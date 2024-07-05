https://anlatilaninotesi.com.tr/20240705/ingiltere-basbakani-rishi-sunak-ezici-secim-yenilgisinin-ardindan-istifa-etti-1085560211.html
İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ezici seçim yenilgisinin ardından istifa etti
İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ezici seçim yenilgisinin ardından istifa etti
Sputnik Türkiye
İngiltere Başbakanı Rishi Sunak genel seçimlerde muhalefetteki İşçi Partisi karşısında yenilgiyi kabul ederek "Kaybın sorumluluğunu üstleniyorum" diyerek... 05.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-05T12:59+0300
2024-07-05T12:59+0300
2024-07-05T13:23+0300
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rishi sunak
ingiltere
seçim
istifa
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İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, genel seçimleri kaybetmesinin ardından Muhafazakar Parti liderliğinden istifa etme kararı aldığını duyurdu.14 yıllık iktidar değiştiİşçi Partisi, yaklaşık yüzde 34'lük oyla 650 sandalyeli parlamentoya 412 milletvekili sokarak 14 yıllık Muhafazakar Parti iktidarını bitirdi.2019'daki seçimde mecliste 202 sandalye kazanan İşçi Partisi, dünkü seçim sonucunda 412 sandalye elde etti. Muhafazakar Parti'nin milletvekili sayısı 365'ten 120'ye geriledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240705/ingilterede-14-yillik-muhafazakar-parti-iktidari-bitti-resmi-olarak-isci-partisi-secimi-kazandi-1085546954.html
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rishi sunak, ingiltere, seçim, istifa
rishi sunak, ingiltere, seçim, istifa
İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ezici seçim yenilgisinin ardından istifa etti
12:59 05.07.2024 (güncellendi: 13:23 05.07.2024)
İngiltere Başbakanı Rishi Sunak genel seçimlerde muhalefetteki İşçi Partisi karşısında yenilgiyi kabul ederek "Kaybın sorumluluğunu üstleniyorum" diyerek istifa ettiğini açıkladı.
İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, genel seçimleri kaybetmesinin ardından Muhafazakar Parti liderliğinden istifa etme kararı aldığını duyurdu.
14 yıllık iktidar değişti
İşçi Partisi, yaklaşık yüzde 34'lük oyla 650 sandalyeli parlamentoya 412 milletvekili sokarak 14 yıllık Muhafazakar Parti iktidarını bitirdi.
2019'daki seçimde mecliste 202 sandalye kazanan İşçi Partisi, dünkü seçim sonucunda 412 sandalye elde etti. Muhafazakar Parti'nin milletvekili sayısı 365'ten 120'ye geriledi.