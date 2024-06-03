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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240603/kuzey-korenin-balonla-gubre-yollamasina-kizan-guney-koreden-yeni-hamle-1084461554.html
Kuzey Kore’nin balonla gübre yollamasına kızan Güney Kore’den yeni hamle
Kuzey Kore’nin balonla gübre yollamasına kızan Güney Kore’den yeni hamle
Sputnik Türkiye
Güney Kore, Kuzey Kore'nin içinde çöp ve gübre bulunan balon göndermesine karşılık olarak 2018'de imzalanan ve askeri gerilimleri azaltmayı amaçlayan Koreler... 03.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-03T14:19+0300
2024-06-03T14:19+0300
dünya
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güney kore
balon
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evsel atık
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Kuzey Kore'nin 2023'te yaşanan gerginlik sonucu tek taraflı feshettiği ve iki ülke arasındaki askeri gerilimi azaltmayı amaçlayan uzlaşma anlaşması son günlerde yaşanan çöp ve gübre balonu gerilimiyle tekrar gündeme geldi.Güney Kore Ulusal Güvenlik Konseyi, kendi tarafında bağlayıcılığı devam eden anlaşmayı askıya alacağını duyurarak, Kuzey Kore sınırında askeri tatbikatlar yapabilmenin ve Kuzey Kore tarafından gelen provokasyonlara anında cevap verebilmenin önünü açmış olacak.Böylelikle Seul yönetimi, karşı taraftan gelebilecek yeni balon tehdidine karşı önlem alabilecek.Öte yandan, Kuzey Kore'nin çöp taşıyan balon göndermeyi geçici olarak durduracağını duyurmasına rağmen Güney Kore yine de uzlaşma anlaşmasının askıya alınacağını belirtti.Bu arada, anlaşmanın askıya alınması teklifinin yarın onay için kabineye sunulacağı da kaydedildi.İki ülke arasında gübreli casus balon gerginliğiGüney Kore'de aktivist grup, 13 Mayıs'ta Pyongyang yönetimine karşı propaganda broşürlerinin bulunduğu yaklaşık 20 büyük balonu Kuzey Kore'ye göndermişti.Bunun üzerine Kuzey Kore de kısasa kısas uyarısında bulunarak sınır bölgelerine "atık kağıt ve pislik yığınları saçacağını" belirtmiş, 29 Mayıs ve 2 Haziran'da Güney'e içinde çöp ve gübre bulunan yaklaşık bin adet casus balon yollamıştı.Kuzey Kore en son dün çöp balonu gönderimini geçici olarak durduracağını açıklamıştı.Güney Kore anlaşmanın bazı hükümlerini askıya almıştıKuzey Kore, 2023'te de Güney Kore'ye 3 kez askeri casus uydu ve roket fırlatma girişiminde bulunmuş ancak başarısız olmuştu.Bunun ardından Güney Kore, 22 Kasım 2023'te, Kuzey Kore ile 2018'de imzaladığı ve bölgedeki askeri gerilimi azaltmayı amaçlayan anlaşmanın bazı hükümlerini askıya aldığını açıklamıştı.Kuzey Kore de 23 Kasım 2023'te söz konusu anlaşmayı feshettiğini kaydetmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240529/kuzey-kore-guney-koreye-casus-balonlarla-gubre-gonderdi-1084308057.html
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kuzey kore, güney kore, balon, gübre, çöp, evsel atık, sıfır atık projesi, diplomasi, icat
kuzey kore, güney kore, balon, gübre, çöp, evsel atık, sıfır atık projesi, diplomasi, icat

Kuzey Kore’nin balonla gübre yollamasına kızan Güney Kore’den yeni hamle

14:19 03.06.2024
© AP PhotoKuzey Kore, balonla Güney Kore'ye çöp göndermeye devam ediyor
Kuzey Kore, balonla Güney Kore'ye çöp göndermeye devam ediyor - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2024
© AP Photo
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Güney Kore, Kuzey Kore'nin içinde çöp ve gübre bulunan balon göndermesine karşılık olarak 2018'de imzalanan ve askeri gerilimleri azaltmayı amaçlayan Koreler Arası Anlaşması'nı kendi tarafından askıya almayı planlıyor.
Kuzey Kore'nin 2023'te yaşanan gerginlik sonucu tek taraflı feshettiği ve iki ülke arasındaki askeri gerilimi azaltmayı amaçlayan uzlaşma anlaşması son günlerde yaşanan çöp ve gübre balonu gerilimiyle tekrar gündeme geldi.
Güney Kore Ulusal Güvenlik Konseyi, kendi tarafında bağlayıcılığı devam eden anlaşmayı askıya alacağını duyurarak, Kuzey Kore sınırında askeri tatbikatlar yapabilmenin ve Kuzey Kore tarafından gelen provokasyonlara anında cevap verebilmenin önünü açmış olacak.
Böylelikle Seul yönetimi, karşı taraftan gelebilecek yeni balon tehdidine karşı önlem alabilecek.
Öte yandan, Kuzey Kore'nin çöp taşıyan balon göndermeyi geçici olarak durduracağını duyurmasına rağmen Güney Kore yine de uzlaşma anlaşmasının askıya alınacağını belirtti.
Bu arada, anlaşmanın askıya alınması teklifinin yarın onay için kabineye sunulacağı da kaydedildi.

İki ülke arasında gübreli casus balon gerginliği

Güney Kore'de aktivist grup, 13 Mayıs'ta Pyongyang yönetimine karşı propaganda broşürlerinin bulunduğu yaklaşık 20 büyük balonu Kuzey Kore'ye göndermişti.
Bunun üzerine Kuzey Kore de kısasa kısas uyarısında bulunarak sınır bölgelerine "atık kağıt ve pislik yığınları saçacağını" belirtmiş, 29 Mayıs ve 2 Haziran'da Güney'e içinde çöp ve gübre bulunan yaklaşık bin adet casus balon yollamıştı.
Kuzey Kore en son dün çöp balonu gönderimini geçici olarak durduracağını açıklamıştı.

Güney Kore anlaşmanın bazı hükümlerini askıya almıştı

Kuzey Kore, 2023'te de Güney Kore'ye 3 kez askeri casus uydu ve roket fırlatma girişiminde bulunmuş ancak başarısız olmuştu.
Bunun ardından Güney Kore, 22 Kasım 2023'te, Kuzey Kore ile 2018'de imzaladığı ve bölgedeki askeri gerilimi azaltmayı amaçlayan anlaşmanın bazı hükümlerini askıya aldığını açıklamıştı.
Kuzey Kore de 23 Kasım 2023'te söz konusu anlaşmayı feshettiğini kaydetmişti.
Güney Kore - Sputnik Türkiye, 1920, 29.05.2024
DÜNYA
Kuzey Kore, Güney Kore'ye casus balonlarla gübre gönderdi
29 Mayıs, 11:31
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