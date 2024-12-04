https://anlatilaninotesi.com.tr/20241204/guney-kore-savunma-bakani-kim-yong-hyun-istifasini-sundu-1091159810.html

Güney Kore Savunma Bakanı Kim Yong Hyun istifasını sundu

Güney Kore Savunma Bakanı Kim Yong Hyun istifasını sundu

Sputnik Türkiye

Güney Kore Savunma Bakanı Kim Yong Hyun, yaklaşık altı saat süren sıkıyönetim ilanından sonra özür dileyerek istifasını sundu. 04.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-04T16:14+0300

2024-12-04T16:14+0300

2024-12-04T16:14+0300

dünya

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güney kore savunma bakanlığı

güney kore devlet başkanlığı

kim yong hyun

yoon suk-yeol

yonhap

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Güney Kore Savunma Bakanı Kim Yong Hyun, Cumhurbaşkanı Yoon Suk Yeol'un 6 saatlik 'sıkıyönetim ilanının kamuoyunda büyük endişe yarattığı için özür dileyerek' istifasını sundu.Savunma Bakanı Kim, "Acil sıkıyönetimin neden olduğu tüm kargaşanın sorumluluğunu alarak başkana istifamı sundum" açıklamasında bulundu. Yonhap Haber Ajansı'nın haberine göre Devlet Başkanı Yoon'a sıkıyönetim ilan etmeyi öneren Savunma Bakanı Kim, onun sorumlu tutulması gerektiğini ve sıkıyönetim uygulayan tüm birliklerin sadece onun emirlerini yerine getirdiğini vurguladı.Sıkıyönetimin kaldırılmasıyla iç siyasi durumun karıştığını söyleyen Savunma Bakanı Kim, "Savunma Bakanlığı bu durumu çok sert bir şekilde ele alıyor ve savunma operasyonlarının aksamadan yürütülmesini ve karşı karşıya kalınan sorunların istikrarlı bir şekilde yönetilmesini sağlamak için her türlü çabayı gösterecek" dedi.Savunma Bakanı Kim'in özrü muhalefet partinin kendisini görevden alma önergesini sunmasından kısa bir süre sonra geldi.Ne olmuştu?Salı günü geç saatlerde 'beklenmedik bir şekilde' sıkıyönetim ilan eden Güney Kore Cumhurbaşkanı Yoon Suk Yeol, muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere bulaştığını belirterek, ülkede 'sıkıyönetim' ilan etti. Devlet Başkanı Yoon’un sıkıyönetim ilan etmesinin ardından Güney Kore parlamentosu, sıkıyönetim kararına yönelik oylama yaptı ve parlamentodaki 300 milletvekilinden 190’ının katıldığı oylamada milletvekillerinin tamamı sıkıyönetimin kaldırılması yönünde oy kullandı. Böylece Devlet Başkanı Yoon'un sıkıyönetim kararı geçersiz kılındı.Yaklaşık 6 saat süren sıkıyönetimden sonra muhalefet partileri, bugün istifa veya görevden alınma baskısı ile karşı karşıya kalan Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un görevden alınması için bir önerge sunuldu ve bu önergenin 6-7 Aralık'ta görüşülmesi bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241204/guney-kore-muhalefeti-sikiyonetim-nedeniyle-baskan-yoonun-gorevden-alinmasi-icin-bir-onerge-sundu-1091140996.html

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asya & pasifik, güney kore, sıkı yönetim, istifa, güney kore savunma bakanlığı, güney kore devlet başkanlığı, kim yong hyun, yoon suk-yeol, yonhap