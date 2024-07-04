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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240704/putin-erdoganin-katildigi-sio-plusta-konustu-istanbuldaki-ukrayna-mutabakatlari-hala-masada-1085523333.html
Putin, Erdoğan'ın katıldığı ŞİÖ Plus'ta konuştu: İstanbul'daki 'Ukrayna mutabakatları' hala masada
Putin, Erdoğan'ın katıldığı ŞİÖ Plus'ta konuştu: İstanbul'daki 'Ukrayna mutabakatları' hala masada
Sputnik Türkiye
Rusya lideri Putin, 2022 yılında İstanbul'da Ukrayna heyetiyle yapılan görüşmelerde varılan mutabakatların hala masada olduğunu ve olası bir müzakere sürecinin... 04.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-04T15:17+0300
2024-07-04T15:23+0300
ukrayna krizi
rusya
vladimir putin
ukrayna
müzakere
istanbul
ukrayna krizi
recep tayyip erdoğan
şiö
şanghay işbirliği örgütü (şiö)
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Kazakistan'ın başkenti Astana'da Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Genişletilmiş Oturumu'nda (ŞİÖ Plus) konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'yla müzakere olasılığına ve 2022'de İstanbul'da yapılan görüşmelere bir kez daha değindi.Bilindiği üzere Rusya'nın barış müzakerelerini hiçbir zaman reddetmediğini ve şimdi de masaya oturmaya hazır olduğunu belirten Putin, müzakerelerden kaçan tarafın bizzat Kiev olduğunu ve bunun doğrudan Londra'dan, yani hiç şüphesiz Washington'dan gelen talimatla yapıldığını, Ukraynalı yetkililerin bunu direkt olarak ve açık bir şekilde dile getirdiğini vurguladı.Oturumda hazır bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a İstanbul'daki görüşmeler için yürüttüğü arabuluculuk faaliyetleri için teşekkür eden Putin, "Bu (İstanbul'da varılan) mutabakatlar hiçbir yere kaybolmadı, Ukrayna müzakere heyetinin başkanı tarafından paraf edildi. Demek oluyor ki Ukrayna'nın tamamen işine geliyordu. Bu mutabakatlar masada duruyor ve bu müzakerelerin devamının temelini teşkil edebilir" ifadelerini kullandı.Putin, ABD ve tebaalarının samimiyetsiz ve maceracı politikası sonucunda patlak veren Ukrayna krizinin çözümü için sundukları samimi ve somut öneriler için oturumun katılımcılarına minnettarlığını dile getirdi.İstanbul'daki Rusya-Ukrayna müzakereleriCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın arabuluculuk girişimlerinin neticesi olarak 29 Mart 2022'de İstanbul’da yapılan müzakereler sonucunda Ukrayna tarafı, Rus tarafına gelecekteki olası yazılı anlaşmanın ilkelerini teslim etmiş, anlaşmaya çok yaklaşılmıştı.Rusya'nın Buça’da katliam yaptığına ilişkin iddialar ortaya çıktıktan sonra görüşmeler kesilmişti. 17 Mayıs’ta Ukrayna tarafı, ülkedeki durumun çok değiştiğini ve Rusya ile müzakereleri askıya aldıklarını duyurmuştu.Batı, müzakereleri neden baltaladı?Rusya Devlet Başkanı Putin, 14 Aralık'taki yıl sonu programında Mart 2022'de İstanbul'da Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında yapılan müzakerelerde Ukrayna'nın silahsızlandırılmasıyla ilgili konularda mutabakat sağlandığını ifade etmişti.Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın o dönemde Kiev'i ziyaret ettiğine dikkat çeken Putin, Batılı ülkelerin müzakereleri Rusya'ya stratejik yenilgi yaşatmak için baltalamış olabileceğini vurgulamıştı.Putin, Johnson'ın ziyaret sırasında 'son Ukraynalıya ve zafer kazanıncaya kadar Rusya'yla savaşmayı' öngören tutumunu ortaya koyduğunu kaydederek Batı'nın Rusya'ya stratejik yenilgi yaşatma beklentisi içinde olduğunu söylemişti.Rus lider, şimdi de anlaşma sağlanabileceğini ya da sorunun güç yoluyla çözülebileceğini söyleyerek Rusya'nın müzakerelere hazır olduğunu yinelemiş ve seçimi Kiev'e bırakmıştı.
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rusya, ukrayna, istanbul, türkiye, müzakere, mutabakat, müzakereler, mutabakatlar, ukrayna krizi, kiev, şangay işbirliği örgütü, şiö, şiö plus, putin, erdoğan, rusya devlet başkanı vladimir putin, cumhurbaşkanı recep tayyip erdoğan
rusya, ukrayna, istanbul, türkiye, müzakere, mutabakat, müzakereler, mutabakatlar, ukrayna krizi, kiev, şangay işbirliği örgütü, şiö, şiö plus, putin, erdoğan, rusya devlet başkanı vladimir putin, cumhurbaşkanı recep tayyip erdoğan

