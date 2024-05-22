https://anlatilaninotesi.com.tr/20240522/resmi-aciklama-geldi-bir-ulke-daha-filistini-tanidi-1084080651.html

Resmi açıklama geldi: Bir ülke daha Filistin'i tanıdı

Resmi açıklama geldi: Bir ülke daha Filistin'i tanıdı

Sputnik Türkiye

Norveç, Filistin'i resmen tanıdığını duyurdu. Karar, 28 Mayıs'ta yürürlüğe girecek. Başbakan Store, bölgedeki gerilime siyasi çözüm sunan tek alternatifi... 22.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-22T09:56+0300

2024-05-22T09:56+0300

2024-05-22T10:06+0300

israil- filistin çatışması

filistin

norveç

israil

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İsrail'in Filistin topraklarındaki saldırıları çok uzun süredir devam ederken Filistin'i devlet olarak resmen tanıyan ülkelere yenisi eklendi. Norveç hükümetinden yapılan açıklamada, Norveç'in Filistin'i devlet olarak resmen tanıma kararı aldığı ve kararın 28 Mayıs'ta yürürlüğe gireceği bildirildi.Açıklamada, bazı diğer Avrupa ülkelerinin de aynı tarihte Filistin'i tanıdığını duyuracağı aktarıldı.'Siyasi çözüm sunan tek alternatifi korumalıyız'Açıklamada sözlerine yer verilen Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, "Norveç hükümeti, Norveç'in Filistin'i bir devlet olarak tanımasına karar verdi. On binlerce insanın öldüğü ve yaralandığı savaşın ortasında, hem İsraillilere hem de Filistinlilere siyasi çözüm sunan tek alternatifi korumalıyız: Yan yana huzur ve güven içinde yaşayan iki devlet" ifadelerini kullandı.Norveç Kralı tarafından imzalanacakNorveç Anayasası uyarınca hükümetin aldığı kararın 24 Mayıs'ta Norveç Kralı 5. Harald tarafından imzalanması bekleniyor. Kral'ın imzasının ardından Oslo, Filistin'e resmi bildirimde bulunacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240510/borrell-tarih-vererek-acikladi-bazi-ab-ulkeleri-filistini-taniyacak-1083678928.html

filistin

norveç

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