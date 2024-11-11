https://anlatilaninotesi.com.tr/20241111/japonyada-hukumet-istifa-etti-1090245957.html

Japonya'da hükümet istifa etti

Japonya'da hükümet istifa etti

Sputnik Türkiye

Japonya'da yeni seçilen vekiller, bugün yapılacak özel oturumda ülkenin yeni başbakanını seçmek üzere bir araya gelecek. Mevcut Başbakan İşiba'nın, partisi ve... 11.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-11T07:57+0300

2024-11-11T07:57+0300

2024-11-11T07:57+0300

dünya

japonya

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istifa

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shigeru ishiba

şigeru işiba

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Japonya Başbakanı Şigeru İşiba hükümetinin, bugün parlamentoda yapılacak başbakan seçimi nedeniyle topyekün istifa ettiği açıklandı.Kyodo haber ajansının yayınladığı haberde, "1. İşiba hükümeti, 11 Kasım sabahı yapılan olağanüstü bakanlar kurulu toplantısında istifa etti" dendi.Haberde, İşiba'nın yeniden başbakan seçilmesi halinde yeni bir hükümet kuracağı kaydedildi.Parlamento başbakan seçimi yapılacakJaponya'da 27 Ekim'de parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi seçimleri yapılırken yeni vekiller dün itibarıyla resmen göreve başladı.Yenilenen Temsilciler Meclisi, bugün yapılacak özel oturumda ülkenin yeni başbakanını seçecek.Japonya'da erken seçime giden, İşiba'nın liderlik ettiği Liberal Demokratik Parti, parlamento seçimlerinde son 15 yılın en düşük oylarından birini elde ederek ağır bir darbe almıştı. 1 Ekim'de başbakanlık koltuğuna oturan, ekonomik kriz ve skandallarla uğraşan partinin lideri İşiba, yine de istifa etmeyeceğini açıklamıştı.Seçimde 191 sandalye kazanan Liberal Demokrat Parti ile 24 sandalyeye sahip koalisyon ortağı Komeito, 465 sandalyeli Temsilciler Meclisi'nde toplamda 215'te kalarak çoğunluğu elde edememişti.İşiba'nın yeniden başbakan olma şansı yüksek görülürken seçimin ilk turda tamamlanmasına çok fazla şans verilmiyor.Yeniden başbakan seçilmesi halinde İşiba'nın henüz 1.5 ayını doldurmayan kabinesinde değişiklik yapması beklenmiyor.Japonya'da Liberal Demokrat Parti, 1955 yılından beri neredeyse kesintisiz bir şekilde ülkeyi yönetiyor. Sadece 1993-94 yılında ve 2009-12 yılları arasında farklı partiler arasında yönetilen üllkede 68 yıldır tek parti siyasete hakim oluyor.

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