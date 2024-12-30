https://anlatilaninotesi.com.tr/20241230/trumpin-tecavuz-davasinda-karar-onandi-milyonlarca-dolar-tazminat-odenmesine-karar-verildi-1092195058.html
Trump'ın tecavüz davasında karar onandı: Milyonlarca dolar tazminat ödenmesine karar verildi
Trump'ın tecavüz davasında karar onandı: Milyonlarca dolar tazminat ödenmesine karar verildi
Sputnik Türkiye
ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın, E. Jean Carroll adlı kadına tecavüz ve hakaretle suçlandığı ve tazminat ödemeye mahkum edildiği yargılamaya itiraz... 30.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-30T22:39+0300
2024-12-30T22:39+0300
2024-12-30T22:39+0300
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donald trump
e. jean carroll
temyiz mahkemesi
tazminat
tazminat davası
manevi tazminat
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Magazin dergisi yazarı 81 yaşındaki E. Jean Carroll, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın 1996 yılının ilkbaharında New York'taki Bergdorf Goodman adlı mağazanın giyinme odasında kendisine tecavüz ettiğini ileri sürmüştü. Donald Trump ise iddiaları reddetmişti.Trump, Caroll tarafından açılan 'tecavüz ve hakaret' davasında Mayıs 2023'te iki hafta süren duruşmalar sonucunda jüri tarafından suçlu bulunmuştu. Carroll'a yönelik cinsel taciz ve darptan 2 milyon, karalamadan 3 milyon dolar olmak üzere toplam 5 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum edilmişti.Carroll, Trump'a yönelik kazandığı 5 milyon dolar tazminata ek olarak 10 milyon dolarlık ikinci bir 'zarar tazminatı' davası açmıştı. 6 Eylül 2023'te görülen 'zarar tazminatı' davasında yargıç, Trump'ı tekrar sorumlu bulmuştu. New York'ta 16 Ocak'ta başlayan 'zarar tazminatı' davasında 9 kişilik jüri, 26 Ocak'ta Trump'ın ayrıca 83.3 milyon dolar ek tazminat ödemesine hükmetmişti.Trump, cinsel taciz davasında mahkeme jürisinin Carroll'a 5 milyon dolar tazminat ödemesi kararına varmasının ardından eylül ayında yargılama sürecinde hakimin 'birçok hata yaptığını' ileri sürerek temyize başvurup davanın yeniden görülmesini talep etmişti.ABD'de temyiz mahkemesi, seçilmiş başkan Donald Trump'ın, E. Jean Carroll adlı kadına tecavüz ve hakaret davasında jürinin verdiği 5 milyon dolarlık tazminat kararını onayarak, davanın yeniden görülmesi talebini reddetti.Temyiz mahkemesinin yazılı olarak açıklanan kararında, "Trump'ın itiraz ettiği bölge mahkemesinin, kararında hata yaptığına dair bir gösterge olmadığı sonucuna vardık" ifadelerini kullandı. Ayrıca davada yeni bir yargılamaya gerek olmadığına hükmedildiği belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20230906/trump-jean-carroll-davasinda-tecavuz-ve-hakaretten-sonra-zarardan-da-sorumlu-tutuldu-1075254228.html
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abd, donald trump, e. jean carroll, temyiz mahkemesi, tazminat, tazminat davası, manevi tazminat
abd, donald trump, e. jean carroll, temyiz mahkemesi, tazminat, tazminat davası, manevi tazminat
Trump'ın tecavüz davasında karar onandı: Milyonlarca dolar tazminat ödenmesine karar verildi
ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın, E. Jean Carroll adlı kadına tecavüz ve hakaretle suçlandığı ve tazminat ödemeye mahkum edildiği yargılamaya itiraz ettiği davada Temyiz Mahkemesi 5 milyon dolarlık tazminat kararını onayarak, davanın yeniden görülmesi talebini reddetti.
Magazin dergisi yazarı 81 yaşındaki E. Jean Carroll, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın 1996 yılının ilkbaharında New York'taki Bergdorf Goodman adlı mağazanın giyinme odasında kendisine tecavüz ettiğini ileri sürmüştü. Donald Trump ise iddiaları reddetmişti.
Trump, Caroll tarafından açılan 'tecavüz ve hakaret' davasında Mayıs 2023'te iki hafta süren duruşmalar sonucunda jüri tarafından suçlu bulunmuştu. Carroll'a yönelik cinsel taciz ve darptan 2 milyon, karalamadan 3 milyon dolar olmak üzere toplam 5 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum edilmişti.
Carroll, Trump'a yönelik kazandığı 5 milyon dolar tazminata ek olarak 10 milyon dolarlık ikinci bir 'zarar tazminatı' davası açmıştı. 6 Eylül 2023'te görülen 'zarar tazminatı' davasında yargıç, Trump'ı tekrar sorumlu bulmuştu. New York'ta 16 Ocak'ta başlayan 'zarar tazminatı' davasında 9 kişilik jüri, 26 Ocak'ta Trump'ın ayrıca 83.3 milyon dolar ek tazminat ödemesine hükmetmişti.
Trump, cinsel taciz davasında mahkeme jürisinin Carroll'a 5 milyon dolar tazminat ödemesi kararına varmasının ardından eylül ayında yargılama sürecinde hakimin 'birçok hata yaptığını' ileri sürerek temyize başvurup davanın yeniden görülmesini talep etmişti.
ABD'de temyiz mahkemesi, seçilmiş başkan Donald Trump'ın, E. Jean Carroll adlı kadına tecavüz ve hakaret davasında jürinin verdiği 5 milyon dolarlık tazminat kararını onayarak, davanın yeniden görülmesi talebini reddetti.
Temyiz mahkemesinin yazılı olarak açıklanan kararında, "Trump'ın itiraz ettiği bölge mahkemesinin, kararında hata yaptığına dair bir gösterge olmadığı sonucuna vardık" ifadelerini kullandı. Ayrıca davada yeni bir yargılamaya gerek olmadığına hükmedildiği belirtildi.