Putin, Erdoğan'ın katıldığı ŞİÖ Plus'ta konuştu: İstanbul'daki 'Ukrayna mutabakatları' hala masada

15:17 04.07.2024 (güncellendi: 15:23 04.07.2024)
putin erdoğan şiö
putin erdoğan şiö - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2024
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Rusya lideri Putin, 2022 yılında İstanbul'da Ukrayna heyetiyle yapılan görüşmelerde varılan mutabakatların hala masada olduğunu ve olası bir müzakere sürecinin temelini oluşturabileceğini söyledi.
Kazakistan'ın başkenti Astana'da Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Genişletilmiş Oturumu'nda (ŞİÖ Plus) konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'yla müzakere olasılığına ve 2022'de İstanbul'da yapılan görüşmelere bir kez daha değindi.

Bilindiği üzere Rusya'nın barış müzakerelerini hiçbir zaman reddetmediğini ve şimdi de masaya oturmaya hazır olduğunu belirten Putin, müzakerelerden kaçan tarafın bizzat Kiev olduğunu ve bunun doğrudan Londra'dan, yani hiç şüphesiz Washington'dan gelen talimatla yapıldığını, Ukraynalı yetkililerin bunu direkt olarak ve açık bir şekilde dile getirdiğini vurguladı.

Oturumda hazır bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a İstanbul'daki görüşmeler için yürüttüğü arabuluculuk faaliyetleri için teşekkür eden Putin, "Bu (İstanbul'da varılan) mutabakatlar hiçbir yere kaybolmadı, Ukrayna müzakere heyetinin başkanı tarafından paraf edildi. Demek oluyor ki Ukrayna'nın tamamen işine geliyordu. Bu mutabakatlar masada duruyor ve bu müzakerelerin devamının temelini teşkil edebilir" ifadelerini kullandı.

Putin, ABD ve tebaalarının samimiyetsiz ve maceracı politikası sonucunda patlak veren Ukrayna krizinin çözümü için sundukları samimi ve somut öneriler için oturumun katılımcılarına minnettarlığını dile getirdi.

İstanbul'daki Rusya-Ukrayna müzakereleri
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın arabuluculuk girişimlerinin neticesi olarak 29 Mart 2022'de İstanbul’da yapılan müzakereler sonucunda Ukrayna tarafı, Rus tarafına gelecekteki olası yazılı anlaşmanın ilkelerini teslim etmiş, anlaşmaya çok yaklaşılmıştı.

Rusya'nın Buça’da katliam yaptığına ilişkin iddialar ortaya çıktıktan sonra görüşmeler kesilmişti. 17 Mayıs’ta Ukrayna tarafı, ülkedeki durumun çok değiştiğini ve Rusya ile müzakereleri askıya aldıklarını duyurmuştu.

Batı, müzakereleri neden baltaladı?

Rusya Devlet Başkanı Putin, 14 Aralık'taki yıl sonu programında Mart 2022'de İstanbul'da Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında yapılan müzakerelerde Ukrayna'nın silahsızlandırılmasıyla ilgili konularda mutabakat sağlandığını ifade etmişti.

Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın o dönemde Kiev'i ziyaret ettiğine dikkat çeken Putin, Batılı ülkelerin müzakereleri Rusya'ya stratejik yenilgi yaşatmak için baltalamış olabileceğini vurgulamıştı.

Putin, Johnson'ın ziyaret sırasında 'son Ukraynalıya ve zafer kazanıncaya kadar Rusya'yla savaşmayı' öngören tutumunu ortaya koyduğunu kaydederek Batı'nın Rusya'ya stratejik yenilgi yaşatma beklentisi içinde olduğunu söylemişti.

Rus lider, şimdi de anlaşma sağlanabileceğini ya da sorunun güç yoluyla çözülebileceğini söyleyerek Rusya'nın müzakerelere hazır olduğunu yinelemiş ve seçimi Kiev'e bırakmıştı.
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