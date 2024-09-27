https://anlatilaninotesi.com.tr/20240927/harry-potterdaki-roluyle-bilinen-unlu-oyuncu-dame-maggie-smithin-hayatini-kaybetti--1088524776.html

Harry Potter'daki rolüyle bilinen ünlü oyuncu Dame Maggie Smith hayatını kaybetti

Harry Potter'daki rolüyle bilinen ünlü oyuncu Dame Maggie Smith hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Harry Potter'da Profesör Minerva McGonagall rolüyle bilinen ünlü oyuncu Dame Maggie Smith, 89 yaşında hayatını kaybetti. 27.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-27T16:28+0300

2024-09-27T16:28+0300

2024-09-27T16:57+0300

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Tüm dünyanın özellikle Harry Potter filmlerinden bildiği Profesör Minerva McGonagall rolünü oynayan Dame Maggie Smith, 89 yaşında hayatını kaybetti. Smith'in oğulları Toby Stephens ve Chris Larkin tarafından yapılan açıklama şu yazıldı:Dame Margaret Natalie Smith kimdir? Dame Margaret Natalie Smith, 28 Aralık 1934 doğumlu, İngiliz tiyatro, sinema ve televizyon oyuncusudur. Kariyeri altmış yılı aşkın bir süredir devam eden Smith, hem tiyatro sahnesinde hem de sinema ekranında çok sayıda ikonik rol üstlenmiştir. Tiyatro kariyerine 1952'de Oxford Playhouse'da başlayan Smith, kısa sürede İngiltere'nin önde gelen oyuncularından biri haline gelmiştir. Smith'in kariyerindeki en belirgin dönüm noktalarından biri, 1969 yılında The Prime of Miss Jean Brodie filmindeki performansıyla En İyi Kadın Oyuncu dalında Oscar ödülü kazanması olmuştur. Ayrıca California Suite (1978) filmindeki performansıyla da En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu dalında ikinci Oscar'ını kazanmıştır. Bunların yanı sıra, Smith tiyatro dünyasında da büyük başarılar elde etmiş, Tony ve Olivier gibi prestijli ödüllerin sahibi olmuştur. Son dönemde ise Smith, Harry Potter film serisinde canlandırdığı Profesör Minerva McGonagall rolüyle dünya genelinde geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştır. Televizyon dünyasında ise Downton Abbey dizisindeki Violet Crawley rolüyle tanınmış ve bu performansıyla da çok sayıda ödül kazanmıştır. Britanya İmparatorluğu'nun Dame unvanına layık görülen Smith, İngiliz sanatının en saygın ve etkileyici isimlerinden biri olarak kabul edilmektedir.

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