https://anlatilaninotesi.com.tr/20240930/isvicre-italya-ve-fransa-sinirlarini-yeniden-ciziyor-1088609595.html
İsviçre, İtalya ve Fransa sınırlarını yeniden çiziyor
İsviçre, İtalya ve Fransa sınırlarını yeniden çiziyor
Sputnik Türkiye
İsviçre, İtalya ve Fransa ile sınırlarını yeniden çiziyor. İtalya ile olan sınır değişikliği eriyen buzullarla bağlantılıyken, Fransa sınırı Cenevre... 30.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-30T13:23+0300
2024-09-30T13:23+0300
2024-09-30T13:23+0300
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İsviçre'nin sınır kentleri Perly-Certoux ve Bardonnex'de yeni sınır ötesi tramvay hattı için rayların döşenmesi, sınırda küçük değişikliklere yol açtı. İsviçre Federal Konseyi, 27 Eylül'de Fransa ve İsviçre'nin karşılıklı eşdeğer büyüklükte toprak alanlarını değiştireceğini söyledi. Fransa-İsviçre sınırında yapılan diğer iki değişiklik, Hermance nehrindeki ve Foron nehrindeki yeniden doğallaştırma ve set oluşturma çalışmalarıyla ilgili olduğu ifade edildi. Cenevre, Fransa ile 103 kilometrelik bir sınırı paylaşıyor ve bunun 50 kilometresi su yollarının ortasında yer alıyor.Sınır, iki tarafın ekonomik çıkarlarına uygun olarak yeniden çizildiİsviçre'nin İtalya ile olan sınırının büyük bir kısmı ise buzullardan oluşuyor ve iklim değişikliğinden etkileniyor. Buzullar eridikçe, doğal unsurlar değişti ve ulusal sınırının yeniden çizilmesi ihtiyacı doğdu. İki ülkenin Alpler'deki sınırları ortak komisyonca üzerinde çalışıldı ve İsviçre, 27 Eylül'de değişiklikle ilgili anlaşmayı resmen onayladı. İsviçre Federal Konseyi, yeniden tanımlanan sınırların her iki tarafın ekonomik çıkarlarına uygun olarak çizildiğini vurguladı. Kesin sınır değişikliklerini içeren anlaşma her iki ülke de imzaladıktan sonra yayımlanacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240930/konyada-var-olmamasi-gereken-satilik-ada-heyecan-uyandiriyor-sehirde-boylebiryeryok-1088608873.html
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isviçre, italya, fransa, sınır, buzul, alpler
isviçre, italya, fransa, sınır, buzul, alpler
İsviçre, İtalya ve Fransa sınırlarını yeniden çiziyor
İsviçre, İtalya ve Fransa ile sınırlarını yeniden çiziyor. İtalya ile olan sınır değişikliği eriyen buzullarla bağlantılıyken, Fransa sınırı Cenevre bölgesindeki yeni bir tramvay hattı ve nehirlerle ilgili olduğu belirtildi.
İsviçre'nin sınır kentleri Perly-Certoux ve Bardonnex'de yeni sınır ötesi tramvay hattı için rayların döşenmesi, sınırda küçük değişikliklere yol açtı. İsviçre Federal Konseyi, 27 Eylül'de Fransa ve İsviçre'nin karşılıklı eşdeğer büyüklükte toprak alanlarını değiştireceğini söyledi. Fransa-İsviçre sınırında yapılan diğer iki değişiklik, Hermance nehrindeki ve Foron nehrindeki yeniden doğallaştırma ve set oluşturma çalışmalarıyla ilgili olduğu ifade edildi. Cenevre, Fransa ile 103 kilometrelik bir sınırı paylaşıyor ve bunun 50 kilometresi su yollarının ortasında yer alıyor.
Sınır, iki tarafın ekonomik çıkarlarına uygun olarak yeniden çizildi
İsviçre'nin İtalya ile olan sınırının büyük bir kısmı ise buzullardan oluşuyor ve iklim değişikliğinden etkileniyor. Buzullar eridikçe, doğal unsurlar değişti ve ulusal sınırının yeniden çizilmesi ihtiyacı doğdu. İki ülkenin Alpler'deki sınırları ortak komisyonca üzerinde çalışıldı ve İsviçre, 27 Eylül'de değişiklikle ilgili anlaşmayı resmen onayladı. İsviçre Federal Konseyi, yeniden tanımlanan sınırların her iki tarafın ekonomik çıkarlarına uygun olarak çizildiğini vurguladı. Kesin sınır değişikliklerini içeren anlaşma her iki ülke de imzaladıktan sonra yayımlanacak.