https://anlatilaninotesi.com.tr/20240808/tunus-cumhurbaskani-kays-said-basbakan-hassaniyi-gorevden-aldi-yerine-kemal-meduri-atandi-1086618212.html

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Başbakan Haşşani'yi görevden aldı: Yerine Kemal Meduri atandı

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Başbakan Haşşani'yi görevden aldı: Yerine Kemal Meduri atandı

Sputnik Türkiye

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Başbakan Ahmed el-Haşşani'yi görevden alarak yerine Sosyal İşler Bakanı Kemal El Meduri'yi başbakan olarak atadı. 08.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-08T06:46+0300

2024-08-08T06:46+0300

2024-08-08T06:53+0300

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Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Başbakan Ahmed el-Haşşani'yi görevden alarak Sosyal İşler Bakanı Kemal El Meduri'yi yeni başbakan olarak atadı.Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Said'in Kartaca Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Meduri'yi kabul ettiği ve yeni başbakan olarak atadığını duyurdu. Görevden alınan Başbakan Haşşani'nin neden görevden alındığına dair herhangi bir bilgi verilmedi.Kemal el-Meduri, Mayıs ayında Sosyal İşler Bakanı olarak atanmıştı ve daha önce Ulusal Sağlık Sigortası Fonu Genel Müdürü olarak görev yapıyordu.Bu değişiklik, Tunus'un siyasi sahnesinde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor ve ülke yönetiminde yeni bir dönemin başlangıcı olarak görülüyor.

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