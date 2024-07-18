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Suriye’de genel seçimlerin sonuçları açıklandı
Suriye’de genel seçimlerin sonuçları açıklandı
Sputnik Türkiye
Suriye'de Devlet Başkanı Beşar Esad yönetiminin kontrolündeki bölgelerde düzenlenen ve silahlı çatışmaların başladığı 2011 yılından bu yana yapılan dördüncü... 18.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-18T18:42+0300
2024-07-18T18:46+0300
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Suriye resmi haber ajansı SANA'ya göre, 15 Temmuz'da yapılan genel seçimlere katılım oranı 38.16 olarak açıklanırken, 7 milyon 300 bin seçmen oy kullandı.Toplam bin 516 adayın yarıştığı ifade edilen seçimde, A grubundan 127, B grubundan ise 123 kişi parlamentoya girdi.Ülke içinde 6.6 milyon, ülke dışında da 6.8 milyon olmak üzere toplam 13.4 milyon Suriyelinin yerinden olduğu Suriye'de, bir önceki parlamento seçimleri Temmuz 2020'de yapılmış ve iktidardaki Baas Partisi Halk Konseyi'ndeki çoğunluğu elde etmişti.Türkiye ile ilişkilerde normalleşme sürecine girmesinin bazı uluslararası aktörlerin hoşuna gitmediği konuşulan Suriye'de, Mart 2011'den bu yana ülkede dördüncü kez genel seçime gidilirken, ülkenin lideri Beşar Esad’ın da oy kullandığı parlamento seçimlerine halkın akın ettiği bildirilmişti.Esad: Girişimci kadrolara ihtiyacımız varNisan ayında Arap Sosyalist Rönesans Partisi (BAAS) Merkez Komitesi'nin genişletilmiş genel kuruluna hitap eden Esad, parlamento seçimlerinin, partinin politik çalışmalarında önemli bir dönüm noktası olması ve toplum ile devleti birleştirecek yeni bir ortak vizyonun geliştirilmesine katkıda bulunması gerektiğini söylemişti.BAAS partisinin genel başkanlığını da yürüten Esad, ülke yönetiminin şu anda "Suriye'ye karşı başlatılan ekonomik savaşa başarılı bir şekilde karşı koymak için girişimci kadroların akınına ihtiyacı olduğunu" da sözlerine eklemişti.Gündemin Gazze ve çevresinde yoğunlaştığı son dönemde, Filistin- İsrail geriliminin tüm Ortadoğu’ya yayılacağı konusunda uyaran Rusya Dışişleri Bakanlığı, yasadışı ABD ve AB yaptırımlarının Suriye'nin ekonomisini boğduğuna dikkat çekerek, Washington ve müttefiklerinin ülkenin enerji kaynaklarını yağmalamayı sürdürdüğünü yakın zamanda hatırlatmıştı.Ortadoğu’daki son duruma ilişkin yazılı açıklamasını paylaşan bakanlık, mesajında, “Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği (AB), Suriye'ye inşaat malzemeleri ve jeneratörlerle birlikte bebek mamasından ilaç ve çift kullanımlı tıbbi ekipmanlara kadar geniş çaplı ürün ithalatını yasaklayan yasa dışı tek taraflı yaptırımlar uygulayarak ülke ekonomisini boğmaya devam etmekte olup, Suriye'nin kuzeydoğu ve güneyinde yine ‘yasadışı’ bir şekilde bölgeleri işgal ederek, petrol ve tahıl hırsızlığı ve kaçakçılığı yapmakta, Suriye halkını ekmek ve enerji kaynaklarından mahrum bırakmaktadır” ifadelerini kullanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240715/suriyede-parlamento-secimleri-basladi-esad-oyunu-kullandi-1085873305.html
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suriye, genel seçim, parlamento seçimleri, beşar esad, esad, ortadoğu, türkiye
suriye, genel seçim, parlamento seçimleri, beşar esad, esad, ortadoğu, türkiye

