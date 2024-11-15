https://anlatilaninotesi.com.tr/20241115/eft-ve-fast-islemlerinde-onemli-degisiklik-ek-ucret-uygulamasi-kaldirildi-1090420540.html
EFT ve FAST işlemlerinde önemli değişiklik: Ek ücret uygulaması kaldırıldı
EFT ve FAST işlemlerinde önemli değişiklik: Ek ücret uygulaması kaldırıldı
Sputnik Türkiye
Banka üzerinden yapılan para transferlerinde saat 16.00 ve sonrası, hafta sonu için yapılan işlemlerde ek ücret alınıyordu. Yeni düzenleme ile birlikte EFT... 15.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-15T09:25+0300
2024-11-15T09:25+0300
2024-11-15T09:36+0300
ekonomi
para
eft
fast
fast sistemi
banka
banka hesabı
banka kartı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104161/70/1041617086_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_aa139b1e072bdc1930a6222f5c5a672c.jpg
EFT ve havalenin yanı sıra FAST işlemleri ile birlikte hesaplar arasında 7/24 para transfer işlemleri sağlanabiliyor. Hafta sonu ve iş saatlerinde saat 16.00 sonrası için yapılan işlemlere yüzde 50 ek ücret alınıyordu. Yapılan yeni düzenleme ile birlikte azami tarifelerin yüzde 50 fazlası oranında ek ücret alınmasına ilişkin uygulama artık sona erdi.EFT ve FAST'te masraf ücreti kalktıMerkez Bankası’nın Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usûl ve Esaslar Hakkında Tebliğ'de yapılan değişiklik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Milliyet'în haberine göre normal şartlarda hafta sonu ve iş saatlerinde saat 16.00 sonrası için yapılan işlemlere yüzde 50 ek ücret alınıyordu. Yapılan yeni düzenleme ile birlikte azami tarifelerin yüzde 50 fazlası oranında ek ücret alınmasına ilişkin uygulama artık sona erdi.'Normal tarife uygulanacak'Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram şu ifadeleri kullandı: Ek ücret kalktıPara transferinde para ödememek mümkün mü?
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104161/70/1041617086_250:0:1751:1126_1920x0_80_0_0_57badc685311b1f95e9e61d8826347a0.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
eft ile para gönderme, fast ile para gönderme, eft ile para gönderme ücretli mi, fast para gönderme ücretli mi, resmi gazete, eft fast resmi gazete, merkez bankası eft, merkez bankası fast, fast
eft ile para gönderme, fast ile para gönderme, eft ile para gönderme ücretli mi, fast para gönderme ücretli mi, resmi gazete, eft fast resmi gazete, merkez bankası eft, merkez bankası fast, fast
EFT ve FAST işlemlerinde önemli değişiklik: Ek ücret uygulaması kaldırıldı
09:25 15.11.2024 (güncellendi: 09:36 15.11.2024)
Banka üzerinden yapılan para transferlerinde saat 16.00 ve sonrası, hafta sonu için yapılan işlemlerde ek ücret alınıyordu. Yeni düzenleme ile birlikte EFT, FAST işlemlerinde önemli bir değişikliğe gidildi. Azami tarifelerin yüzde 50 fazlası oranında ek ücret alınmasına ilişkin uygulama sona erdi.
EFT ve havalenin yanı sıra FAST işlemleri ile birlikte hesaplar arasında 7/24 para transfer işlemleri sağlanabiliyor. Hafta sonu ve iş saatlerinde saat 16.00 sonrası için yapılan işlemlere yüzde 50 ek ücret alınıyordu. Yapılan yeni düzenleme ile birlikte azami tarifelerin yüzde 50 fazlası oranında ek ücret alınmasına ilişkin uygulama artık sona erdi.
EFT ve FAST'te masraf ücreti kalktı
Merkez Bankası’nın Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usûl ve Esaslar Hakkında Tebliğ'de yapılan değişiklik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Milliyet'în haberine göre normal şartlarda hafta sonu ve iş saatlerinde saat 16.00 sonrası için yapılan işlemlere yüzde 50 ek ücret alınıyordu. Yapılan yeni düzenleme ile birlikte azami tarifelerin yüzde 50 fazlası oranında ek ücret alınmasına ilişkin uygulama artık sona erdi.
'Normal tarife uygulanacak'
Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram şu ifadeleri kullandı:
“Yapılan yeni düzenlemeyle birlikte artık gün içinde saat 16:00’dan sonra yapılacak EFT ve FAST işlemlerinde normal EFT masrafından daha fazla alınan masraf kesintileri kaldırıldı. Hafta içi veya hafta sonu herhangi bir saatte yapacağınız EFT, FAST işlemlerinde masraflar artık normal tarife üzerinden belirlenecek.
"Ek ücret tarifesinin kaldırılmasının ana sebebi yapılan alışverişlerde ve ticari işlemlerde IBAN’la yapılan ödemeler kapsamında kayıt dışılığın önlenmesidir. Yüksek enflasyonist ortamda kartla yapılan ve banka yoluyla yapılan ödemeler arttığı için ve fatura veya fiş vermeyen, almayanlar da ayrı ayrı yükseltilen cezalarla muhatap olabilecekleri için vatandaşın daha rahat EFT işlemini gerçekleştirmesi için bu düzenleme yapılmış ve masraflar normal seviyelere çekilmiştir. Kayıt dışılığını azaltılması adına olumlu bir düzenleme olduğunu düşünüyorum."
Para transferinde para ödememek mümkün mü?
"Şu anda bankalarda yapılan işlemlere göre oransal sınırlar ve miktarsal sınırlar var. Artık bazı bankalarda hiç EFT ücreti, havale ücreti alınmıyor. Bundan sonra da hafta içi ve hafta sonu yapılan işlemlerde herhangi bir ücret alınmaması sağlanacak. Özellikle bazı bankalar bu gibi masraf ve komisyonları iyi müşterilerine sıfırlıyor ya da müşteri sıfırlanmadıysa bile bankasına başvurup bu masrafları sıfırlatabilir. Bilindiği üzere kredi kartı aidatları ve bazı kredilerdeki hayat sigortaları vatandaşın mahkemeye başvurması ile birlikte iptal edilebiliyordu. Zaten müşterinin parasını banka kullanarak bir gelir elde ediyor. Yapılan para transferinden masraf ve kesinti alınması zaten uygun değil ve bankaların fahiş kar elde etmesine sebebiyet veriyor.”