda yapılan işlemlere göre oransal sınırlar ve miktarsal sınırlar var. Artık bazı bankalarda hiç EFT ücreti, havale ücreti alınmıyor. Bundan sonra da hafta içi ve hafta sonu yapılan işlemlerde herhangi bir ücret alınmaması sağlanacak. Özellikle bazı bankalar bu gibi masraf ve komisyonları iyi müşterilerine sıfırlıyor ya da müşteri sıfırlanmadıysa bile bankasına başvurup bu masrafları sıfırlatabilir. Bilindiği üzere kredi kartı aidatları ve bazı kredilerdeki hayat sigortaları vatandaşın mahkemeye başvurması ile birlikte iptal edilebiliyordu. Zaten müşterinin parasını banka kullanarak bir gelir elde ediyor. Yapılan para transferinden masraf ve kesinti alınması zaten uygun değil ve bankaların fahiş kar elde etmesine sebebiyet veriyor.”