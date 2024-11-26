https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/kizildenizde-alabora-olan-turist-teknesindeki-16-kisi-kayip-1090825204.html

Kızıldeniz'de alabora olan turist teknesindeki 16 kişi kayıp

Kızıldeniz'de alabora olan turist teknesindeki 16 kişi kayıp

Sputnik Türkiye

Mısır yetkilileri, Kızıldeniz'de alabora olup batan turist teknesindeki 16 kişinin kayıp olduğunu, 28 kişinin ise kurtarıldığını duyurdu. 26.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-26T10:14+0300

2024-11-26T10:14+0300

2024-11-26T10:14+0300

dünya

alabora

kızıldeniz

turist

turist teknesi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/1a/1090826594_0:2:857:484_1920x0_80_0_0_87ba56a3c3c73d4eca05d61061972542.jpg

Kızıldeniz eyaletinin Valisi Amr Hanafi'ye göre, 13 mürettebat da dahil olmak üzere 44 kişinin bulunduğu tekne, sabaha karşı yardım sinyali gönderdi. Henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı alabora olan turist teknesinden 28 kişinin denizden kurtarıldığını açıkladı. Görgü tanıklarının ifadesine göre Sea Story (Deniz Hikayesi) adlı turist teknesi, Mısır'ın Marsa Alam limanından beş günlük dalış etkinliği için 24 Kasım Pazar günü ayrıldı. Gece geç saatlerde tekneye büyük bir dalganın vurduğu ifade edilirken Kızıldeniz Valisi Amr Hanafi, kurtulanların Marsa Alam'ın güneyindeki Wadi el-Gemal bölgesinde bulunduğunu açıkladı. Aralarında İngiliz, ve Finli turistlerin de bulunduğu kayıp 16 turisti, Mısır donanmasının savaş gemisi El Fateh ve uçaklarla aradığı ifade edildi. Hava durumu raporu: Dalga boyu 3-4 metreyi bulabilirÖte yandan Mısır Meteorolojisi hafta sonu yayımladığı hava durumu raporuna göre, Akdeniz ve Kızıldeniz'de türbülans olacağı, rüzgar hızının saatte 60-70 km arasında olacağı ve dalga yüksekliklerinin 3-4 metreyi bulabileceği konusunda uyarı yapılmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241030/bir-selfie-ugruna-teknede-can-yelegi-giymeyi-reddeden-iki-influencer-bogularak-oldu-1089833230.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

alabora, kızıldeniz, turist, turist teknesi