Eski ABD Başkanı Donald Trump'a suikast girişimi

Eski ABD Donald Trump'a suikast girişiminde bulunuldu. Donald Trump'un kulağından vurulduğu görüldü. Trump'un yaralandığı ve kanlar içinde olduğu görülse de, vurulması ardından yumruğunu kaldırdığı ve durumunun ciddi olmadığı görüldü. Eski ABD Donald Trump'aTrump'un yaralandığı ve kanlar içinde olduğu görülse de, vurulması ardından yumruğunu kaldırdığı ve durumunun ciddi olmadığı görüldü.

FBI, eski ABD Başkanı'nın sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı fakat silahlı saldırgan henüz yakalanmadığını açıkladı. FBI, eski ABD Başkanı'nınfakat silahlı saldırgan henüz yakalanmadığını açıkladı.

ABD Başkanı Joe Biden, Donald Trump'a karşı yapılan suikast girişimi hakkında bilgisi olmadığını açıkladı. ABD Başkanı Joe Biden, Donald Trump'a karşı yapılan suikast girişimi hakkında bilgisi olmadığını açıkladı.

Elon Musk, Tucker Carlson ve daha birçok bilinen isim, Donald Trump'a geçmiş olsun dileklerini ileterek desteklerini iletti. Elon Musk, Tucker Carlson ve daha birçok bilinen isim, Donald Trump'a geçmiş olsun dileklerini ileterek desteklerini iletti.

Donald Trump'un sözcüsü Trump'ın Pensilvanya'daki bir sağlık tesisinde muayene edildiğini söyledi. Donald Trump'un sözcüsü Trump'ın Pensilvanya'daki bir sağlık tesisinde muayene edildiğini söyledi.

Mitingde bir kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Mitingde bir kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.