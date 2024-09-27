https://anlatilaninotesi.com.tr/20240927/abd-ohal-ilan-etti-6-eyalet-acildurumda-1088510933.html

ABD OHAL ilan etti, 6 eyalet acil durumda: 'Bedeninize isminizi yazın'

ABD OHAL ilan etti, 6 eyalet acil durumda: 'Bedeninize isminizi yazın'

Sputnik Türkiye

Tropikal Fırtına Helene Florida'nın Big Bend bölgesine çarptıktan sonra Güneydoğu'yu vururken altı eyalette olağanüstü hal ilan edildi. 27.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-27T12:50+0300

2024-09-27T12:50+0300

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tropik fırtına

sel

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ABD'nin yaklaşık bir haftadır okyanustan karaya çıkmasını beklediği Helene Kasırgası Florida'ya ulaştı.Fırtına karaya kategori 4 kasırga olarak ulaşırken şu anda zayıflamış olmasına rağmen, şiddetli yağmurlar ve şiddetli rüzgarlar evlerde ve altyapıda yaygın hasara neden oldu. 12 eyalette 60 milyon kişi için fırtına saatleri ve uyarıları da yürürlükte. Acil alarma geçen eyaletler: 'Alışılmadık derecede tehlikeli bir fırtına'Bu eyaletler acil durum ilan etti:2.2 milyondan fazla kişinin elektriği kesildiPowerOutage.US'ye göre, Tropik Fırtına Helene Güneydoğu'yu etkilemeye devam ederken Florida, Georgia ve Carolinas'ta 2.2 milyondan fazla kişinin elektriği yok.Bölgeyi terk etmeyenler için uyarı: 'Bedeninize isminizi yazın ki öldüğünüzde sizi tanıyalım'Florida, Taylor County'deki acil durum yöneticileri, tahliye edilmemeyi seçen tüm bölge sakinlerden kalıcı bir kalem almalarını ve bacaklarına isimlerini ve doğum tarihlerini yazmalarını istedi. Bu yöntem, ölen kişilerin kimliğinin teşhis edilmesini kolaylaştırıyor.Yetkililer ayrıca tahliye olmayan kişilerin arkadaş ve akrabalarından kendilerine ulaşarak bilgilerini paylaşmalarını istedi, böylece arama ve kurtarma ekipleri fırtına geçtiğinde çabalarını nereye odaklamaları gerektiğini bilecek.

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