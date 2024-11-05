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Netanyahu, İsrail Savunma Bakanı Gallant'ı görevden aldı
Netanyahu, İsrail Savunma Bakanı Gallant'ı görevden aldı
Sputnik Türkiye
İsrail Başbakanı Netanyahu, Savunma Bakanı Gallant'ın görevine son verdi. Gallant'ın yerine Dışişleri Bakanı Katz'ın getirilmesine karar verildi. 05.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-05T21:11+0300
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İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, karşılıklı güven eksikliğini gerekçe göstererek Likud Partisi içinde uzun süredir rakibi olan Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı görevden aldığını açıkladı. Gallant yerine Dışişleri Bakanı Israel Katz olurken, Bakan Gideon Sa'ar ise Katz'ın yerine Dışişleri Bakanı olarak görev yapacak. Netanyahu, “Ne yazık ki savaşın ilk aylarında güven vardı ve çok verimli bir çalışma vardı, ancak son aylarda bu güven benimle Savunma Bakanı arasında kırıldı” açıklamasını yaptı.Savaşın yönetimi konusunda anlaşamadıklarını ve Gallant'ın kabine kararlarıyla çelişen kararlar ve açıklamalar yaptığını söyleyen Netanyahu, “Bu uçurumları kapatmak için pek çok girişimde bulundum ama uçurumlar gittikçe genişledi” ifadesini kullandı. İsrail Başbakanı, hükümet üyelerinin çoğunun kendisiyle aynı fikirde olduğunu öne sürdü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241105/abdde-secim-gunu-sandiklarin-acildigi-ilk-kasabada-trump-ve-harris-ayni-oyu-aldi-1090061590.html
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israil savunma bakanı kim, netanyahu savunma bakanı gallantı görevden aldı, yoav gallant kimdir, israel katz kimdir
israil savunma bakanı kim, netanyahu savunma bakanı gallantı görevden aldı, yoav gallant kimdir, israel katz kimdir

Netanyahu, İsrail Savunma Bakanı Gallant'ı görevden aldı

21:11 05.11.2024 (güncellendi: 21:28 05.11.2024)
© Fotoğraf : İsrail Dışişleri Bakanlığıİsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2024
© Fotoğraf : İsrail Dışişleri Bakanlığı
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İsrail Başbakanı Netanyahu, Savunma Bakanı Gallant'ın görevine son verdi. Gallant'ın yerine Dışişleri Bakanı Katz'ın getirilmesine karar verildi.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, karşılıklı güven eksikliğini gerekçe göstererek Likud Partisi içinde uzun süredir rakibi olan Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı görevden aldığını açıkladı.
Gallant yerine Dışişleri Bakanı Israel Katz olurken, Bakan Gideon Sa'ar ise Katz'ın yerine Dışişleri Bakanı olarak görev yapacak.
Netanyahu, “Ne yazık ki savaşın ilk aylarında güven vardı ve çok verimli bir çalışma vardı, ancak son aylarda bu güven benimle Savunma Bakanı arasında kırıldı” açıklamasını yaptı.
Savaşın yönetimi konusunda anlaşamadıklarını ve Gallant'ın kabine kararlarıyla çelişen kararlar ve açıklamalar yaptığını söyleyen Netanyahu, “Bu uçurumları kapatmak için pek çok girişimde bulundum ama uçurumlar gittikçe genişledi” ifadesini kullandı.
İsrail Başbakanı, hükümet üyelerinin çoğunun kendisiyle aynı fikirde olduğunu öne sürdü.
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