Eski ABD Başkanı Donald Trump'a suikast girişimi

Eski ABD Donald Trump'a suikast girişiminde bulunuldu. Donald Trump'un kulağından vurulduğu görüldü. Trump'un yaralandığı ve kanlar içinde olduğu görülse de, vurulması ardından yumruğunu kaldırdığı ve durumunun ciddi olmadığı görüldü.
FBI, eski ABD Başkanı'nın sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı fakat silahlı saldırgan henüz yakalanmadığını açıkladı.
ABD Başkanı Joe Biden, Donald Trump'a karşı yapılan suikast girişimi hakkında bilgisi olmadığını açıkladı.
Elon Musk, Tucker Carlson ve daha birçok bilinen isim, Donald Trump'a geçmiş olsun dileklerini ileterek desteklerini iletti.
Donald Trump'un sözcüsü Trump'ın Pensilvanya'daki bir sağlık tesisinde muayene edildiğini söyledi.
Mitingde bir kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, X sosyal medya platformunda, "Sara ve ben Başkan Trump'a yönelik açık saldırı karşısında şok olduk. Onun güvenliği ve bir an önce iyileşmesi için dua ediyoruz" ifadelerini kullandı.
I fully endorse President Trump and hope for his rapid recovery pic.twitter.com/ZdxkF63EqF— Elon Musk (@elonmusk) July 13, 2024