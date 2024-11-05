https://anlatilaninotesi.com.tr/20241105/netanyahu-israil-savunma-bakani-gallanti-gorevden-aldi-1090064915.html

Netanyahu, İsrail Savunma Bakanı Gallant'ı görevden aldı

Netanyahu, İsrail Savunma Bakanı Gallant'ı görevden aldı

Sputnik Türkiye

İsrail Başbakanı Netanyahu, Savunma Bakanı Gallant'ın görevine son verdi. Gallant'ın yerine Dışişleri Bakanı Katz'ın getirilmesine karar verildi. 05.11.2024, Sputnik Türkiye

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benyamin netanyahu

israil

yoav gallant

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İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, karşılıklı güven eksikliğini gerekçe göstererek Likud Partisi içinde uzun süredir rakibi olan Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı görevden aldığını açıkladı. Gallant yerine Dışişleri Bakanı Israel Katz olurken, Bakan Gideon Sa'ar ise Katz'ın yerine Dışişleri Bakanı olarak görev yapacak. Netanyahu, “Ne yazık ki savaşın ilk aylarında güven vardı ve çok verimli bir çalışma vardı, ancak son aylarda bu güven benimle Savunma Bakanı arasında kırıldı” açıklamasını yaptı.Savaşın yönetimi konusunda anlaşamadıklarını ve Gallant'ın kabine kararlarıyla çelişen kararlar ve açıklamalar yaptığını söyleyen Netanyahu, “Bu uçurumları kapatmak için pek çok girişimde bulundum ama uçurumlar gittikçe genişledi” ifadesini kullandı. İsrail Başbakanı, hükümet üyelerinin çoğunun kendisiyle aynı fikirde olduğunu öne sürdü.

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