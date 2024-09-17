https://anlatilaninotesi.com.tr/20240917/abdli-sarkici-diddy-gozaltina-alindi-seks-ticareti-yapan-bir-suc-orgutunun-lideri-mi-1088130939.html

ABD'li şarkıcı Diddy gözaltına alındı: Seks ticareti yapan bir suç örgütünün lideri mi?

ABD'li şarkıcı Diddy gözaltına alındı: Seks ticareti yapan bir suç örgütünün lideri mi?

Sputnik Türkiye

ABD'li hip hop şarkıcısı Sean Combs, bilinen adıyla Puff Diddy, gözaltına alındı. Hakkında verilen iddianamede seks ticareti, zorla çalıştırma, adam kaçırma... 17.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-17T18:15+0300

2024-09-17T18:15+0300

2024-09-17T18:15+0300

dünya

suç örgütü

p. diddy

new york

suçlama

iddianame

istismar

cinsel istismar

saldırı

darp

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Ünlü hip-hop şarkıcısı Sean 'Diddy' Combs, New York'ta tutuklanmasının ardından bugün mahkemeye çıkıyor.Diddy'nin, ABD iç güvenlik yetkilileri tarafından devam edilen bir soruşturmayla bağlantılı olarak tutuklandığı duyurulmuştu. Mart ayında Los Angeles ve Miami'de bulunan iki mülküne yapılan baskınların ardından 'seks ticareti ile ilgili açılan bir soruşturma' kapsamında tutuklanan Diddy, avukatının yaptığı açıklamaya göre 'masum olduğunu' söylüyor. Suçlamalar yıllar içinde artarak çoğaldıEski partneri Cassandra 'Cassie' Ventura'nın, Diddy'yi Kasım 2023'te 'kendisine uygunsuz davranışlarda bulunduğu' gerekçesiyle dava açmasının ardından iki kadın daha taciz ve saldırı iddiasıyla Diddy'ye dava açmıştı. Bu kadınlardan biri Diddy'nin onu bayılana kadar boğduğunu söylemişti.Aralık ayında bir başka davada, bir kadının 17 yaşındayken Combs ve iki erkek tarafından 'seks ticaretine' maruz kaldığı iddia edilmişti. Şubat 2024'te, Diddy'nin eski yapımcısı Rodney Jones Jr. tarafından açılan bir başka davada yeni suçlamalarda bulunuldu. Diddy'nin kendisine cinsel yaklaşımlarda bulunup onu 'diğer erkeklerle seks yapmaya hazırlamaya çalıştığını' iddia etti.Tüm bu iddiaları reddeden Diddy'nin mülklerine baskın yapılarak, elektronik cihazları yetkililere teslim etmesi istenmişti.14 sayfalık iddianame yayınlandıDiddy'ye karşı 14 sayfalık bir iddianeme hazırlanmış, bunun içinde Combs'un "onlarca yıl boyunca" "cinsel arzularını tatmin etmek, itibarını korumak ve davranışlarını gizlemek için etrafındaki kadınlara ve diğer insanlara tacizde bulunduğu, onları tehdit ettiği ve zorladığı" iddialarının yer aldığı bildiriliyor. 3 suçlamada bulunulduSean 'Diddy' Combs'a yöneltilen üç suçlamanın, tehdit veya şantaj yoluyla para elde etme; zorla, dolandırıcılıkla veya baskıyla seks ticareti; ve fuhuş yapmak için kişinin ülke içinde ulaşımını sağlama olduğu bildirildi.Kurbanlarını istismar etmek için 'çalışanlarını, kaynaklarını ve nüfuzunu' kullandığı iddia edilen Diddy'ye karşı hazırlanan iddianamede, 'üyeleri ve ortaklarının seks ticareti, zorla çalıştırma, adam kaçırma, kundaklama, rüşvet ve adaleti engelleme gibi suçlarla uğraştığı ve uğraşmaya çalıştığı bir suç örgütü' kurduğu iddia ediliyor. Suçlamaların içeriğinde kadınlara sözlü, duygusal, fiziksel ve cinsel tacizde bulunmanın yanı sıra, onlara uyuşturucu temin ettiği söyleniyor.2008 yılında başladığı iddia edilen suç örgütünün Combs'un nufusuyla güçlendiği iddia ediliyor.

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suç örgütü, p. diddy, new york, suçlama, iddianame, istismar, cinsel istismar, saldırı, darp, fuhuş