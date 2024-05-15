https://anlatilaninotesi.com.tr/20240515/slovakya-basbakani-robert-ficoya-silahli-saldiri-1083846674.html

Slovakya Başbakanı Robert Fico'ya silahlı saldırı

Slovakya Başbakanı Robert Fico'ya silahlı saldırı

Sputnik Türkiye

Slovakya Başbakanı Robert Fico'nun hükümet toplantısının ardından silahlı saldırıya uğradığı belirtildi. Parlamento genel kurulunda konuşan Slovakya Ulusal... 15.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-15T16:20+0300

2024-05-15T16:20+0300

2024-05-15T16:59+0300

dünya

slovakya

robert fico

suikast

saldırı

silahlı saldırı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/07/1081478726_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9469a410d955566dc3e1a1a8ec9ee653.jpg

Slovakya basınına göre, Handlova sakinleriyle görüşmek üzere dışarı çıkan Başbakan Fico'ya kalabalıktan bir kişinin ateş açtığı belirtildi. Üç ila dört el ateş edildiği iddia idda edilirken saldırganın gözaltına alındığı aktarıldı.Başbakan'a düzenlenen suikastla ilgili bilgi İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Matej Neumann tarafından doğrulandı.Slovakya Cumhurbaşkanı Zuzana Caputova , Başbakan Robert Fico'ya yönelik saldırıyı şiddetle kınayarak, "Şok oldum. Roberto Fico'ya toparlanması için bol güç diliyorum" dedi.Başbakan Fico'nun hastaneye kaldırıldığı belirtilirken durumuna ilişkin kesin bir açıklama henüz yapılmadı.Bir süre önce Slovakya Başbakanı Robert Fico ülkesinin Rusya ile iyi ilişkiler geliştirmekle ilgilendiğini belirterek, “Ruslarla konuşuyoruz, bu kötü, Ukraynalılarla konuşuyoruz, bu kötü. Medya ne istiyor? Muhalefet ne istiyor? Bunları bilmiyorum, ama ben tam olarak ne istediğimi biliyorum. Dünyanın dört bir yanında, bununla ilgilenen herkesle iyi ve dostane ilişkiler politikası yürütmek istiyorum. Savaş sona erdiğinde Rusya ile ilişkilerin standartlaştırılmasında büyük çıkarımız olduğunu açıkça ifade ediyorum. Çekoslovakya'nın kurtuluşunda faşizme karşı mücadelede Kızıl Ordu'nun, eski Sovyetler Birliği'nin fedakarlıklarına saygı duyuyoruz. İyi ve dostane ilişkilerle ilgileniyoruz” açıklamasında bulunmuştu.Fico daha önce yaptığı başka bir açıklamasında da Ukrayna'nın bağımsız bir ülke olmadığını, ABD'nin mutlak kontrolü altında olduğunu savunmuş ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un 'Ukrayna’ya asker gönderilmesi gerektiği’ yönündeki açıklamalarına ilişkin ‘Ukrayna’nın NATO üyesi bir ülke olmadığı’ hatırlatmasında bulunmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240413/slovakya-basbakani-fico-rusya-ile-iyi-iliskilerle-ilgileniyoruz-1082740833.html

slovakya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

slovakya, robert fico, suikast, saldırı, silahlı saldırı