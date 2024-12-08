Esad ve ailesi Moskova'da: Rusya sığınma hakkı tanıdı
21:11 08.12.2024 (güncellendi: 22:16 08.12.2024)
Beşar Esad
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Beşar Esad ve ailesinin Moskova'da olduğu açıklandı. Kremlin kaynaklarından Sputnik'e yapılan açıklamaya göre Rusya'nın insani nedenlerle Esad'a ve ailesine sığınma hakkı tanıdığı ifade edildi.
Kremlin'den bir kaynağın Sputnik'e bildirdiği üzere, Beşar Esad ve ailesi Rusya'nın başkenti Moskova'ya ulaştı. Kaynak ayrıca Rusya'nın insani nedenlerle Esad'a ve ailesine sığınma hakkı tanıdığını ifade etti.
Kaynak açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
“Rusya, müzakerelerin BM himayesinde yeniden başlatılması gerekliliği temelinde Suriye krizinin çözümüne yönelik siyasi çözüm arayışını her zaman desteklemiştir. Rus yetkililer, Suriye’deki Rus askeri üslerinin ve diplomatik kurumlarının güvenliğini garanti eden silahlı Suriye muhalefetinin liderliği ile temas halindedir. Suriye halkının çıkarları ve Rusya ile Suriye arasındaki ikili ilişkilerin geliştirilmesi adına siyasi diyaloğun devam etmesini umuyoruz.”
Suriye’de yaşanan günün gelişmeleri ise şöyle özetlemek mümkün:
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Esad’ın, muhaliflerle yapılan müzakereler sonucunda iktidarın barışçıl yolla devredilmesi talimatı vererek görevi bırakma ve ülkeden ayrılma kararı aldığını bildirdi.
Kremlin’den bir kaynak, Sputnik’e açıklamasında Esad’ın ailesi ile birlikte Moskova’ya ulaştığını, Rusya’nın insani nedenlerle kendilerine sığınma hakkı tanıdığını belirtti.
Suriye medyası, Şam’da yerel saatle 16.00’dan yarın sabah 05.00’e kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini açıkladı.
Şam Uluslararası Havalimanı geçici olarak kapatıldı ve tüm uçuşlar iptal edildi.
İsrail savunma bakanı, Netanyahu’nun 1974’te kabul edilen Güçlerin Ayrılması Anlaşması’nın sona erdiğini duyurmasının ardından İsrail’in Golan Tepeleri’ndeki İsraillileri korumak için Suriye ile tampon bölgeye asker konuşlandırdığını duyurdu.
Suriye medyası, Esad’ın başkanlık sarayının yağmalanıp yıkıldığını, ayrıca Şam’daki Suriye Merkez Bankası’nın yağmalandığını bildirdi.
Şam’da Göç ve Pasaport İdaresi binası tamamen yandı.
Suriye’deki silahlı muhalifler, Suriye halkının tüm kesimlerinin katılımıyla, ileride diğer ülkelerle diplomatik ilişkileri geliştirecek bir ulusal hükümet kurmaya çalıştıklarını açıkladı.
Muhalifler ayrıca Rus hükümetiyle iletişim kanallarının kurulmuş olduğu bilgisini verdi.
Silahlı muhalifler, Suriye’nin kuzeybatısındaki Tartus’a girdi.
Silahlı muhalif gruplar Suriye kıyısındaki köy ve kasabaların çoğuna girerek bu bölgelerin önde gelen isimleriyle ve halklarıyla görüşmeye başladı.