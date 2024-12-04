https://anlatilaninotesi.com.tr/20241204/fransada-hukumet-guvenoyu-alamayarak-dustu-1091174462.html
Fransa’da hükümet güvenoyu alamayarak düştü
Fransa’da hükümet güvenoyu alamayarak düştü
Sputnik Türkiye
Fransa’da hükümet 574'e karşı 331 oyla güvenoyu alamadı ve Başbakan Michel Barnier hükümeti düştü. 04.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-04T22:39+0300
2024-12-04T22:39+0300
2024-12-04T22:56+0300
dünya
fransa
hükümet
avrupa
ulusal birlik partisi (rn)
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Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisinin, azınlıklık hükümetinden desteğini çekmesinin ardından Başbakan Michel Barnier güven oylamasıyla karşı karşıya kaldı. Oylama sonucu hükümet güvenoyu alamayarak düştü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241204/dunyanin-en-buyuk-arastirmaci-gazetecilik-orgutunun-basindan-bu-yana-abdye-bagli-oldugu-ortaya-1091172874.html
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fransa, hükümet, avrupa, ulusal birlik partisi (rn)
fransa, hükümet, avrupa, ulusal birlik partisi (rn)
Fransa’da hükümet güvenoyu alamayarak düştü
22:39 04.12.2024 (güncellendi: 22:56 04.12.2024)
Ayrıntılar geliyor
Fransa’da hükümet 574'e karşı 331 oyla güvenoyu alamadı ve Başbakan Michel Barnier hükümeti düştü.
Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisinin, azınlıklık hükümetinden desteğini çekmesinin ardından Başbakan Michel Barnier güven oylamasıyla karşı karşıya kaldı. Oylama sonucu hükümet güvenoyu alamayarak düştü.