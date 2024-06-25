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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/wikileaks-kurucusu-assange-serbest-birakildi-avustralyaya-gidiyor-1085190208.html
Wikileaks kurucusu Assange serbest bırakıldı: Avustralya'ya gitti
Wikileaks kurucusu Assange serbest bırakıldı: Avustralya'ya gitti
Sputnik Türkiye
Wikileaks Kurucusu Julian Assange’ın, İngiltere’de 5 yıldır tutulduğu hapishaneden serbest bırakıldığı ve doğduğu Avustralya’ya gittiği bildirildi. 25.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-25T08:13+0300
2024-06-25T09:13+0300
dünya
wikileaks
julian assange
ingiltere
londra
serbest bırakma
avustralya
abd
abd adalet bakanlığı
irak
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Wikileaks’in sosyal medya platformu X hesabından yapılan paylaşımda, “Julian Assange serbest” ifadesine yer verildi.Londra mahkemesi dün 52 yaşındaki Assange’ın, ABD’ye iade kararını iptal ettirme çabalarıyla geçen 1901 gün geçirdiği Belmarsh Hapishanesinden kefaletle serbest bırakılmasına karar verdi.Sinek kaydı tıraş olan Assange’ın elinde kâğıt ve kalemle uçağa bindiği anın videosunu paylaşan Wikileaks şu yorumda bulundu:Daha önce Assange’ın ABD Adalet Bakanlığı ile anlaşmaya vardığı bildirilmişti. Bu anlaşmaya göre, Wikileaks kurucusunun ABD’deki savcıların kendisine yönelttiği suçlamaları kabul edeceği, karşılığında İngiltere'de hapiste kaldığı sürenin karşılığında ABD'de hapse girmeyeceği belirtilmişti.CBS televizyonu, anlaşmanın yarın Kuzey Mariana Adaları’ndaki bir mahkemede sonuçlanması beklendiğini bildirdi.Assange, kurucusu olduğu WikiLeaks’in 28 Ekim 2010'da, ABD'nin Irak ve Afganistan'da işlediği suçları da kanıtlayan 251 bin gizli belgeyi yayınlamasıyla ün kazanmıştı. Haziran 2012’de sığındığı Ekvador'un Londra Büyükelçiliği’nden 11 Nisan 2019’da çıkarılarak gözaltına alınan Assange, “kefaletle serbest bırakılma şartlarını ihlal ettiği” iddiasıyla tutuklanarak Londra'daki Belmarsh Hapishanesine konulmuştu.ABD’de çoğu Casusluk Yasası kapsamındaki 18 suçtan yargılanmak istenen Assange, Belmarsh Hapishanesinde geçirdiği süreçte ABD’ye iade edilmemek için uzun bir hukuk mücadelesi verdi.Avustralya Parlamentosu, Assange’ın ülkesine dönmesine yönelik çağrısını ABD ve İngiltere’ye ilettiğini bildirmişti. ABD BaşkanI Joe Biden, geçen Nisan ayında Avustralya’nın bu talebini değerlendirdiklerini açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240520/londra-mahkemesinden-kritik-assange-karari--1084015108.html
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wikileaks, julian assange, ingiltere, londra, serbest bırakma, avustralya, abd, abd adalet bakanlığı, irak, afganistan, savaş suçları, ekvador, son dakika
wikileaks, julian assange, ingiltere, londra, serbest bırakma, avustralya, abd, abd adalet bakanlığı, irak, afganistan, savaş suçları, ekvador, son dakika

Wikileaks kurucusu Assange serbest bırakıldı: Avustralya'ya gitti

08:13 25.06.2024 (güncellendi: 09:13 25.06.2024)
© REUTERS / Peter NichollsWikiLeaks'in kurucusu Julian Assange
WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange - Sputnik Türkiye, 1920, 25.06.2024
© REUTERS / Peter Nicholls
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Wikileaks Kurucusu Julian Assange’ın, İngiltere’de 5 yıldır tutulduğu hapishaneden serbest bırakıldığı ve doğduğu Avustralya’ya gittiği bildirildi.
Wikileaks’in sosyal medya platformu X hesabından yapılan paylaşımda, “Julian Assange serbest” ifadesine yer verildi.
Londra mahkemesi dün 52 yaşındaki Assange’ın, ABD’ye iade kararını iptal ettirme çabalarıyla geçen 1901 gün geçirdiği Belmarsh Hapishanesinden kefaletle serbest bırakılmasına karar verdi.
Sinek kaydı tıraş olan Assange’ın elinde kâğıt ve kalemle uçağa bindiği anın videosunu paylaşan Wikileaks şu yorumda bulundu:
İkiye üç metrelik bir hücrede günde 23 saat tecritte geçirdiği beş yılı aşkın sürenin ardından, yakında eşi Stella Assange ve babalarını sadece parmaklıklar ardında gören çocuklarıyla yeniden bir araya gelecek.
Daha önce Assange’ın ABD Adalet Bakanlığı ile anlaşmaya vardığı bildirilmişti. Bu anlaşmaya göre, Wikileaks kurucusunun ABD’deki savcıların kendisine yönelttiği suçlamaları kabul edeceği, karşılığında İngiltere'de hapiste kaldığı sürenin karşılığında ABD'de hapse girmeyeceği belirtilmişti.
CBS televizyonu, anlaşmanın yarın Kuzey Mariana Adaları’ndaki bir mahkemede sonuçlanması beklendiğini bildirdi.
Assange, kurucusu olduğu WikiLeaks’in 28 Ekim 2010'da, ABD'nin Irak ve Afganistan'da işlediği suçları da kanıtlayan 251 bin gizli belgeyi yayınlamasıyla ün kazanmıştı. Haziran 2012’de sığındığı Ekvador'un Londra Büyükelçiliği’nden 11 Nisan 2019’da çıkarılarak gözaltına alınan Assange, “kefaletle serbest bırakılma şartlarını ihlal ettiği” iddiasıyla tutuklanarak Londra'daki Belmarsh Hapishanesine konulmuştu.
ABD’de çoğu Casusluk Yasası kapsamındaki 18 suçtan yargılanmak istenen Assange, Belmarsh Hapishanesinde geçirdiği süreçte ABD’ye iade edilmemek için uzun bir hukuk mücadelesi verdi.
Avustralya Parlamentosu, Assange’ın ülkesine dönmesine yönelik çağrısını ABD ve İngiltere’ye ilettiğini bildirmişti. ABD BaşkanI Joe Biden, geçen Nisan ayında Avustralya’nın bu talebini değerlendirdiklerini açıklamıştı.
Julian Assange - Sputnik Türkiye, 1920, 20.05.2024
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