https://anlatilaninotesi.com.tr/20241208/esad-ve-ailesi-moskovada-rusya-siginma-hakki-tanidi--1091301214.html

Esad ve ailesi Moskova'da: Rusya sığınma hakkı tanıdı

Esad ve ailesi Moskova'da: Rusya sığınma hakkı tanıdı

Sputnik Türkiye

Beşar Esad ve ailesinin Moskova'da olduğu açıklandı. Kremlin kaynaklarından Sputnik'e yapılan açıklamaya göre Rusya'nın insani nedenlerle Esad'a ve ailesine... 08.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-08T21:11+0300

2024-12-08T21:11+0300

2024-12-08T22:16+0300

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Kremlin'den bir kaynağın Sputnik'e bildirdiği üzere, Beşar Esad ve ailesi Rusya'nın başkenti Moskova'ya ulaştı. Kaynak ayrıca Rusya'nın insani nedenlerle Esad'a ve ailesine sığınma hakkı tanıdığını ifade etti.Kaynak açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Suriye’de yaşanan günün gelişmeleri ise şöyle özetlemek mümkün:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241208/suriye-basbakani-ulke-tarihinde-yeni-bir-asama-basladi-1091288366.html

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