Suriye’de genel seçimlerin sonuçları açıklandı

18:42 18.07.2024 (güncellendi: 18:46 18.07.2024)
© AP Photo / Omar SanadikiSuriye'de seçim süreci
Suriye'de seçim süreci - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2024
© AP Photo / Omar Sanadiki
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Suriye'de Devlet Başkanı Beşar Esad yönetiminin kontrolündeki bölgelerde düzenlenen ve silahlı çatışmaların başladığı 2011 yılından bu yana yapılan dördüncü seçim olarak dikkat çeken oylamaya katılım yüzde 38'de kalırken, genel seçimlerin sonuçları duyuruldu.
Suriye resmi haber ajansı SANA'ya göre, 15 Temmuz'da yapılan genel seçimlere katılım oranı 38.16 olarak açıklanırken, 7 milyon 300 bin seçmen oy kullandı.
Toplam bin 516 adayın yarıştığı ifade edilen seçimde, A grubundan 127, B grubundan ise 123 kişi parlamentoya girdi.
Ülke içinde 6.6 milyon, ülke dışında da 6.8 milyon olmak üzere toplam 13.4 milyon Suriyelinin yerinden olduğu Suriye'de, bir önceki parlamento seçimleri Temmuz 2020'de yapılmış ve iktidardaki Baas Partisi Halk Konseyi'ndeki çoğunluğu elde etmişti.
Türkiye ile ilişkilerde normalleşme sürecine girmesinin bazı uluslararası aktörlerin hoşuna gitmediği konuşulan Suriye'de, Mart 2011'den bu yana ülkede dördüncü kez genel seçime gidilirken, ülkenin lideri Beşar Esad’ın da oy kullandığı parlamento seçimlerine halkın akın ettiği bildirilmişti.

Esad: Girişimci kadrolara ihtiyacımız var

Nisan ayında Arap Sosyalist Rönesans Partisi (BAAS) Merkez Komitesi'nin genişletilmiş genel kuruluna hitap eden Esad, parlamento seçimlerinin, partinin politik çalışmalarında önemli bir dönüm noktası olması ve toplum ile devleti birleştirecek yeni bir ortak vizyonun geliştirilmesine katkıda bulunması gerektiğini söylemişti.
BAAS partisinin genel başkanlığını da yürüten Esad, ülke yönetiminin şu anda "Suriye'ye karşı başlatılan ekonomik savaşa başarılı bir şekilde karşı koymak için girişimci kadroların akınına ihtiyacı olduğunu" da sözlerine eklemişti.
Gündemin Gazze ve çevresinde yoğunlaştığı son dönemde, Filistin- İsrail geriliminin tüm Ortadoğu’ya yayılacağı konusunda uyaran Rusya Dışişleri Bakanlığı, yasadışı ABD ve AB yaptırımlarının Suriye'nin ekonomisini boğduğuna dikkat çekerek, Washington ve müttefiklerinin ülkenin enerji kaynaklarını yağmalamayı sürdürdüğünü yakın zamanda hatırlatmıştı.
Ortadoğu’daki son duruma ilişkin yazılı açıklamasını paylaşan bakanlık, mesajında, “Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği (AB), Suriye'ye inşaat malzemeleri ve jeneratörlerle birlikte bebek mamasından ilaç ve çift kullanımlı tıbbi ekipmanlara kadar geniş çaplı ürün ithalatını yasaklayan yasa dışı tek taraflı yaptırımlar uygulayarak ülke ekonomisini boğmaya devam etmekte olup, Suriye'nin kuzeydoğu ve güneyinde yine ‘yasadışı’ bir şekilde bölgeleri işgal ederek, petrol ve tahıl hırsızlığı ve kaçakçılığı yapmakta, Suriye halkını ekmek ve enerji kaynaklarından mahrum bırakmaktadır” ifadelerini kullanmıştı.
Suriye lideri Beşar Esad oy kullandı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.07.2024
POLİTİKA
Suriye'de parlamento seçimleri başladı: Esad oyunu kullandı
15 Temmuz, 14:06
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