Tüm dünyada aynı anda internet sıkıntısı yaşanıyor: Birçok dev firmanın serverleri çöktü

Tüm dünyada aynı anda internet sıkıntısı yaşanıyor: Birçok dev firmanın serverleri çöktü

Siber güvenlik platformu Crowdstrike güvenlik yazılımının çökmesinden dolayı tüm dünyada internet sistemleri etkilendi. Son bilgilere göre, Türk Hava Yolları ve Sunexpress gibi Türkiye'de yer alan firmalar da çöküşten etkilenirken aralarında United Airlines ve Delta Airlines'ın da bulunduğu üç ABD havayolu şirketi ve Avrupa'daki birçok şirket iletişim sorunları nedeniyle uçuşlarını askıya aldı. Microsoft sisteminin de direkt olarak bu hatadan etkilendiği ve bilgisayarlarda mavi ekran sorunu yarattığı da bildirildi. Ayrıca dünyadaki birçok banka ve medya kuruluşlarının servisi de yaşanan IT sorunları nedeniyle çökmüş durumda. Rusya IT sistemlerinin çöküşünden etkilenmedi Tüm Batı dünyasında büyük firmaların servisleri çökmüş iken, Rusya'da herhangi bir sorun yaşanmadı. Rus yapımı check-in sistemi Rus havalimanlarını küresel IT kesintisinden kurtardı. Basın servisinden Sputnik'e yapılan açıklamada, küresel IT arızasının Moskova'daki Domodedovo havalimanının işleyişini etkilemediği belirtildi. Havalimanı ayrıca sorun çeken havalimanlarına Rus yapımı 'Astra' adlı yedek bir check-in sistemi hazır olduğunu belirtti. Red Wings havayolu şirketi, Rus havayolu şirketlerinin uzun süredir yerel check-in sistemine geçtiğini, bu nedenle küresel arızanın onları etkilemediğini söylüyor. Crowdstrike nedir? CrowdStrike, özellikle siber güvenlik alanında kullanılan, bulut tabanlı uç nokta koruma yazılımıdır. Bu yazılım, saldırıları tespit etmek, önlemek ve yanıtlamak için gelişmiş tehdit algılama ve istihbarat özelliklerine sahiptir. CrowdStrike’ın 'Falcon' platformu, makine öğrenimi ve yapay zeka kullanarak zararlı yazılımları ve diğer siber tehditleri hızlıca tanımlayabilir.CrowdStrike’ı birçok büyük şirket ve kuruluş kullanmaktadır. Bu firmalar arasında finans, sağlık, enerji ve hükümet kuruluşları gibi çeşitli sektörlerden firmalar bulunmaktadır. Öne çıkan kullanıcılar arasında:Hacklenmesi halinde ne gibi tehlikeler var? CrowdStrike yazılımının çökmesi veya hatalı çalışması halinde birçok firmanın tehdit altında olduğunu biliniyor. Genel olarak çökme halinde şu gibi sorunlarla karşılaşılabilir: Hangi ülkeler sorun yaşadığını açıkladı? Şu ana kadar birçok ülkeden teknik sorunlar yaşandığına dair açıklama geldi:

