https://anlatilaninotesi.com.tr/20240608/bakan-fidanin-cagrisiyla-bir-ilk-gerceklesiyor-8-ulke-olaganustu-gazze-zirvesi-icin-istanbulda-1084632225.html

Bakan Fidan'ın çağrısıyla bir ilk gerçekleşiyor: 8 ülke Olağanüstü Gazze Zirvesi için İstanbul'da

Bakan Fidan'ın çağrısıyla bir ilk gerçekleşiyor: 8 ülke Olağanüstü Gazze Zirvesi için İstanbul'da

Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın çağrısıyla Türkiye’nin öncülük ettiği önemli uluslararası platformlardan biri olan D-8 ülkeleri Dışişleri Bakanları toplantısı... 08.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-08T10:28+0300

2024-06-08T10:28+0300

2024-06-08T10:28+0300

israil- filistin çatışması

d-8

iran

pakistan

endonezya

dünya

gazze

gazze şeridi

filistin

israil-filistin

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın çağrısıyla D-8 Dışişleri Bakanları Konseyi, Gazze'deki gelişmelerle ilgili bugün Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da olağanüstü toplanıyor. D-8'in ilk defa siyasi bir konuda toplantı düzenleyecek olmasına dikkat çekiliyor.Toplantıya, Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Mohammad Ishaq Dar, Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, Malezya Dışişleri Bakanı Mohamad Hasan, İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bagheri Keni, Bangladeş Sosyal Refah Bakanı Dipu Moni, Mısır'ın Ankara Büyükelçisi Amr ElHamamy ve Nijerya'dan üst düzey katılım sağlanacağı öğrenildi.Toplantı vesilesiyle bir araya gelecek D-8 üyesi ülkelerin Gazze'deki gelişmelere ilişkin güçlü bir ortak bildiri kabul edecekleri bildirildi. Ortak bildiriyle, İsrail'in Filistinli sivillere karşı işlediği suçların durdurulmasına yönelik etkili adımları içeren somut hususlara ve ilkelere yer verilerek, uluslararası topluma yönelik kuvvetli bir çağrıda bulunulması öngörülüyor.D-8 ülkeleri hangileri?D–8 ya da Gelişen Sekiz Ülke; Türkiye, Bangladeş, Mısır, Endonezya, İran, Malezya, Nijerya ve Pakistan arasında kalkınma işbirliğine dayalı bir organizasyondur.D-8' ilk defa siyasi bir konuda toplantı düzenleyecekEkonomik bir temelde kurulmuş olan D-8'in tarihinde ilk kez Gazze gibi siyasi bir konuda Türkiye'de Olağanüstü Dışişleri Bakanları Toplantısı gerçekleştirmesi de bu çabaların bir tezahürü olarak görülüyor.D-8, 15 Haziran 1997 tarihinde İstanbul'da kurulan ve Türkiye, Bangladeş, Mısır, Endonezya, İran, Malezya, Nijerya ve Pakistan'ın üye olduğu bir teşkilattır. Sekretaryası İstanbul'da bulunan D-8, üç kıtaya yayılan sekiz ülkenin sosyoekonomik kalkınmayı temin etmek amacıyla bir araya geldiği bir platformdur.D-8'in kuruluş amacı, çatışma yerine barış, meydan okuma yerine diyalog, sömürü yerine işbirliği, çifte standartlar yerine adalet, ayrımcılık yerine eşitlik ve baskı yerine demokrasi ilkeleri üzerine inşa edilmiştir. Bu temel ilkeler doğrultusunda faaliyetlerini sürdüren D-8, üye ülkeler arasında ekonomik ve sosyal işbirliğini artırmayı hedeflemektedir.D-8'in ana faaliyet alanlarıD-8'in ana faaliyet alanları şunlardır:d-8'in diğer faaliyet alanlarıBunların yanı sıra D-8, sağlık ve turizm alanlarında da çeşitli çalışmalar yürütmektedir. Sağlık alanında üye ülkeler arasında sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılması ve sağlık altyapısının geliştirilmesi için işbirliği yapılmaktadır. Turizm alanında ise üye ülkeler arasında turizm faaliyetlerinin teşvik edilmesi ve turizm sektörünün geliştirilmesi hedeflenmektedir.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240607/disisleri-bakani-fidan-filistin-basbakani-mustafa-ile-telefonda-gorustu-1084625828.html

iran

pakistan

endonezya

gazze

gazze şeridi

filistin

israil

mısır

nijerya

malezya

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d-8 ülkeleri hangileri, d-8'in ana faaliyet alanları, olağanüstü gazze zirvesi