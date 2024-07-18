https://anlatilaninotesi.com.tr/20240718/suriyede-genel-secimlerin-sonuclari-aciklandi-1085985840.html

Suriye’de genel seçimlerin sonuçları açıklandı

Suriye’de genel seçimlerin sonuçları açıklandı

Sputnik Türkiye

Suriye'de Devlet Başkanı Beşar Esad yönetiminin kontrolündeki bölgelerde düzenlenen ve silahlı çatışmaların başladığı 2011 yılından bu yana yapılan dördüncü... 18.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-18T18:42+0300

2024-07-18T18:42+0300

2024-07-18T18:46+0300

dünya

suriye

genel seçim

parlamento seçimleri

beşar esad

esad

ortadoğu

türkiye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/12/1085985682_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5e9cb7e2f2545c40ce2c37d27b4584e3.jpg

Suriye resmi haber ajansı SANA'ya göre, 15 Temmuz'da yapılan genel seçimlere katılım oranı 38.16 olarak açıklanırken, 7 milyon 300 bin seçmen oy kullandı.Toplam bin 516 adayın yarıştığı ifade edilen seçimde, A grubundan 127, B grubundan ise 123 kişi parlamentoya girdi.Ülke içinde 6.6 milyon, ülke dışında da 6.8 milyon olmak üzere toplam 13.4 milyon Suriyelinin yerinden olduğu Suriye'de, bir önceki parlamento seçimleri Temmuz 2020'de yapılmış ve iktidardaki Baas Partisi Halk Konseyi'ndeki çoğunluğu elde etmişti.Türkiye ile ilişkilerde normalleşme sürecine girmesinin bazı uluslararası aktörlerin hoşuna gitmediği konuşulan Suriye'de, Mart 2011'den bu yana ülkede dördüncü kez genel seçime gidilirken, ülkenin lideri Beşar Esad’ın da oy kullandığı parlamento seçimlerine halkın akın ettiği bildirilmişti.Esad: Girişimci kadrolara ihtiyacımız varNisan ayında Arap Sosyalist Rönesans Partisi (BAAS) Merkez Komitesi'nin genişletilmiş genel kuruluna hitap eden Esad, parlamento seçimlerinin, partinin politik çalışmalarında önemli bir dönüm noktası olması ve toplum ile devleti birleştirecek yeni bir ortak vizyonun geliştirilmesine katkıda bulunması gerektiğini söylemişti.BAAS partisinin genel başkanlığını da yürüten Esad, ülke yönetiminin şu anda "Suriye'ye karşı başlatılan ekonomik savaşa başarılı bir şekilde karşı koymak için girişimci kadroların akınına ihtiyacı olduğunu" da sözlerine eklemişti.Gündemin Gazze ve çevresinde yoğunlaştığı son dönemde, Filistin- İsrail geriliminin tüm Ortadoğu’ya yayılacağı konusunda uyaran Rusya Dışişleri Bakanlığı, yasadışı ABD ve AB yaptırımlarının Suriye'nin ekonomisini boğduğuna dikkat çekerek, Washington ve müttefiklerinin ülkenin enerji kaynaklarını yağmalamayı sürdürdüğünü yakın zamanda hatırlatmıştı.Ortadoğu’daki son duruma ilişkin yazılı açıklamasını paylaşan bakanlık, mesajında, “Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği (AB), Suriye'ye inşaat malzemeleri ve jeneratörlerle birlikte bebek mamasından ilaç ve çift kullanımlı tıbbi ekipmanlara kadar geniş çaplı ürün ithalatını yasaklayan yasa dışı tek taraflı yaptırımlar uygulayarak ülke ekonomisini boğmaya devam etmekte olup, Suriye'nin kuzeydoğu ve güneyinde yine ‘yasadışı’ bir şekilde bölgeleri işgal ederek, petrol ve tahıl hırsızlığı ve kaçakçılığı yapmakta, Suriye halkını ekmek ve enerji kaynaklarından mahrum bırakmaktadır” ifadelerini kullanmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240715/suriyede-parlamento-secimleri-basladi-esad-oyunu-kullandi-1085873305.html

suriye

esad

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

suriye, genel seçim, parlamento seçimleri, beşar esad, esad, ortadoğu, türkiye