https://anlatilaninotesi.com.tr/20240903/fransada-bir-erkegin-ilac-verdigi-esine-en-az-70-kisiyle-birlikte-10-yildir-cinsel-saldirida-1087575396.html

Fransa'da bir erkeğin ilaç verdiği eşine, en az 70 kişiyle birlikte 10 yıldır cinsel saldırıda bulunduğu ortaya çıktı

Fransa'da bir erkeğin ilaç verdiği eşine, en az 70 kişiyle birlikte 10 yıldır cinsel saldırıda bulunduğu ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

Fransa’da 10 yıl boyunca ilaç verip koma haline soktuğu eşine eve çağırdığı yabancı erkeklerle tecavüz eden adam, dün mahkemeye çıkartıldı. Ülkede infial... 03.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-03T11:15+0300

2024-09-03T11:15+0300

2024-09-03T11:15+0300

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Her şey, günümüzde 71 yaşında olan Dominique P’nin 2020’de bir alışveriş merkezinde üç kadının eteklerinin altında gizlice çekim yaparken yakalanmasıyla başladı. Polis soruşturması sonunda Dominique P’nin bilgisayarında karısının bilinçsiz göründüğü ve yabancı erkekler tarafından tecavüze uğradığı yüzlerce fotoğraf ve video bulundu.Dijital kayıtlar 2011 yılına dayanıyorDijital kayıtların 2011 yılına dayandığını iddianameye taşıyan polis, ayrıca bir internet sitesinde Dominique P'nin evlerine gelip karısına tecavüz etmeleri için yabancıları davet ettiği iddia edilen sohbetleri tespit etti.72 erkekten 50’sinin kimliği tespit edildiDominique P, polis sorgusunda eşine güçlü uyuşturucu ilaçlar verdiğini itiraf etti. Bilirkişi kadına verilen ilaçların onu 'uykudan çok koma haline soktuğunu' açıkladı. Polis dijital kayıtlardan yaşları 26 ila 74 arasında değişen 72 erkeği tespit etti. Yine kayıtlardan kadına 92 ayrı tecavüz tespit edildi.Toplumun her kesiminden olan bu kişilerin çoğu bir kez katılırken, bazıları altı kez katılmış. Bunlardan 50’sinin kimliği tespit edildi ve Dominique P ile dün mahkemeye çıkartıldı. Dominique P’nin 1991 yılında cinayet ve tecavüz ile suçlandığı, 1999 yılında ise DNA tespitiyle tecavüz girişiminden suçlandığı ortaya çıktı.Kadının avukatı: Cinsel saldırıları polisten öğrendi72 yaşındaki mağdur eşin avukatları, kadının olaydan hiç haberi olmadığını, polisin ortaya koyduğu fotoğraf ve videolarla tecavüzleri öğrendiğini açıkladı. Üç çocuğuyla mahkemeye gelen kadının videoları ve fotoğrafları ilk kez mahkemede göreceği belirtildi.

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fransa, fransa polisi, tecavüz, toplu tecavüz, cinsel saldırı