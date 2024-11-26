https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/kizildenizde-alabora-olan-turist-teknesindeki-16-kisi-kayip-1090825204.html
Kızıldeniz'de alabora olan turist teknesindeki 16 kişi kayıp
Kızıldeniz'de alabora olan turist teknesindeki 16 kişi kayıp
Sputnik Türkiye
Mısır yetkilileri, Kızıldeniz'de alabora olup batan turist teknesindeki 16 kişinin kayıp olduğunu, 28 kişinin ise kurtarıldığını duyurdu. 26.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-26T10:14+0300
2024-11-26T10:14+0300
2024-11-26T10:14+0300
dünya
alabora
kızıldeniz
turist
turist teknesi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/1a/1090826594_0:2:857:484_1920x0_80_0_0_87ba56a3c3c73d4eca05d61061972542.jpg
Kızıldeniz eyaletinin Valisi Amr Hanafi'ye göre, 13 mürettebat da dahil olmak üzere 44 kişinin bulunduğu tekne, sabaha karşı yardım sinyali gönderdi. Henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı alabora olan turist teknesinden 28 kişinin denizden kurtarıldığını açıkladı. Görgü tanıklarının ifadesine göre Sea Story (Deniz Hikayesi) adlı turist teknesi, Mısır'ın Marsa Alam limanından beş günlük dalış etkinliği için 24 Kasım Pazar günü ayrıldı. Gece geç saatlerde tekneye büyük bir dalganın vurduğu ifade edilirken Kızıldeniz Valisi Amr Hanafi, kurtulanların Marsa Alam'ın güneyindeki Wadi el-Gemal bölgesinde bulunduğunu açıkladı. Aralarında İngiliz, ve Finli turistlerin de bulunduğu kayıp 16 turisti, Mısır donanmasının savaş gemisi El Fateh ve uçaklarla aradığı ifade edildi. Hava durumu raporu: Dalga boyu 3-4 metreyi bulabilirÖte yandan Mısır Meteorolojisi hafta sonu yayımladığı hava durumu raporuna göre, Akdeniz ve Kızıldeniz'de türbülans olacağı, rüzgar hızının saatte 60-70 km arasında olacağı ve dalga yüksekliklerinin 3-4 metreyi bulabileceği konusunda uyarı yapılmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241030/bir-selfie-ugruna-teknede-can-yelegi-giymeyi-reddeden-iki-influencer-bogularak-oldu-1089833230.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/1a/1090826594_174:0:855:511_1920x0_80_0_0_5c2e45a2db8282992cab6ade7e998e01.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
alabora, kızıldeniz, turist, turist teknesi
alabora, kızıldeniz, turist, turist teknesi
Kızıldeniz'de alabora olan turist teknesindeki 16 kişi kayıp
Mısır yetkilileri, Kızıldeniz'de alabora olup batan turist teknesindeki 16 kişinin kayıp olduğunu, 28 kişinin ise kurtarıldığını duyurdu.
Kızıldeniz eyaletinin Valisi Amr Hanafi'ye göre, 13 mürettebat da dahil olmak üzere 44 kişinin bulunduğu tekne, sabaha karşı yardım sinyali gönderdi. Henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı alabora olan turist teknesinden 28 kişinin denizden kurtarıldığını açıkladı.
Görgü tanıklarının ifadesine göre Sea Story (Deniz Hikayesi) adlı turist teknesi, Mısır'ın Marsa Alam limanından beş günlük dalış etkinliği için 24 Kasım Pazar günü ayrıldı. Gece geç saatlerde tekneye büyük bir dalganın vurduğu ifade edilirken Kızıldeniz Valisi Amr Hanafi, kurtulanların Marsa Alam'ın güneyindeki Wadi el-Gemal bölgesinde bulunduğunu açıkladı. Aralarında İngiliz, ve Finli turistlerin de bulunduğu kayıp 16 turisti, Mısır donanmasının savaş gemisi El Fateh ve uçaklarla aradığı ifade edildi.
Hava durumu raporu: Dalga boyu 3-4 metreyi bulabilir
Öte yandan Mısır Meteorolojisi hafta sonu yayımladığı hava durumu raporuna göre, Akdeniz ve Kızıldeniz'de türbülans olacağı, rüzgar hızının saatte 60-70 km arasında olacağı ve dalga yüksekliklerinin 3-4 metreyi bulabileceği konusunda uyarı yapılmıştı.