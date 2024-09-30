https://anlatilaninotesi.com.tr/20240930/isvicre-italya-ve-fransa-sinirlarini-yeniden-ciziyor-1088609595.html

İsviçre, İtalya ve Fransa sınırlarını yeniden çiziyor

İsviçre, İtalya ve Fransa sınırlarını yeniden çiziyor

Sputnik Türkiye

İsviçre, İtalya ve Fransa ile sınırlarını yeniden çiziyor. İtalya ile olan sınır değişikliği eriyen buzullarla bağlantılıyken, Fransa sınırı Cenevre... 30.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-30T13:23+0300

2024-09-30T13:23+0300

2024-09-30T13:23+0300

dünya

isviçre

italya

fransa

sınır

buzul

alpler

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/1e/1088611467_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_05c9ca8da6866a0aeb50e5bd64c4fd75.jpg

İsviçre'nin sınır kentleri Perly-Certoux ve Bardonnex'de yeni sınır ötesi tramvay hattı için rayların döşenmesi, sınırda küçük değişikliklere yol açtı. İsviçre Federal Konseyi, 27 Eylül'de Fransa ve İsviçre'nin karşılıklı eşdeğer büyüklükte toprak alanlarını değiştireceğini söyledi. Fransa-İsviçre sınırında yapılan diğer iki değişiklik, Hermance nehrindeki ve Foron nehrindeki yeniden doğallaştırma ve set oluşturma çalışmalarıyla ilgili olduğu ifade edildi. Cenevre, Fransa ile 103 kilometrelik bir sınırı paylaşıyor ve bunun 50 kilometresi su yollarının ortasında yer alıyor.Sınır, iki tarafın ekonomik çıkarlarına uygun olarak yeniden çizildiİsviçre'nin İtalya ile olan sınırının büyük bir kısmı ise buzullardan oluşuyor ve iklim değişikliğinden etkileniyor. Buzullar eridikçe, doğal unsurlar değişti ve ulusal sınırının yeniden çizilmesi ihtiyacı doğdu. İki ülkenin Alpler'deki sınırları ortak komisyonca üzerinde çalışıldı ve İsviçre, 27 Eylül'de değişiklikle ilgili anlaşmayı resmen onayladı. İsviçre Federal Konseyi, yeniden tanımlanan sınırların her iki tarafın ekonomik çıkarlarına uygun olarak çizildiğini vurguladı. Kesin sınır değişikliklerini içeren anlaşma her iki ülke de imzaladıktan sonra yayımlanacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240930/konyada-var-olmamasi-gereken-satilik-ada-heyecan-uyandiriyor-sehirde-boylebiryeryok-1088608873.html

isviçre

italya

fransa

alpler

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

isviçre, italya, fransa, sınır, buzul, alpler