Güney Kore'de bir robot çok çalıştırıldığı için intihar etti

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
4 dk
SEYİR HALİ
'Fransız halkı üzerine düşeni yaptı ve aşırı sağa geçit vermedi'
07:04
116 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
'Üreticiye üretme, tüketiciye de tüketme diyorlar'
09:05
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
6 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
4 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Halaçoğlu: Her partiyle istişarede bulunuruz ama birlikte seçime girmek gibi bir düşüncemiz yok
12:04
85 dk
HABER MASASI
Türkiye’de En Çok Boğulma Vakası Yaşanan İller Hangileridir?
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin plaj haritası
19:14
39 dk
ÖZEL HABER
Türkiye'nin turizm rotası
20:02
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
4 dk
SEYİR HALİ
'Bitcoin ya da kripto paralarla ilgileniyorsanız, size kötü bir haberimiz var'
07:04
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Siyasette 90’lar ruhu
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:03
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240709/guney-korede-bir-robot-gereginden-fazla-is-yuku-nedeniyle-intihar-etti-1085673753.html
Güney Kore'de bir robot çok çalıştırıldığı için intihar etti
Güney Kore'de bir robot çok çalıştırıldığı için intihar etti
Sputnik Türkiye
Güney Kore'nin Gumi şehrinin belediyesinde çalışan 'Robot Süpervizörü' lakaplı robot kendini merdiven boşluğundan aşağı bırakarak intihar etti.Robotun intihar... 09.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-09T09:33+0300
2024-07-09T09:34+0300
dünya
robot
washington dc
intihar
güney kore
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/02/1083397780_0:224:1024:800_1920x0_80_0_0_7194f7490af72f50b4bd48e38e20cc55.jpg
Indian Express'te yer alan habere göre Güney Kore'nin Gumi şehrinde belediyede alışan bir robot, diğer robotlardan daha fazla çalıştırılmasının ardından intihar etti. Kendini bir merdiven boşluğundan aşağıya attığı belirtilen robotun intihar öncesi garip davranışlar sergilediği ve "sanki orada bir şey varmış gibi tek bir noktada daireler çizdiği'' görgü tanıkları tarafından aktarıldı.Kaliforniya merkezli bir şirket olan Bear Robotics tarafından üretilen robotun parçaları, belediye meclisi yetkilileri tarafından hızla toplanarak analize gönderildi.Diğer robotlardan daha kıdemli ve daha çok çalışıyorduÇalışan kartına sahip robotun sabah 9'dan akşam 4'e kadar çalıştığı belirtildi. Süpervizor robot, katlar arasında kolayca dolaşabildiği hatta dışarıdan herhangi bir yardım almadan asansörü çağırabildiği aktarıldı.Gumi şehir yetkilisine göre, robot günlük belge teslimatlarına, şehir tanıtımına yardımcı oldu ve resmi olarak belediye binasının bir parçasıydı.Yerel medyada iş yükünün robotun arızasıyla bir ilgisi olup olmadığını soran başlıklar yayınladı.Güney Kore'de ilk robot intiharıOlay, ülkenin ilk robot intiharı olarak etiketlendi.2023 yılının Ağustos ayında atanan Robot Supervisor, şehirde kullanılan türünün ilk örneklerinden biriydi.Uluslararası Robotik Federasyonu, Güney Kore'nin dünyadaki en yüksek robot yoğunluklarından birine sahip olduğunu ve her on insan çalışanına bir endüstriyel robot düştüğünü açıklıyor.Belediye meclisinin başka bir robotu alıp almayacağı sorulduğunda, yetkili şu anda "terk edilen" Robot Supervisor'ın yerini alacak bir plan olmadığını söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240709/sicaklik-rekor-kirdi-metal-kopru-eridi-1085669275.html
washington dc
güney kore
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/02/1083397780_0:128:1024:896_1920x0_80_0_0_ad5071b557816333e54cfcc75742c86a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
robot, washington dc, intihar, güney kore, iş
robot, washington dc, intihar, güney kore, iş

Güney Kore'de bir robot çok çalıştırıldığı için intihar etti

09:33 09.07.2024 (güncellendi: 09:34 09.07.2024)
© FotoğrafEski sevgiliyi 'silen' yapay zeka üretildi
Eski sevgiliyi 'silen' yapay zeka üretildi - Sputnik Türkiye, 1920, 09.07.2024
© Fotoğraf
Abone ol
Güney Kore'nin Gumi şehrinin belediyesinde çalışan 'Robot Süpervizörü' lakaplı robot kendini merdiven boşluğundan aşağı bırakarak intihar etti.Robotun intihar sebebinin diğer robotlardan daha fazla çalıştırıldığı ve aşırı iş yükü bindirildiği belirtildi.
Indian Express'te yer alan habere göre Güney Kore'nin Gumi şehrinde belediyede alışan bir robot, diğer robotlardan daha fazla çalıştırılmasının ardından intihar etti.
Kendini bir merdiven boşluğundan aşağıya attığı belirtilen robotun intihar öncesi garip davranışlar sergilediği ve "sanki orada bir şey varmış gibi tek bir noktada daireler çizdiği'' görgü tanıkları tarafından aktarıldı.
Kaliforniya merkezli bir şirket olan Bear Robotics tarafından üretilen robotun parçaları, belediye meclisi yetkilileri tarafından hızla toplanarak analize gönderildi.

Diğer robotlardan daha kıdemli ve daha çok çalışıyordu

Çalışan kartına sahip robotun sabah 9'dan akşam 4'e kadar çalıştığı belirtildi.
Süpervizor robot, katlar arasında kolayca dolaşabildiği hatta dışarıdan herhangi bir yardım almadan asansörü çağırabildiği aktarıldı.
Gumi şehir yetkilisine göre, robot günlük belge teslimatlarına, şehir tanıtımına yardımcı oldu ve resmi olarak belediye binasının bir parçasıydı.
Yerel medyada iş yükünün robotun arızasıyla bir ilgisi olup olmadığını soran başlıklar yayınladı.

Güney Kore'de ilk robot intiharı

Olay, ülkenin ilk robot intiharı olarak etiketlendi.
2023 yılının Ağustos ayında atanan Robot Supervisor, şehirde kullanılan türünün ilk örneklerinden biriydi.
Uluslararası Robotik Federasyonu, Güney Kore'nin dünyadaki en yüksek robot yoğunluklarından birine sahip olduğunu ve her on insan çalışanına bir endüstriyel robot düştüğünü açıklıyor.

Belediye meclisinin başka bir robotu alıp almayacağı sorulduğunda, yetkili şu anda "terk edilen" Robot Supervisor'ın yerini alacak bir plan olmadığını söyledi.
ABD'nin Baltimore şehrindeki Francis Scott Key Köprüsü - Sputnik Türkiye, 1920, 09.07.2024
YAŞAM
Sıcaklık rekor kırdı, metal köprü 'eridi': Çeliği soğutmak için seferber oldular
07:17
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала