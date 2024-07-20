https://anlatilaninotesi.com.tr/20240720/vudu-buyusu-yuzunden-onlarca-kisi-hayatini-kaybetti-1086055227.html
'Vudu büyüsü' yüzünden onlarca kişi hayatını kaybetti
'Vudu büyüsü' yüzünden onlarca kişi hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Haiti'de göçmenleri taşıyan teknenin alev alması sonucu 40 kişi öldü. Polis, olayın vudu büyüsü ayini sırasında meydana geldiğini duyurdu. 20.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-20T13:49+0300
2024-07-20T13:49+0300
2024-07-20T13:49+0300
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büyü
kara büyü
ölüm
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Haiti'de göçmenleri taşıyan teknenin Cap Haiten açıklarında alev alması sonucu 40 kişi hayatını kaybetti.Uluslararası Göç Örgütü'nden yapılan açıklamada, olayda bazıları ağır çok sayıda kişinin de yaralandığı ifade edildi.Hayatta kalan bir yolcunun ifadesi göre, bir göçmenin teknede benzin varken mum yakması faciaya yol açtı.Polis ise olayın vudu büyüsü ayininden kaynaklandığını bildirdi. Bir yolcunun vudu büyüsü için mum yakmasıyla çıkan yangının hızla büyüdüğü kaydedildi.Kurtulan bazı göçmenler, polis tarafından fark edilmemek için büyü yaptıklarını söyledi.Son aylarda çetelerin kontrolü ele geçirdiği Amerika'nın en yoksul ülkesi Haiti'den göç hızla artıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240720/annesi-eylem-tok-ile-abdde-yargilanan-cihantimur-cezaevinde-saldiriya-ugradi-acil-tahliye-istendi-1086052858.html
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vudu, büyü, büyü, kara büyü, ölüm
vudu, büyü, büyü, kara büyü, ölüm
'Vudu büyüsü' yüzünden onlarca kişi hayatını kaybetti
Haiti'de göçmenleri taşıyan teknenin alev alması sonucu 40 kişi öldü. Polis, olayın vudu büyüsü ayini sırasında meydana geldiğini duyurdu.
Haiti'de göçmenleri taşıyan teknenin Cap Haiten açıklarında alev alması sonucu 40 kişi hayatını kaybetti.
Uluslararası Göç Örgütü'nden yapılan açıklamada, olayda bazıları ağır çok sayıda kişinin de yaralandığı ifade edildi.
Hayatta kalan bir yolcunun ifadesi göre, bir göçmenin teknede benzin varken mum yakması faciaya yol açtı.
Polis ise olayın vudu büyüsü ayininden kaynaklandığını bildirdi. Bir yolcunun vudu büyüsü için mum yakmasıyla çıkan yangının hızla büyüdüğü kaydedildi.
Kurtulan bazı göçmenler, polis tarafından fark edilmemek için büyü yaptıklarını söyledi.
Son aylarda çetelerin kontrolü ele geçirdiği Amerika'nın en yoksul ülkesi Haiti'den göç hızla artıyor.