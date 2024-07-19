Tüm dünyada aynı anda internet sıkıntısı yaşanıyor: Birçok dev firmanın serverleri çöktü
10:36 19.07.2024 (güncellendi: 11:24 19.07.2024)
© AFP 2023 / Fred DufourAsya - borsa
© AFP 2023 / Fred Dufour
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Ayrıntılar geliyor
Siber güvenlik platformu CrowdStrike'ın dünya çapında devre dışı kalması, uluslararası havayolları, bankalar ve medya için küresel BT sorunlarına ve kesintilere neden oldu.
Siber güvenlik platformu Crowdstrike güvenlik yazılımının çökmesinden dolayı tüm dünyada internet sistemleri etkilendi. Son bilgilere göre, Türk Hava Yolları ve Sunexpress gibi Türkiye'de yer alan firmalar da çöküşten etkilenirken aralarında United Airlines ve Delta Airlines'ın da bulunduğu üç ABD havayolu şirketi ve Avrupa'daki birçok şirket iletişim sorunları nedeniyle uçuşlarını askıya aldı.
Microsoft sisteminin de direkt olarak bu hatadan etkilendiği ve bilgisayarlarda mavi ekran sorunu yarattığı da bildirildi.
Ayrıca dünyadaki birçok banka ve medya kuruluşlarının servisi de yaşanan IT sorunları nedeniyle çökmüş durumda.
Rusya IT sistemlerinin çöküşünden etkilenmedi
Tüm Batı dünyasında büyük firmaların servisleri çökmüş iken, Rusya'da herhangi bir sorun yaşanmadı. Rus yapımı check-in sistemi Rus havalimanlarını küresel IT kesintisinden kurtardı.
Basın servisinden Sputnik'e yapılan açıklamada, küresel IT arızasının Moskova'daki Domodedovo havalimanının işleyişini etkilemediği belirtildi. Havalimanı ayrıca sorun çeken havalimanlarına Rus yapımı 'Astra' adlı yedek bir check-in sistemi hazır olduğunu belirtti.
Red Wings havayolu şirketi, Rus havayolu şirketlerinin uzun süredir yerel check-in sistemine geçtiğini, bu nedenle küresel arızanın onları etkilemediğini söylüyor.
Crowdstrike nedir?
CrowdStrike, özellikle siber güvenlik alanında kullanılan, bulut tabanlı uç nokta koruma yazılımıdır. Bu yazılım, saldırıları tespit etmek, önlemek ve yanıtlamak için gelişmiş tehdit algılama ve istihbarat özelliklerine sahiptir. CrowdStrike’ın 'Falcon' platformu, makine öğrenimi ve yapay zeka kullanarak zararlı yazılımları ve diğer siber tehditleri hızlıca tanımlayabilir.
CrowdStrike’ı birçok büyük şirket ve kuruluş kullanmaktadır. Bu firmalar arasında finans, sağlık, enerji ve hükümet kuruluşları gibi çeşitli sektörlerden firmalar bulunmaktadır. Öne çıkan kullanıcılar arasında:
Goldman Sachs
Credit Suisse
Rackspace
Hyundai
ADP
Hacklenmesi halinde ne gibi tehlikeler var?
CrowdStrike yazılımının çökmesi veya hatalı çalışması halinde birçok firmanın tehdit altında olduğunu biliniyor. Genel olarak çökme halinde şu gibi sorunlarla karşılaşılabilir:
Ağ Güvenliğinde Açıklar: Siber saldırılar daha kolay hale gelebilir, çünkü saldırı tespit ve yanıt mekanizmaları devre dışı kalabilir.
Veri Kaybı ve Hırsızlık: Kritik verilerin çalınması veya kaybedilmesi riski artar.
İş Sürekliliğinin Bozulması: Şirket içi operasyonlar durabilir veya kesintiye uğrayabilir.
Mali Kayıplar: Veri ihlalleri ve güvenlik açıkları ciddi maliyetlere yol açabilir.
Hangi ülkeler sorun yaşadığını açıkladı?
Şu ana kadar birçok ülkeden teknik sorunlar yaşandığına dair açıklama geldi:
ABD havacılık otoritesi, IT sorunları nedeniyle tüm uçuşların ertelenmesini istedi.
İsrail Merkez Bankası, CrowdStrike sorununun bankaları etkilediğini açıkladı.
Avustralya hükümeti, küresel IT kesintisi nedeniyle acil toplantı çağrısında bulundu.
Hint havayolu şirketi SpiceJet, online hizmetler, rezervasyon ve check-in dahil olmak üzere teknik sorunlar yaşadığını bildirdi.
İrlandalı havayolu şirketi Ryanair, müşterilerini olası kesintiler konusunda uyardı.
İngiltere’nin en büyük demiryolu operatörü, geniş çaplı IT sorunları nedeniyle iptaller konusunda uyardı.
İngiliz demiryolu şirketleri, siber kesintiler nedeniyle operasyonlarını askıya aldıklarını duyurdu.
Avustralya’nın Sydney Havalimanı’nda küresel teknik arıza nedeniyle kaos yaşanıyor, büyük havayolu şirketleri yolcuları uçuşlara kabul edemiyor ve gelenler bagajlarını alamıyor, Virgin Australia uçuşlarını askıya aldı.
Hong Kong Havalimanı, havayollarının manuel check-in prosedürlerine geçtiğini açıkladı.
ABD'nin bazı eyaletlerinde acil servis ve 911 sistemlerinin kesintiye uğradığı bildiriliyor.