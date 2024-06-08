https://anlatilaninotesi.com.tr/20240608/bakan-fidanin-cagrisiyla-bir-ilk-gerceklesiyor-8-ulke-olaganustu-gazze-zirvesi-icin-istanbulda-1084632225.html
Bakan Fidan'ın çağrısıyla bir ilk gerçekleşiyor: 8 ülke Olağanüstü Gazze Zirvesi için İstanbul'da
Bakan Fidan'ın çağrısıyla bir ilk gerçekleşiyor: 8 ülke Olağanüstü Gazze Zirvesi için İstanbul'da
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın çağrısıyla Türkiye’nin öncülük ettiği önemli uluslararası platformlardan biri olan D-8 ülkeleri Dışişleri Bakanları toplantısı... 08.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-08T10:28+0300
2024-06-08T10:28+0300
2024-06-08T10:28+0300
israil- filistin çatışması
d-8
iran
pakistan
endonezya
dünya
gazze
gazze şeridi
filistin
israil-filistin
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın çağrısıyla D-8 Dışişleri Bakanları Konseyi, Gazze'deki gelişmelerle ilgili bugün Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da olağanüstü toplanıyor. D-8'in ilk defa siyasi bir konuda toplantı düzenleyecek olmasına dikkat çekiliyor.Toplantıya, Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Mohammad Ishaq Dar, Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, Malezya Dışişleri Bakanı Mohamad Hasan, İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bagheri Keni, Bangladeş Sosyal Refah Bakanı Dipu Moni, Mısır'ın Ankara Büyükelçisi Amr ElHamamy ve Nijerya'dan üst düzey katılım sağlanacağı öğrenildi.Toplantı vesilesiyle bir araya gelecek D-8 üyesi ülkelerin Gazze'deki gelişmelere ilişkin güçlü bir ortak bildiri kabul edecekleri bildirildi. Ortak bildiriyle, İsrail'in Filistinli sivillere karşı işlediği suçların durdurulmasına yönelik etkili adımları içeren somut hususlara ve ilkelere yer verilerek, uluslararası topluma yönelik kuvvetli bir çağrıda bulunulması öngörülüyor.D-8 ülkeleri hangileri?D–8 ya da Gelişen Sekiz Ülke; Türkiye, Bangladeş, Mısır, Endonezya, İran, Malezya, Nijerya ve Pakistan arasında kalkınma işbirliğine dayalı bir organizasyondur.D-8' ilk defa siyasi bir konuda toplantı düzenleyecekEkonomik bir temelde kurulmuş olan D-8'in tarihinde ilk kez Gazze gibi siyasi bir konuda Türkiye'de Olağanüstü Dışişleri Bakanları Toplantısı gerçekleştirmesi de bu çabaların bir tezahürü olarak görülüyor.D-8, 15 Haziran 1997 tarihinde İstanbul'da kurulan ve Türkiye, Bangladeş, Mısır, Endonezya, İran, Malezya, Nijerya ve Pakistan'ın üye olduğu bir teşkilattır. Sekretaryası İstanbul'da bulunan D-8, üç kıtaya yayılan sekiz ülkenin sosyoekonomik kalkınmayı temin etmek amacıyla bir araya geldiği bir platformdur.D-8'in kuruluş amacı, çatışma yerine barış, meydan okuma yerine diyalog, sömürü yerine işbirliği, çifte standartlar yerine adalet, ayrımcılık yerine eşitlik ve baskı yerine demokrasi ilkeleri üzerine inşa edilmiştir. Bu temel ilkeler doğrultusunda faaliyetlerini sürdüren D-8, üye ülkeler arasında ekonomik ve sosyal işbirliğini artırmayı hedeflemektedir.D-8'in ana faaliyet alanlarıD-8'in ana faaliyet alanları şunlardır:d-8'in diğer faaliyet alanlarıBunların yanı sıra D-8, sağlık ve turizm alanlarında da çeşitli çalışmalar yürütmektedir. Sağlık alanında üye ülkeler arasında sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılması ve sağlık altyapısının geliştirilmesi için işbirliği yapılmaktadır. Turizm alanında ise üye ülkeler arasında turizm faaliyetlerinin teşvik edilmesi ve turizm sektörünün geliştirilmesi hedeflenmektedir.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240607/disisleri-bakani-fidan-filistin-basbakani-mustafa-ile-telefonda-gorustu-1084625828.html
iran
pakistan
endonezya
gazze
gazze şeridi
filistin
israil
mısır
nijerya
malezya
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d-8 ülkeleri hangileri, d-8'in ana faaliyet alanları, olağanüstü gazze zirvesi
d-8 ülkeleri hangileri, d-8'in ana faaliyet alanları, olağanüstü gazze zirvesi
Bakan Fidan'ın çağrısıyla bir ilk gerçekleşiyor: 8 ülke Olağanüstü Gazze Zirvesi için İstanbul'da
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın çağrısıyla Türkiye’nin öncülük ettiği önemli uluslararası platformlardan biri olan D-8 ülkeleri Dışişleri Bakanları toplantısı Olağanüstü Gazze Zirvesi için bugün İstanbul'da toplanıyor.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın çağrısıyla D-8 Dışişleri Bakanları Konseyi, Gazze'deki gelişmelerle ilgili bugün Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da olağanüstü toplanıyor. D-8'in ilk defa siyasi bir konuda toplantı düzenleyecek olmasına dikkat çekiliyor.
Toplantıya, Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Mohammad Ishaq Dar, Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, Malezya Dışişleri Bakanı Mohamad Hasan, İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bagheri Keni, Bangladeş Sosyal Refah Bakanı Dipu Moni, Mısır'ın Ankara Büyükelçisi Amr ElHamamy ve Nijerya'dan üst düzey katılım sağlanacağı öğrenildi.
Toplantı vesilesiyle bir araya gelecek D-8 üyesi ülkelerin Gazze'deki gelişmelere ilişkin güçlü bir ortak bildiri kabul edecekleri bildirildi. Ortak bildiriyle, İsrail'in Filistinli sivillere karşı işlediği suçların durdurulmasına yönelik etkili adımları içeren somut hususlara ve ilkelere yer verilerek, uluslararası topluma yönelik kuvvetli bir çağrıda bulunulması öngörülüyor.
D–8 ya da Gelişen Sekiz Ülke; Türkiye, Bangladeş, Mısır, Endonezya, İran, Malezya, Nijerya ve Pakistan arasında kalkınma işbirliğine dayalı bir organizasyondur.
D-8' ilk defa siyasi bir konuda toplantı düzenleyecek
Ekonomik bir temelde kurulmuş olan D-8'in tarihinde ilk kez Gazze gibi siyasi bir konuda Türkiye'de Olağanüstü Dışişleri Bakanları Toplantısı gerçekleştirmesi de bu çabaların bir tezahürü olarak görülüyor.
D-8, 15 Haziran 1997 tarihinde İstanbul'da kurulan ve Türkiye, Bangladeş, Mısır, Endonezya, İran, Malezya, Nijerya ve Pakistan'ın üye olduğu bir teşkilattır. Sekretaryası İstanbul'da bulunan D-8, üç kıtaya yayılan sekiz ülkenin sosyoekonomik kalkınmayı temin etmek amacıyla bir araya geldiği bir platformdur.
D-8'in kuruluş amacı, çatışma yerine barış, meydan okuma yerine diyalog, sömürü yerine işbirliği, çifte standartlar yerine adalet, ayrımcılık yerine eşitlik ve baskı yerine demokrasi ilkeleri üzerine inşa edilmiştir. Bu temel ilkeler doğrultusunda faaliyetlerini sürdüren D-8, üye ülkeler arasında ekonomik ve sosyal işbirliğini artırmayı hedeflemektedir.
D-8'in ana faaliyet alanları
D-8'in ana faaliyet alanları şunlardır:
Ticaret:
Üye ülkeler arasında ticaret hacminin artırılması ve ticaret engellerinin kaldırılması için çalışmalar yapılmaktadır.
Tarım ve gıda güvenliği:
Tarım sektörünün geliştirilmesi ve gıda güvenliğinin sağlanması için projeler yürütülmektedir.
Sanayi:
Sanayi alanında işbirliği ve teknolojik gelişim hedeflenmektedir.
Enerji:
Enerji kaynaklarının verimli kullanımı ve enerji güvenliği konularında ortak projeler gerçekleştirilmektedir.
Ulaştırma ve bağlantısallık:
Üye ülkeler arasında ulaşım ağlarının geliştirilmesi ve bağlantısallığın artırılması amaçlanmaktadır.
d-8'in diğer faaliyet alanları
Bunların yanı sıra D-8, sağlık ve turizm alanlarında da çeşitli çalışmalar yürütmektedir. Sağlık alanında üye ülkeler arasında sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılması ve sağlık altyapısının geliştirilmesi için işbirliği yapılmaktadır. Turizm alanında ise üye ülkeler arasında turizm faaliyetlerinin teşvik edilmesi ve turizm sektörünün geliştirilmesi hedeflenmektedir.