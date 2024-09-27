https://anlatilaninotesi.com.tr/20240927/abd-ohal-ilan-etti-6-eyalet-acildurumda-1088510933.html
ABD OHAL ilan etti, 6 eyalet acil durumda: 'Bedeninize isminizi yazın'
ABD OHAL ilan etti, 6 eyalet acil durumda: 'Bedeninize isminizi yazın'
Sputnik Türkiye
Tropikal Fırtına Helene Florida'nın Big Bend bölgesine çarptıktan sonra Güneydoğu'yu vururken altı eyalette olağanüstü hal ilan edildi. 27.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-27T12:50+0300
2024-09-27T12:50+0300
2024-09-27T13:13+0300
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tropik fırtına
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ABD'nin yaklaşık bir haftadır okyanustan karaya çıkmasını beklediği Helene Kasırgası Florida'ya ulaştı.Fırtına karaya kategori 4 kasırga olarak ulaşırken şu anda zayıflamış olmasına rağmen, şiddetli yağmurlar ve şiddetli rüzgarlar evlerde ve altyapıda yaygın hasara neden oldu. 12 eyalette 60 milyon kişi için fırtına saatleri ve uyarıları da yürürlükte. Acil alarma geçen eyaletler: 'Alışılmadık derecede tehlikeli bir fırtına'Bu eyaletler acil durum ilan etti:2.2 milyondan fazla kişinin elektriği kesildiPowerOutage.US'ye göre, Tropik Fırtına Helene Güneydoğu'yu etkilemeye devam ederken Florida, Georgia ve Carolinas'ta 2.2 milyondan fazla kişinin elektriği yok.Bölgeyi terk etmeyenler için uyarı: 'Bedeninize isminizi yazın ki öldüğünüzde sizi tanıyalım'Florida, Taylor County'deki acil durum yöneticileri, tahliye edilmemeyi seçen tüm bölge sakinlerden kalıcı bir kalem almalarını ve bacaklarına isimlerini ve doğum tarihlerini yazmalarını istedi. Bu yöntem, ölen kişilerin kimliğinin teşhis edilmesini kolaylaştırıyor.Yetkililer ayrıca tahliye olmayan kişilerin arkadaş ve akrabalarından kendilerine ulaşarak bilgilerini paylaşmalarını istedi, böylece arama ve kurtarma ekipleri fırtına geçtiğinde çabalarını nereye odaklamaları gerektiğini bilecek.
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ABD OHAL ilan etti, 6 eyalet acil durumda: 'Bedeninize isminizi yazın'
12:50 27.09.2024 (güncellendi: 13:13 27.09.2024)
Tropikal Fırtına Helene Florida'nın Big Bend bölgesine çarptıktan sonra Güneydoğu'yu vururken altı eyalette olağanüstü hal ilan edildi.
ABD'nin yaklaşık bir haftadır okyanustan karaya çıkmasını beklediği Helene Kasırgası Florida'ya ulaştı.
Fırtına karaya kategori 4 kasırga olarak ulaşırken şu anda zayıflamış olmasına rağmen, şiddetli yağmurlar ve şiddetli rüzgarlar evlerde ve altyapıda yaygın hasara neden oldu.
12 eyalette 60 milyon kişi için fırtına saatleri ve uyarıları da yürürlükte.
Acil alarma geçen eyaletler: 'Alışılmadık derecede tehlikeli bir fırtına'
Bu eyaletler acil durum ilan etti:
1.Florida:
Bölge valisi Ron Desantis, Florida'nın 67 ilçesinden 61'inin şu anda olağanüstü hal altında olduğunu söyledi.
2. Georgia:
159 ilçenin tamamı olağanüstü hal kapsamına alınarak acil durum yönetim ekiplerinin gerekli düzenlemeleri yapmasına ve fırtınanın gelişinden önce ihtiyaç duyulan kaynakları konumlandırmasına olanak sağlandı.
3.Kuzey Carolina:
Eyalet valisi Roy Cooper, "Helene, Perşembe gecesinden Cuma gününe kadar eyaletin orta ve batı kesimleri için şiddetli yağmur ve potansiyel olarak felaket sel getirme tehdidinde bulunan alışılmadık derecede tehlikeli bir fırtına"
uyarısında bulundu.
4.Güney Carolina: Eyalet v
alisi Henry McMaster, "Muhtemelen bu fırtınanın şiddetinden kaçınacağız, ancak yine de sel, şiddetli rüzgar ve hortumlar getirmesi bekleniyor.
" dedi.
5.Alabama:
Başkan Joe Biden, eyalet için acil durum ilanını onayladı ve Helene'den etkilenenlere federal yardım emri verdi.
6.Virginia:
Bölge valisi Glenn Youngkin, eyaletin "Özellikle güneybatı bölgemizde sele yol açan yerel olarak şiddetli yağış bırakan tropikal sistemlerin öncesindeki yağmur olaylarından ve dış bantlardan kaynaklanan önemli sel olayları yaşadığımız gerçeğini göz ardı edemeyeceğini"
söyledi.
2.2 milyondan fazla kişinin elektriği kesildi
PowerOutage.US'ye göre, Tropik Fırtına Helene Güneydoğu'yu etkilemeye devam ederken Florida, Georgia ve Carolinas'ta 2.2 milyondan fazla kişinin elektriği yok.
Bölgeyi terk etmeyenler için uyarı: 'Bedeninize isminizi yazın ki öldüğünüzde sizi tanıyalım'
Florida, Taylor County'deki acil durum yöneticileri, tahliye edilmemeyi seçen tüm bölge sakinlerden kalıcı bir kalem almalarını ve bacaklarına isimlerini ve doğum tarihlerini yazmalarını istedi. Bu yöntem, ölen kişilerin kimliğinin teşhis edilmesini kolaylaştırıyor.
Yetkililer ayrıca tahliye olmayan kişilerin arkadaş ve akrabalarından kendilerine ulaşarak bilgilerini paylaşmalarını istedi, böylece arama ve kurtarma ekipleri fırtına geçtiğinde çabalarını nereye odaklamaları gerektiğini bilecek.