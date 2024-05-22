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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240522/resmi-aciklama-geldi-bir-ulke-daha-filistini-tanidi-1084080651.html
Resmi açıklama geldi: Bir ülke daha Filistin'i tanıdı
Resmi açıklama geldi: Bir ülke daha Filistin'i tanıdı
Sputnik Türkiye
Norveç, Filistin'i resmen tanıdığını duyurdu. Karar, 28 Mayıs'ta yürürlüğe girecek. Başbakan Store, bölgedeki gerilime siyasi çözüm sunan tek alternatifi... 22.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-22T09:56+0300
2024-05-22T10:06+0300
israil- filistin çatışması
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İsrail'in Filistin topraklarındaki saldırıları çok uzun süredir devam ederken Filistin'i devlet olarak resmen tanıyan ülkelere yenisi eklendi. Norveç hükümetinden yapılan açıklamada, Norveç'in Filistin'i devlet olarak resmen tanıma kararı aldığı ve kararın 28 Mayıs'ta yürürlüğe gireceği bildirildi.Açıklamada, bazı diğer Avrupa ülkelerinin de aynı tarihte Filistin'i tanıdığını duyuracağı aktarıldı.'Siyasi çözüm sunan tek alternatifi korumalıyız'Açıklamada sözlerine yer verilen Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, "Norveç hükümeti, Norveç'in Filistin'i bir devlet olarak tanımasına karar verdi. On binlerce insanın öldüğü ve yaralandığı savaşın ortasında, hem İsraillilere hem de Filistinlilere siyasi çözüm sunan tek alternatifi korumalıyız: Yan yana huzur ve güven içinde yaşayan iki devlet" ifadelerini kullandı.Norveç Kralı tarafından imzalanacakNorveç Anayasası uyarınca hükümetin aldığı kararın 24 Mayıs'ta Norveç Kralı 5. Harald tarafından imzalanması bekleniyor. Kral'ın imzasının ardından Oslo, Filistin'e resmi bildirimde bulunacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240510/borrell-tarih-vererek-acikladi-bazi-ab-ulkeleri-filistini-taniyacak-1083678928.html
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filistin, norveç, israil
filistin, norveç, israil

Resmi açıklama geldi: Bir ülke daha Filistin'i tanıdı

09:56 22.05.2024 (güncellendi: 10:06 22.05.2024)
© FlickrNorveç bayrağı
Norveç bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.05.2024
© Flickr
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Norveç, Filistin'i resmen tanıdığını duyurdu. Karar, 28 Mayıs'ta yürürlüğe girecek. Başbakan Store, bölgedeki gerilime siyasi çözüm sunan tek alternatifi koruma çağrısı yaptı.
İsrail'in Filistin topraklarındaki saldırıları çok uzun süredir devam ederken Filistin'i devlet olarak resmen tanıyan ülkelere yenisi eklendi.

Norveç hükümetinden yapılan açıklamada, Norveç'in Filistin'i devlet olarak resmen tanıma kararı aldığı ve kararın 28 Mayıs'ta yürürlüğe gireceği bildirildi.

Açıklamada, bazı diğer Avrupa ülkelerinin de aynı tarihte Filistin'i tanıdığını duyuracağı aktarıldı.

'Siyasi çözüm sunan tek alternatifi korumalıyız'

Açıklamada sözlerine yer verilen Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, "Norveç hükümeti, Norveç'in Filistin'i bir devlet olarak tanımasına karar verdi. On binlerce insanın öldüğü ve yaralandığı savaşın ortasında, hem İsraillilere hem de Filistinlilere siyasi çözüm sunan tek alternatifi korumalıyız: Yan yana huzur ve güven içinde yaşayan iki devlet" ifadelerini kullandı.

Norveç Kralı tarafından imzalanacak

Norveç Anayasası uyarınca hükümetin aldığı kararın 24 Mayıs'ta Norveç Kralı 5. Harald tarafından imzalanması bekleniyor. Kral'ın imzasının ardından Oslo, Filistin'e resmi bildirimde bulunacak.
AB Dış İlişkiler ve Savunma Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell - Sputnik Türkiye, 1920, 10.05.2024
İsrail- Filistin çatışması
Borrell tarih vererek açıkladı: Bazı AB ülkeleri Filistin'i tanıyacak
10 Mayıs, 15:05
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