https://anlatilaninotesi.com.tr/20241216/yenidogan-cetesi-sorusturmasinda-kapatilan-hastaneye-saldiri-1091597736.html
'Yenidoğan çetesi' soruşturmasında kapatılan hastaneye saldırı
'Yenidoğan çetesi' soruşturmasında kapatılan hastaneye saldırı
Sputnik Türkiye
Yenidoğan çetesi soruşturması kapsamında kapatılan Özel Avcılar Hospital'a saldırı düzenledi. Çocuğunun hastanede yanlış tedavi sonrası zarar gördüğünü ileri... 16.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-16T11:50+0300
2024-12-16T11:50+0300
2024-12-16T11:50+0300
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Yenidoğan çetesi soruşturmasında adı geçen ve bir süre önce kapatılan hastanelerden Avcılar Hospital’da çocuğu tedavi gören Ö.Y. isimli kişi, alkol içtikten sonra hastane önüne geldi. Ö.Y. eline geçirdiği demir duba ve tekmelerle hastane kapısını ve camlarını kırdı. Gözaltına alındıArdından aracı ile geri manevra yaparak hastane duvarına da zarar verdi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri olay yerine geldi. Yapılan testte alkollü çıkan sürücü Ö.Y. polis tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.Olay anları ise çevrede bulunan bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şahısın kapıyı tekmelemesi ve aracı ile çarpması yer aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241216/bankalar-gucellemeye-hazirlaniyor-yeni-emekli-promosyonlari-icin-tutar-belli-oldu-1091591914.html
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yenidoğan, yenidoğan çetesi, avcılar
yenidoğan, yenidoğan çetesi, avcılar
'Yenidoğan çetesi' soruşturmasında kapatılan hastaneye saldırı
Yenidoğan çetesi soruşturması kapsamında kapatılan Özel Avcılar Hospital'a saldırı düzenledi. Çocuğunun hastanede yanlış tedavi sonrası zarar gördüğünü ileri süren alkollü bir şahıs, hastanenin camlarını kırdı, duvarına arabayla çarptı.
Yenidoğan çetesi soruşturmasında adı geçen ve bir süre önce kapatılan hastanelerden Avcılar Hospital’da çocuğu tedavi gören Ö.Y. isimli kişi, alkol içtikten sonra hastane önüne geldi. Ö.Y. eline geçirdiği demir duba ve tekmelerle hastane kapısını ve camlarını kırdı.
Ardından aracı ile geri manevra yaparak hastane duvarına da zarar verdi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri olay yerine geldi. Yapılan testte alkollü çıkan sürücü Ö.Y. polis tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.
Olay anları ise çevrede bulunan bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şahısın kapıyı tekmelemesi ve aracı ile çarpması yer aldı.