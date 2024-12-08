Suriye Başbakanı: Ülke tarihinde yeni bir aşama başladı

Al Arabiya televizyonuna demeç veren Başbakan Muhammed Gazi el-Celali, Suriye topraklarında yaşanan son gelişmelerle birlikte ülke tarihinde yeni bir aşamaya geçildiğinin altını çizdi.



El-Celali, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın nerede olduğunu bilmediğini ve kendisiyle en son dün akşam konuştuğunu söyledi.



El-Celali, Şam'da yönetimi ele geçiren muhaliflerin lideriyle temas kurduğunu kaydeden el-Celali, devlet kurumlarının korunmasının önemini istişare ettiklerini anlattı.



El-Celali, "Evet, (Heyet Tahrir El Şam lideri) Ebu Muhammed El Colani ve militanların operasyon karargahı yönetimiyle temas kurduk. Colani, halka hizmetlerin sunulmasına devam edileceğini, intikam ve baskı olmayacağını söyledi" dedi.