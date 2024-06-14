https://anlatilaninotesi.com.tr/20240614/putin-bricse-ilgi-duyan-ulkelerin-sayisi-giderek-artiyor-1084846501.html

Putin: Avrupa-Atlantik güvenlik sistemi çöktü, Avrasya'da yenisini kurmalıyız

Putin: Avrupa-Atlantik güvenlik sistemi çöktü, Avrasya'da yenisini kurmalıyız

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dünyadaki ülkelerin BRICS grubuna ilgisinin giderek arttığını belirtti. Yeni uluslararası güvenlik sisteminin Avrasya'da... 14.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-14T12:32+0300

2024-06-14T12:32+0300

2024-06-14T13:29+0300

dünya

vladimir putin

rusya

rusya dışişleri bakanlığı

sergey lavrov

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Rusya lideri Vladimir Putin, Rusya Dışişleri Bakanlığı'nda kurumun yönetim ekibiyle bir toplantı yaptı.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un da hazır bulunduğu toplantıda konuşan Putin, BRICS grubuna diğer ülkeler tarafından gösterilen ilginin giderek arttığını ve Moskova'nın yeni üyelerin gruba sorunsuz bir şekilde katılmasına destek vereceğini ifade etti.Putin, BRICS'in, potansiyeli sayesinde çok kutuplu dünya düzeninin temel düzenleyici kurumlarından biri haline geleceğine inandığını kaydetti.'Dünya hızla değişiyor, artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak'Dünyanın hızla değiştiğini ve küresel siyasette, ekonomide, teknolojik rekabette artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını belirten Putin, egemenliğini, kendi kendine yeterliğini, ulusal ve kültürel kimliğini güçlendirmek isteyen ülkelerin de giderek arttığını vurguladı.Günümüzde yeni siyasi ve ekonomik gerçeklik temelinde çok kutuplu ve çok taraflı dünya düzeninin inşa edilmekte olduğunun altını çizen Rus lider, "Bu, objektif bir süreç. Tüm yapay birleşme çabalarına rağmen insanın doğasında organik bir şekilde var olan kültür ve medeniyet çeşitliliğini yansıtıyor" dedi.'ABD öncülüğündeki Batı, Soğuk Savaş'ı kazandıklarını sandı'Putin, Batılı ülkelerin Soğuk Savaş'ın ardından yanlış çıkarımlar yaptıklarına işaret ederek sözlerini şöyle sürdürdü: Rusya'nın ise Batı'nın siyasi çizgisinin hatalı olduğu konusunda uyardığını ve çözüm önerileri sunduğunu belirten Putin, "Hem 90'larda hem de sonrasında Batılı elitlerin seçtiği siyasi çizginin hatalı olduğuna her zaman dikkat çektik. Sadece eleştirmek ve uyarmakla kalmadık, seçenekler, yapıcı çözümler önerdik ve Avrupa ve dünyanın güvenliği için herkese uygun mekanizmalar geliştirmenin önemini vurguladık" ifadelerini kullandı.20. yüzyılın sonunda, şiddetli askeri-ideolojik çatışmanın sona ermesinin ardından küresel toplumun güvenilir, adil bir güvenlik sistemi inşa etmek için eşsiz bir şansa sahip olduğunu anımsatan Rusya lideri, "Bunun çok fazla şey gerekmiyordu; ilgili tüm tarafların görüşlerini dinleme becerisi ve bunları dikkate alma konusunda karşılıklı isteklilik. Ülkemiz, bu yapıcı çalışmaya olumlu bakıyordu. Ancak farklı bir yaklaşım hakim oldu. ABD'nin önderlik ettiği Batılı güçler, Soğuk Savaş'ı kazandıklarına ve dünyanın nasıl inşa edilmesi gerektiğine bağımsız olarak karar verme hakkına sahip olduklarına inandılar" diye ekledi.Putin, Avrupa'da ve dünyada güvenlik ve refahın sağlanması için 'tek doğru plan' ilan edilen Batı planının aslında işe yaramadığının kısa sürede görüldüğünü de vurguladı.'Avrupa-Atlantik güvenlik sistemi çöktü, Avrasya'da yenisini kurmalıyız'Batı'nın bu tavrı nedeniyle Avrupa-Atlantik güvenlik sistemi çöktüğüne tanıklık ettiklerini kaydeden Putin, "Yeniden bir güvenlik sistemi kurmamız ve Avrasya'da yeni güvenlik çevrimi oluşturmamız gerekiyor" dedi.Avrasya'nın kolektif güvenliğine yönelik ikili ve çok taraflı garantileri konuşmanın vaktinin geldiğini söyleyen Rusya Devlet Başkanı, bununla birlikte gelecekte dış güçlerin Avrasya bölgesindeki askeri varlığının kademeli olarak sona erdirilmesine yönelik çalışmalar yapılması gerektiğini kaydetti.'Avrupa'dan Ukrayna için eski top mermileri üretmesini isteyen ABD, yarının teknolojilerine yatırım yapıyor'Batı'nın Ukrayna krizindeki tutumunu da eleştiren Putin, ABD'nin Avrupa'dan Ukrayna için eski top mermileri üretmesini talep ederken, kendisinin ise bundan yararlanarak hakimiyetini sağlamlaştırmak için en son teknolojilere yatırım yaptığını belirtti.Putin, ABD'nin Avrupa'ya bu konudaki yaklaşımını şu sözlerle tanımladı: 'Rusya'nın Avrupa'ya saldıracağına dair açıklamalar tamamen saçmalık'Üst düzey Avrupalı siyasetçilerin yer aldığı Rusya karşıtı propaganda kampanyasının Rusya'nın Avrupa'ya saldırmayı planladığı yönündeki tuhaf düşüncelerle desteklendiğine dikkat çeken Putin, daha önce birçok kez ifade ettiğini gibi tüm bunların tamamen saçmalık olduğunu vurguladı.

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vladimir putin, rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov