İngiliz şarkıcı Liam Payne üçüncü kattan düşerek hayatını kaybetti

Eski müzik grubu One Direction'ın üyelerinden Liam Payne Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te bir otelin üçüncü katından düşerek yaşamını yitirdi. Payne'in cesedinin Palermo semtindeki otelin avlusunda bulunduğu öğrenildi. Arjantin polisi 31 yaşındaki İngiliz şarkıcının ölüm haberini doğruladı. Liam Payne kimdir?The X Factor yarışmasına ilk kez 2008 yılında katılan Liam Payne yarışma jürilerinin 2 yıl sonra yeniden gelmesini söylemesinin ardından 2010 yılında 'Cry Me A River' şarkısıyla yarışmaya yeniden katıldı. İlerleyen süreçte yarışmada elenen Payne, Nicole Scherzinger'in tavsiyesi ile erkekler kategorisinde elemeleri geçemeyen diğer 4 yarışmacıyla One Direction isimli bir grubu kurarak gruplar kategorisinde yarıştı. Finale kadar yükselen grup yarışmayı üçüncülükle bitirdi. İlk albümleri olan 'Up All Night', 18 Kasım'da piyasaya sürüldü. One Direction ve Liam Payne böylece adını duyurdu.One Direction ile ünlendiİngiliz müzik grubu One Direction ile ünlenen Liam Payne grubun müzik kariyerinin sonlanmasının ardından 2019 yılında ilk solo albümünü çıkardı. Mayıs 2023'te Payne, 'gerçekten heyecanlı' olduğunu belirttiği yeni bir albüm üzerinde çalıştığını duyurdu ve bir turne planladığını açıkladı.Turnenin 2023 yılının eylül ayında Güney Amerika'da başlaması planlansa da Payne'in, geçirdiği böbrek iltihabı nedeniyle turne ertelendi. Payne, son olarak 2024'ün mart ayında 'Teardrops' adlı şarkısını yayınladı. Liam Payne'in 2017 yılında Girls Aloud'un eski üyesi Cheryl Cole'dan bir oğlu dünyaya geldi.

