https://anlatilaninotesi.com.tr/20240515/slovakya-basbakani-robert-ficoya-silahli-saldiri-1083846674.html
Slovakya Başbakanı Robert Fico'ya silahlı saldırı
Slovakya Başbakanı Robert Fico'ya silahlı saldırı
Sputnik Türkiye
Slovakya Başbakanı Robert Fico'nun hükümet toplantısının ardından silahlı saldırıya uğradığı belirtildi. Parlamento genel kurulunda konuşan Slovakya Ulusal... 15.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-15T16:20+0300
2024-05-15T16:20+0300
2024-05-15T16:59+0300
dünya
slovakya
robert fico
suikast
saldırı
silahlı saldırı
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Slovakya basınına göre, Handlova sakinleriyle görüşmek üzere dışarı çıkan Başbakan Fico'ya kalabalıktan bir kişinin ateş açtığı belirtildi. Üç ila dört el ateş edildiği iddia idda edilirken saldırganın gözaltına alındığı aktarıldı.Başbakan'a düzenlenen suikastla ilgili bilgi İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Matej Neumann tarafından doğrulandı.Slovakya Cumhurbaşkanı Zuzana Caputova , Başbakan Robert Fico'ya yönelik saldırıyı şiddetle kınayarak, "Şok oldum. Roberto Fico'ya toparlanması için bol güç diliyorum" dedi.Başbakan Fico'nun hastaneye kaldırıldığı belirtilirken durumuna ilişkin kesin bir açıklama henüz yapılmadı.Bir süre önce Slovakya Başbakanı Robert Fico ülkesinin Rusya ile iyi ilişkiler geliştirmekle ilgilendiğini belirterek, “Ruslarla konuşuyoruz, bu kötü, Ukraynalılarla konuşuyoruz, bu kötü. Medya ne istiyor? Muhalefet ne istiyor? Bunları bilmiyorum, ama ben tam olarak ne istediğimi biliyorum. Dünyanın dört bir yanında, bununla ilgilenen herkesle iyi ve dostane ilişkiler politikası yürütmek istiyorum. Savaş sona erdiğinde Rusya ile ilişkilerin standartlaştırılmasında büyük çıkarımız olduğunu açıkça ifade ediyorum. Çekoslovakya'nın kurtuluşunda faşizme karşı mücadelede Kızıl Ordu'nun, eski Sovyetler Birliği'nin fedakarlıklarına saygı duyuyoruz. İyi ve dostane ilişkilerle ilgileniyoruz” açıklamasında bulunmuştu.Fico daha önce yaptığı başka bir açıklamasında da Ukrayna'nın bağımsız bir ülke olmadığını, ABD'nin mutlak kontrolü altında olduğunu savunmuş ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un 'Ukrayna’ya asker gönderilmesi gerektiği’ yönündeki açıklamalarına ilişkin ‘Ukrayna’nın NATO üyesi bir ülke olmadığı’ hatırlatmasında bulunmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240413/slovakya-basbakani-fico-rusya-ile-iyi-iliskilerle-ilgileniyoruz-1082740833.html
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slovakya, robert fico, suikast, saldırı, silahlı saldırı
slovakya, robert fico, suikast, saldırı, silahlı saldırı
Slovakya Başbakanı Robert Fico'ya silahlı saldırı
16:20 15.05.2024 (güncellendi: 16:59 15.05.2024)
Ayrıntılar geliyor
Slovakya Başbakanı Robert Fico'nun hükümet toplantısının ardından silahlı saldırıya uğradığı belirtildi. Parlamento genel kurulunda konuşan Slovakya Ulusal Konseyi Başkan Yardımcısı Lubos Blaha bu haberi doğrularken mevcut oturumun süresiz olarak ertelendiği aktarıldı.
Slovakya basınına göre, Handlova sakinleriyle görüşmek üzere dışarı çıkan Başbakan Fico'ya kalabalıktan bir kişinin ateş açtığı belirtildi. Üç ila dört el ateş edildiği iddia idda edilirken saldırganın gözaltına alındığı aktarıldı.
Başbakan'a düzenlenen suikastla ilgili bilgi İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Matej Neumann tarafından doğrulandı.
Slovakya Cumhurbaşkanı Zuzana Caputova , Başbakan Robert Fico'ya yönelik saldırıyı şiddetle kınayarak, "Şok oldum. Roberto Fico'ya toparlanması için bol güç diliyorum" dedi.
Başbakan Fico'nun hastaneye kaldırıldığı belirtilirken durumuna ilişkin kesin bir açıklama henüz yapılmadı.
Bir süre önce Slovakya Başbakanı Robert Fico
ülkesinin Rusya ile iyi ilişkiler geliştirmekle ilgilendiğini belirterek, “Ruslarla konuşuyoruz, bu kötü, Ukraynalılarla konuşuyoruz, bu kötü. Medya ne istiyor? Muhalefet ne istiyor? Bunları bilmiyorum, ama ben tam olarak ne istediğimi biliyorum. Dünyanın dört bir yanında, bununla ilgilenen herkesle iyi ve dostane ilişkiler politikası yürütmek istiyorum. Savaş sona erdiğinde Rusya ile ilişkilerin standartlaştırılmasında büyük çıkarımız olduğunu açıkça ifade ediyorum. Çekoslovakya'nın kurtuluşunda faşizme karşı mücadelede Kızıl Ordu'nun, eski Sovyetler Birliği'nin fedakarlıklarına saygı duyuyoruz. İyi ve dostane ilişkilerle ilgileniyoruz
” açıklamasında bulunmuştu
.
Fico daha önce yaptığı başka bir açıklamasında da Ukrayna'nın bağımsız bir ülke olmadığını, ABD'nin mutlak kontrolü altında olduğunu savunmuş
ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron
’un 'Ukrayna’ya asker gönderilmesi gerektiği
’ yönündeki açıklamalarına ilişkin ‘Ukrayna’nın NATO üyesi bir ülke olmadığı
’ hatırlatmasında bulunmuştu
.