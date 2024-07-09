https://anlatilaninotesi.com.tr/20240709/guney-korede-bir-robot-gereginden-fazla-is-yuku-nedeniyle-intihar-etti-1085673753.html

Güney Kore'de bir robot çok çalıştırıldığı için intihar etti

Güney Kore'de bir robot çok çalıştırıldığı için intihar etti

Sputnik Türkiye

Güney Kore'nin Gumi şehrinin belediyesinde çalışan 'Robot Süpervizörü' lakaplı robot kendini merdiven boşluğundan aşağı bırakarak intihar etti.Robotun intihar... 09.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-09T09:33+0300

2024-07-09T09:33+0300

2024-07-09T09:34+0300

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Indian Express'te yer alan habere göre Güney Kore'nin Gumi şehrinde belediyede alışan bir robot, diğer robotlardan daha fazla çalıştırılmasının ardından intihar etti. Kendini bir merdiven boşluğundan aşağıya attığı belirtilen robotun intihar öncesi garip davranışlar sergilediği ve "sanki orada bir şey varmış gibi tek bir noktada daireler çizdiği'' görgü tanıkları tarafından aktarıldı.Kaliforniya merkezli bir şirket olan Bear Robotics tarafından üretilen robotun parçaları, belediye meclisi yetkilileri tarafından hızla toplanarak analize gönderildi.Diğer robotlardan daha kıdemli ve daha çok çalışıyorduÇalışan kartına sahip robotun sabah 9'dan akşam 4'e kadar çalıştığı belirtildi. Süpervizor robot, katlar arasında kolayca dolaşabildiği hatta dışarıdan herhangi bir yardım almadan asansörü çağırabildiği aktarıldı.Gumi şehir yetkilisine göre, robot günlük belge teslimatlarına, şehir tanıtımına yardımcı oldu ve resmi olarak belediye binasının bir parçasıydı.Yerel medyada iş yükünün robotun arızasıyla bir ilgisi olup olmadığını soran başlıklar yayınladı.Güney Kore'de ilk robot intiharıOlay, ülkenin ilk robot intiharı olarak etiketlendi.2023 yılının Ağustos ayında atanan Robot Supervisor, şehirde kullanılan türünün ilk örneklerinden biriydi.Uluslararası Robotik Federasyonu, Güney Kore'nin dünyadaki en yüksek robot yoğunluklarından birine sahip olduğunu ve her on insan çalışanına bir endüstriyel robot düştüğünü açıklıyor.Belediye meclisinin başka bir robotu alıp almayacağı sorulduğunda, yetkili şu anda "terk edilen" Robot Supervisor'ın yerini alacak bir plan olmadığını söyledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240709/sicaklik-rekor-kirdi-metal-kopru-eridi-1085669275.html

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